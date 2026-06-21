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हुंडई इन 5 नई कारों से मार्केट पर कब्जा करने की कर रही तैयारी! इसमें नई क्रेटा के साथ 7 सीटर भी शामिल

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसी कंपनियों के मार्केट शेयर बढ़ने का सीधा असर हुंडई की सेल पर हुआ है। ऐसे में कंपनी अपनी सेकंड पोजीशन को बनाए रखने के लिए आने वाले दिनों में भारतीय बाजार में कई मॉडल लाने वाली है। अगले 2 साल में कंपनी किन मॉडल को लाने वाली है इन्हीं सब के बारे में जानते हैं।

हुंडई इन 5 नई कारों से मार्केट पर कब्जा करने की कर रही तैयारी! इसमें नई क्रेटा के साथ 7 सीटर भी शामिल
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हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) का मार्केट शेयर भारतीय बाजार में तेजी से कम हुआ है। टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसी कंपनियों के मार्केट शेयर बढ़ने का सीधा असर हुंडई की सेल पर हुआ है। ऐसे में कंपनी अपनी सेकंड पोजीशन को बनाए रखने के लिए आने वाले दिनों में भारतीय बाजार में कई मॉडल लाने वाली है। अगले 2 साल में कंपनी किन मॉडल को लाने वाली है इन्हीं सब के बारे में जानते हैं।

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1. नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा SUV
क्रेटा मिड-साइज SUV भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला हुंडई प्रोडक्ट है। नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा की भारत और दक्षिण कोरिया में टेस्टिंग चल रही है। यह हुंडई के नए K3 प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, जो मजबूत और बेहतर होगी। इस बार, SUV को पूरी तरह से नया डिजाइन मिलेगा, जो क्रेटर कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड होगा। इसमें कनेक्टेड LED DRLs, पिक्सेल-स्टाइल टेल लैंप, अधिक सीधा रुख, चंकी बॉडी क्लैडिंग और ज्यादा प्रीमियम ओवरऑल डिजाइन शामिल है।

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इंटीरियर की बात करें तो SUV में हुंडई के लेटेस्ट प्लियोस कनेक्ट सिस्टम के साथ एक बड़ी सेंट्रल टचस्क्रीन, एक अलग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक नया चार-डॉट स्टीयरिंग व्हील आने की उम्मीद है। इंजन ऑप्शन के लिए, SUV में मौजूदा 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इकाइयाँ शामिल होने की उम्मीद है। कंपनी इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल-इंजन-आधारित स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्जन भी पेश करेगी। ये 2027 की शुरुआत में एंट्री कर सकती है। वहीं, कीमत 11 से 20 लाख रुपए के बीच होगी।

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2. हुंडई बेयोन क्रॉसओवर SUV
हुंडई वर्तमान में भारत के लिए एक नई बेयोन-बेस्ड क्रॉसओवर SUV के डेवलपमेंट पर भी काम कर रही है। इसे वेन्यू और क्रेटा के बीच पोजिशन किया जाएगा। बेयोन की लंबाई लगभग 4.2 मीटर होने की उम्मीद है। SUV में कनेक्टेड LED लाइटिंग, फ्लश डोर हैंडल, मस्कुलर व्हील आर्च और कूप-इंस्पायर्ड स्टांस के साथ एक आधुनिक डिजाइन की सुविधा होगी।

इस नई क्रॉसओवर SUV में डुअल 12.3-इंच स्क्रीन, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, OTA अपडेट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, एक हेड-अप डिस्प्ले और लेवल 2 ADAS की सुविधा होगी। उम्मीद है कि हुंडई बेयॉन को 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड इंजन और 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल मोटर के साथ पेश करेगी। इसमें भी स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्जन भी विकास में है। बेयॉन के भारत में 2026 के आखिर तक या 2027 की शुरुआत में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसकी कीमत 10 से 18 लाख रुपए के बीच होगी।

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3. हुंडई HE1i इलेक्ट्रिक SUV
टाटा पंच.ईवी को चुनौती देने के लिए, हुंडई वर्तमान में एक नई इलेक्ट्रिक माइक्रो-SUV लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसे HE1i कोडनेम दिया गया है। इस SUV को पहले ही इंटरनेशनल स्तर पर और भारत में भी परीक्षण के दौरान देखा जा चुका है। इसमें स्प्लिट हेडलैम्प्स, रूफ रेल्स, बड़े 17 इंच के एलॉय व्हील, ORVMs पर कैमरे और एक मजबूत SUV जैसी उपस्थिति के साथ एक बॉक्सी डिजाइन की सुविधा होगी।

अपकमिंग HE1i हुंडई के समर्पित E-GMP (K) इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। बैटरी पैक ऑप्शन के लिए, इसे 42 kWh और 49 kWh बैटरी पैक ऑप्शन के साथ पेश किए जाने की उम्मीद है। इसका पावर आउटपुट क्रमशः 97 बीएचपी और 115 बीएचपी होगा, जिसकी रेंज 300 और 350 किमी के बीच होने का दावा किया गया है। इसमें डुअल 10.25-इंच स्क्रीन, वेंटीलेटेड सीटें, वायरलेस चार्जिंग, एक सनरूफ, एक 360-डिग्री कैमरा और 6 एयरबैग की उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद है कि हुंडई इस EV को 2026 में लॉन्च करेगी। इसकी कीमत 10 से 15 लाख रुपए के बीच होगी।

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4. 4th जेन हुंडई i20
i20 भारत में सबसे लोकप्रिय प्रीमियम हैचबैक में से एक है। कंपनी ब्राजील में बिल्कुल नई चौथी पीढ़ी की i20 पेश कर चुकी है। अब, उसी मॉडल के 2027 में भारत पहुंचने की उम्मीद है। इस बार, हैचबैक को पिक्सेल-स्टाइल LED हेडलैंप, कनेक्टेड LED लाइटिंग, बड़े एलॉय व्हील और अधिक प्रीमियम ओवरऑल अपीरियंस के साथ और भी तेज डिजाइन मिलता है।

इसके इंटीरियर को पूरी तरह से नया डिजाइन दिया गया है, जिसमें डुअल 12.3-इंच की स्क्रीन, नया स्टीयरिंग व्हील, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, OTA अपडेट, वायरलेस चार्जिंग और लेवल 2 ADAS जैसे फ़ीचर्स शामिल हैं। नई जनरेशन की i20 हुंडई के K3 प्लेटफ़ॉर्म पर बनी है, जिससे इसकी सुरक्षा, रिफाइनमेंट और क्रैश प्रोटेक्शन बेहतर होगी। भारत में इसके 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ ही आने की उम्मीद है। वहीं, N लाइन वैरिएंट में 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ही मिलेगा। इसकी कीमत लगभग 6.5 लाख से 12 लाख रुपए के बीच होगी।

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5. हुंडई पैलिसेड हाइब्रिड फ्लैगशिप 7-सीटर SUV
लिस्ट में आखिरी गाड़ी हुंडई की फ्यूचर की लाइनअप में सबसे ऊपर होगी। ये पैलिसेड हाइब्रिड 7-सीटर SUV है। इस SUV के 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत तक भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है और यह टोयोटा फॉर्च्यूनर, MG मैजेस्टर और दूसरी गाड़ियों को टक्कर देगी। इस SUV में बड़ा बॉक्सी डिजाइन, प्रीमियम स्टाइलिंग, 21-इंच के एलॉय व्हील्स और शानदार रोड प्रेजेंस देखने को मिलेगा।

इंटीरियर की बात करें तो, पैलिसेड में तीन-रो वाला शानदार केबिन होगा, जिसमें दो 12.3-इंच डिस्प्ले, बोस साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, डिजिटल की, ADAS और कई प्रीमियम फीचर्स होंगे। इसमें इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ 2.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन शामिल होगा। यह सेटअप 334 bhp की पावर और 460 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। इसकी रेंज 1,000 km होने का दावा किया गया है। इसकी कीमत करबी 50 लाख रुपए होने की उम्मीद है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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