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E20 फ्यूल का पेट्रोल गाड़ियों पर पड़ा असर; लोगों की पहली पसंद CNG, हाइब्रिड, EV बने; सेल्स डेटा चौंका देगा!

By Narendra Jijhontiya
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FADA इस ग्रोथ का क्रेडिट GST 2.0 की कीमतों में कटौती से ग्राहकों तक व्हीकल की पहुंच में आसानी, बेहतर होते मानसून और इस साल त्यौहार की तारीखों के समय को देता है। यह यह भी बताता है कि पिछले जुलाई के निराशाजनक बिक्री आंकड़ों के मुकाबले साल-दर-साल संख्या विशेष रूप से अच्छी दिखती है।

Alternative Fuel Car Sales Nearly Equalled Petrol in July
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फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने जुलाई 2026 सेल्स के आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों में व्हीकल सेल्स से जुड़े कई दिलचस्प बातें सामने आई हैं। हर साल जुलाई आम तौर पर नरम होता है, फिर भी इस साल बिक्री पूरे बोर्ड में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। FADA ने बाइक, पैसेंजर व्हीकल, थ्री-व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, व्हीकल कंस्ट्रक्शन इक्युपमेंट और ट्रैक्टर कैटेगरी में अपने अब तक के सबसे अच्छे जुलाई महीने के आंकड़े दर्ज किए हैं, जिसमें कुल रजिस्ट्रेशन में साल-दर-साल 25.89% की ग्रोथ हुई है।

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जनवरी 2014 में FADA द्वारा इस तरह का डेटा रिकॉर्ड करना शुरू करने के बाद से 151 महीनों में बेची गई 25,91,138 रिटेल यूनिट का कुल आंकड़ा रिकॉर्ड में 12वां सबसे बड़ा मासिक आंकड़ा है। यह देखते हुए कि बिक्री आमतौर पर अगस्त में शुरू होने वाले फेस्टिव सीजन में बढ़ती है, इंडस्ट्री बॉडी को अगले 3 महीनों में मांग और भी अधिक होने की उम्मीद है। जुलाई महीने में पहली बार पैसेंजर व्हीकल की बिक्री 4 लाख का आंकड़ा पार कर गई। ग्रामीण क्षेत्रों 24.72% और शहरी बिक्री में 15.76% की ग्रोथ ग्रोथ देखने को मिली।

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व्हीकल कैटेगरीजुलाई 2026जून 2026जुलाई 2025YoY चेंज %
2W18,18,28918,41,46014,17,7670.2825
PV4,16,5554,23,6773,49,6740.1913
CV99,66694,97280,3480.2404
3W1,33,7781,25,1581,15,1660.1616
ट्रैक्टर1,17,3491,04,68791,6040.281
व्हील्ड CE5,5015,3083,7660.4607
टोटल25,91,13825,95,26220,58,3250.2589

FADA इस ग्रोथ का क्रेडिट GST 2.0 की कीमतों में कटौती से ग्राहकों तक व्हीकल की पहुंच में आसानी, बेहतर होते मानसून और इस साल त्यौहार की तारीखों के समय को देता है। यह यह भी बताता है कि पिछले जुलाई के निराशाजनक बिक्री आंकड़ों के मुकाबले साल-दर-साल संख्या विशेष रूप से अच्छी दिखती है। हालांकि, उन्हीं कारकों ने इस साल जून की तुलना में MoM वृद्धि को धीमा कर दिया।

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सभी 6 कैटेगरी में ग्रामीण खरीद शहरी खरीद से अधिक रही। हालांकि, बाइक की मांग में गिरावट आई, जबकि कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टरों ने इसकी भरपाई की। जुलाई 2026 में कुल EV बिक्री 3,27,901 यूनिट की नई ऊंचाई पर पहुंच गई, जो कुल बिक्री का लगभग 12.7% है। ये जुलाई 2025 में 9.6% थी। बाइक और CV कैटेगरी ने EV शेयर के लिए उच्चतम रिकॉर्ड बनाए।

सबसे खास बात यह है कि CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों की कम्बाइंड सेल्स 40.59% रही, जो कि पेट्रोल कारों की हिस्सेदारी 41.68% से सिर्फ 1.09% कम है। यह एक उल्लेखनीय बदलाव है, जो दर्शाता है कि ऑप्शनल फ्यूल और पावरट्रेन की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, जबकि पेट्रोल अपनी प्रमुख स्थिति खो रहा है। जुलाई 2025 में यह अंतर 13.21% अंक था।

बाइक फ्यूल टाइपजुलाई 2026जून 2026जुलाई 2025YoY चेंज %
पेट्रोल/इथेनॉल88.67%89.34%92.07%-3.69%
EV11.24%10.59%7.65%0.4693
CNG/LPG0.09%0.07%0.27%-66.67%
टोटल100%100%100%

FADA ने नॉन-पेट्रोल कारों की मांग में वृद्धि के प्रमुख कारक के रूप में E20 मिश्रित पेट्रोल को अनिवार्य रूप से अपनाने के कारण बाजार में चल रहे भ्रम और झिझक की तरफ इशारा किया। कम माइलेज और हाई मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में अनिश्चितता के कारण खरीदार अपनी खरीदारी स्थगित कर सकते हैं या अन्य ऑप्शन तलाश रहे हैं। यह संभव है कि आने वाले फेस्टिव सीजन में ऑप्शनल फ्यूल कम्बाइंड तौर से पेट्रोल से आगे निकल जाएगा।

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GST सुधारों और सामान्य रूप से EV के प्रति बेहतर सोच के कारण इलेक्ट्रिक बाइक की बिक्री फिर से 11.24% के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई। हालांकि, FADA ने यह भी बताया कि सप्लाई में बधा का मतलब है कि मांग पूरी नहीं हो रही है, पॉपुलर मॉडलों की कई बुकिंग डिलीवरी के लिए पेंडिंग हैं।

पैसेंजर कार फ्यूल टाइपजुलाई 2026जून 2026जुलाई 2025YoY चेंज %
पेट्रोल/इथेनॉल41.68%43.15%47.62%-12.47%
डीजल17.73%16.32%17.97%-1.34%
CNG/LPG24.67%24.35%21.38%0.151
हाइब्रिड8.02%8.27%7.89%0.0165
EV7.90%7.91%5.14%0.5389
टोटल100%100%100%

FADA की रिपोर्ट है कि उसके 74.30% सदस्य डीलरों को अगस्त 2026 में वृद्धि की उम्मीद है, जो कि पिछले साल 51.24% से अधिक है, जिन्होंने ऐसा ही सोचा था। यह 2026 की त्योहारी खरीदारी अवधि के लिए महत्वपूर्ण आशा को दर्शाता है, जिसका मुख्य कारण हाल ही में और अपेक्षित आगामी लॉन्च, अगस्त के भीतर पड़ने वाली कई प्रमुख त्योहारी तारीखें और ग्रामीण ग्राहकों के लिए मानसून के बाद का कैशफ्लो है। दूसरी तरफ, 22.90% ने सपाट बाजार और 2.80% ने गिरावट की भविष्यवाणी की है, जबकि कई डीलरों की रिपोर्ट है कि त्योहारी सीजन की बुकिंग पहले से ही गति पकड़ रही है।

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हालांकि, इंडस्ट्री बॉडी ने चेतावनी दी है कि डीलर इन्वेंट्री स्टॉक 33 से 35 दिनों तक चढ़ गया है, जो कि इसके जरूरी 21 दिन के स्तर से काफी ऊपर है, जिससे पुरानी कारों के अनवांटेड पड़े रहने का खतरा बढ़ गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि कई लोग GST 2.0 की घोषणा की एक्सपेक्टेशन में पिछले साल अगस्त और सितंबर में नए व्हीकल बुक करने में झिझक रहे थे, जिसके कारण अक्टूबर बंपर रहा। इसका असर यह होगा कि 2026 के लिए साल-दर-साल आंकड़ों की कैलेकुशन कैसे की जाती है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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