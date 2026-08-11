E20 फ्यूल का पेट्रोल गाड़ियों पर पड़ा असर; लोगों की पहली पसंद CNG, हाइब्रिड, EV बने; सेल्स डेटा चौंका देगा!

FADA इस ग्रोथ का क्रेडिट GST 2.0 की कीमतों में कटौती से ग्राहकों तक व्हीकल की पहुंच में आसानी, बेहतर होते मानसून और इस साल त्यौहार की तारीखों के समय को देता है। यह यह भी बताता है कि पिछले जुलाई के निराशाजनक बिक्री आंकड़ों के मुकाबले साल-दर-साल संख्या विशेष रूप से अच्छी दिखती है।

E20 फ्यूल का पेट्रोल गाड़ियों पर पड़ा असर

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फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने जुलाई 2026 सेल्स के आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों में व्हीकल सेल्स से जुड़े कई दिलचस्प बातें सामने आई हैं। हर साल जुलाई आम तौर पर नरम होता है, फिर भी इस साल बिक्री पूरे बोर्ड में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। FADA ने बाइक, पैसेंजर व्हीकल, थ्री-व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, व्हीकल कंस्ट्रक्शन इक्युपमेंट और ट्रैक्टर कैटेगरी में अपने अब तक के सबसे अच्छे जुलाई महीने के आंकड़े दर्ज किए हैं, जिसमें कुल रजिस्ट्रेशन में साल-दर-साल 25.89% की ग्रोथ हुई है।

जनवरी 2014 में FADA द्वारा इस तरह का डेटा रिकॉर्ड करना शुरू करने के बाद से 151 महीनों में बेची गई 25,91,138 रिटेल यूनिट का कुल आंकड़ा रिकॉर्ड में 12वां सबसे बड़ा मासिक आंकड़ा है। यह देखते हुए कि बिक्री आमतौर पर अगस्त में शुरू होने वाले फेस्टिव सीजन में बढ़ती है, इंडस्ट्री बॉडी को अगले 3 महीनों में मांग और भी अधिक होने की उम्मीद है। जुलाई महीने में पहली बार पैसेंजर व्हीकल की बिक्री 4 लाख का आंकड़ा पार कर गई। ग्रामीण क्षेत्रों 24.72% और शहरी बिक्री में 15.76% की ग्रोथ ग्रोथ देखने को मिली।

व्हीकल कैटेगरी जुलाई 2026 जून 2026 जुलाई 2025 YoY चेंज % 2W 18,18,289 18,41,460 14,17,767 0.2825 PV 4,16,555 4,23,677 3,49,674 0.1913 CV 99,666 94,972 80,348 0.2404 3W 1,33,778 1,25,158 1,15,166 0.1616 ट्रैक्टर 1,17,349 1,04,687 91,604 0.281 व्हील्ड CE 5,501 5,308 3,766 0.4607 टोटल 25,91,138 25,95,262 20,58,325 0.2589

FADA इस ग्रोथ का क्रेडिट GST 2.0 की कीमतों में कटौती से ग्राहकों तक व्हीकल की पहुंच में आसानी, बेहतर होते मानसून और इस साल त्यौहार की तारीखों के समय को देता है। यह यह भी बताता है कि पिछले जुलाई के निराशाजनक बिक्री आंकड़ों के मुकाबले साल-दर-साल संख्या विशेष रूप से अच्छी दिखती है। हालांकि, उन्हीं कारकों ने इस साल जून की तुलना में MoM वृद्धि को धीमा कर दिया।

सभी 6 कैटेगरी में ग्रामीण खरीद शहरी खरीद से अधिक रही। हालांकि, बाइक की मांग में गिरावट आई, जबकि कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टरों ने इसकी भरपाई की। जुलाई 2026 में कुल EV बिक्री 3,27,901 यूनिट की नई ऊंचाई पर पहुंच गई, जो कुल बिक्री का लगभग 12.7% है। ये जुलाई 2025 में 9.6% थी। बाइक और CV कैटेगरी ने EV शेयर के लिए उच्चतम रिकॉर्ड बनाए।

सबसे खास बात यह है कि CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों की कम्बाइंड सेल्स 40.59% रही, जो कि पेट्रोल कारों की हिस्सेदारी 41.68% से सिर्फ 1.09% कम है। यह एक उल्लेखनीय बदलाव है, जो दर्शाता है कि ऑप्शनल फ्यूल और पावरट्रेन की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, जबकि पेट्रोल अपनी प्रमुख स्थिति खो रहा है। जुलाई 2025 में यह अंतर 13.21% अंक था।

बाइक फ्यूल टाइप जुलाई 2026 जून 2026 जुलाई 2025 YoY चेंज % पेट्रोल/इथेनॉल 88.67% 89.34% 92.07% -3.69% EV 11.24% 10.59% 7.65% 0.4693 CNG/LPG 0.09% 0.07% 0.27% -66.67% टोटल 100% 100% 100%

FADA ने नॉन-पेट्रोल कारों की मांग में वृद्धि के प्रमुख कारक के रूप में E20 मिश्रित पेट्रोल को अनिवार्य रूप से अपनाने के कारण बाजार में चल रहे भ्रम और झिझक की तरफ इशारा किया। कम माइलेज और हाई मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में अनिश्चितता के कारण खरीदार अपनी खरीदारी स्थगित कर सकते हैं या अन्य ऑप्शन तलाश रहे हैं। यह संभव है कि आने वाले फेस्टिव सीजन में ऑप्शनल फ्यूल कम्बाइंड तौर से पेट्रोल से आगे निकल जाएगा।

GST सुधारों और सामान्य रूप से EV के प्रति बेहतर सोच के कारण इलेक्ट्रिक बाइक की बिक्री फिर से 11.24% के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई। हालांकि, FADA ने यह भी बताया कि सप्लाई में बधा का मतलब है कि मांग पूरी नहीं हो रही है, पॉपुलर मॉडलों की कई बुकिंग डिलीवरी के लिए पेंडिंग हैं।

पैसेंजर कार फ्यूल टाइप जुलाई 2026 जून 2026 जुलाई 2025 YoY चेंज % पेट्रोल/इथेनॉल 41.68% 43.15% 47.62% -12.47% डीजल 17.73% 16.32% 17.97% -1.34% CNG/LPG 24.67% 24.35% 21.38% 0.151 हाइब्रिड 8.02% 8.27% 7.89% 0.0165 EV 7.90% 7.91% 5.14% 0.5389 टोटल 100% 100% 100%

FADA की रिपोर्ट है कि उसके 74.30% सदस्य डीलरों को अगस्त 2026 में वृद्धि की उम्मीद है, जो कि पिछले साल 51.24% से अधिक है, जिन्होंने ऐसा ही सोचा था। यह 2026 की त्योहारी खरीदारी अवधि के लिए महत्वपूर्ण आशा को दर्शाता है, जिसका मुख्य कारण हाल ही में और अपेक्षित आगामी लॉन्च, अगस्त के भीतर पड़ने वाली कई प्रमुख त्योहारी तारीखें और ग्रामीण ग्राहकों के लिए मानसून के बाद का कैशफ्लो है। दूसरी तरफ, 22.90% ने सपाट बाजार और 2.80% ने गिरावट की भविष्यवाणी की है, जबकि कई डीलरों की रिपोर्ट है कि त्योहारी सीजन की बुकिंग पहले से ही गति पकड़ रही है।