5-स्टार सेफ्टी वाली इस कार के आगे सब फेल! बिक्री में फिर बन गई नंबर-1; कीमत ₹7.51 लाख

होंडा ने बीते महीने यानी जून, 2026 में हुई मॉडल-वाइज बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है। एक बार फिर कंपनी की पॉपुलर सेडान होंडा अमेज (Honda Amaze) ने बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

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भारतीय ग्राहकों के बीच होंडा की कारों को खूब पसंद किया जाता है। बता दें कि होंडा ने बीते महीने यानी जून, 2026 में हुई मॉडल-वाइज बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है। एक बार फिर कंपनी की पॉपुलर सेडान होंडा अमेज (Honda Amaze) ने बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। होंडा अमेज ने इस दौरान 29 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,937 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि ठीक एक साल पहले यानी जून, 2025 में यह आंकड़ा 2,274 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

5% बढ़ गई होंडा सिटी की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर होंडा एलीवेट रही। होंडा एलीवेट को इस दौरान कुल 1,561 नए ग्राहक मिले। हालांकि, इस दौरान सालाना आधार पर होंडा एलीवेट की बिक्री में 5 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जून, 2025 में यह आंकड़ा 1,635 यूनिट था। वहीं, बिक्री की इस लिस्ट में लास्ट पोजीशन पर होंडा की पॉपुलर सेडान सिटी रही। होंडा सिटी ने इस दौरान 5 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 745 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जून, 2025 में यह आंकड़ा 709 यूनिट था।

डिजाइन और फीचर्स डिजाइन के मामले में होंडा अमेज का लुक काफी बोल्ड और स्टाइलिश है। इसके फ्रंट में क्रोम ग्रिल के साथ एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और स्लीक टेललाइट्स दी गई हैं, जो इसे एक मिनी-सिटी सेडान जैसा लुक देती हैं। कार के अंदर 416 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 8-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम (वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट के साथ), ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, इंजन स्टार्ट-स्टॉप बटन और पैडल शिफ्टर्स जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं।

इंजन और माइलेज होंडा अमेज में कंपनी का आजमाया हुआ 1.2-लीटर आई-वीटेक (i-VTEC) 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 89bhp की पावर और 110Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और स्मूथ ड्राइविंग के लिए सेगमेंट का सबसे बेहतरीन सीवीटी (CVT) ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। माइलेज की बात करें तो यह बेहद किफायती है। इसका मैनुअल वैरिएंट करीब 18.65 किमी/लीटर और ऑटोमैटिक (CVT) वैरिएंट 19.46 किमी/लीटर का शानदार माइलेज देता है।