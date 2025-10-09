इन 5 SUVs ने बदल दिया लोगों का टेस्ट, सितंबर में सभी टॉप-5 में रहीं शामिल; सस्ती कारों पर पड़ीं भारी
देश के अंदर नया GST 2.0 फेस्टिव सीजन के बीच 22 सितंबर से लागू किया गया था। इसने छोटी कारों की कीमतों में लाखों रुपए कम कर दिए थे। ऐसे में कंपनियों को उम्मीद इस बात की थी कि 5 लाख से कम कीमत वाली कारों की बिक्री में इजाफा होगा। हालांकि, सितंबर की सेल्स रिपोर्ट ने चौंका दिया। ऐसा नहीं है कि छोटी कारों की बिक्री में इजाफा नहीं है, लेकिन देश की टॉप-10 कारों की लिस्ट में पहली पांच पोजीशन पर सिर्फ SUVs का दबदबा रहा। दरअसल, लोगों ने टाटा नेक्सन, हुंडई क्रेटा, महिंद्रा स्कॉर्पियो, टाटा पंच को सबसे ज्यादा खरीदना। इसमें एक नाम मारुति डिजायर सेडान का शामिल रहा है। इन सभी कारों को सालाना आधार पर गजब की ग्रोथ मिली।
|टॉप-10 कार मॉडल सेल्स सितंबर 2025
|मॉडल
|सितंबर 2025
|सितंबर 2024
|YoY ग्रोथ %
|टाटा नेक्सन
|22,573
|11,470
|97%
|मारुति डिजायर
|20,038
|10,853
|85%
|हुंडई क्रेटा
|18,861
|15,902
|19%
|महिंद्रा स्कॉर्पियो
|18,372
|14,438
|27%
|टाटा पंच
|15,891
|13,711
|16%
|मारुति स्विफ्ट
|15,547
|16,241
|-4%
|मारुति वैगनआर
|15,388
|13,339
|15%
|मारुति फ्रोंक्स
|13,767
|13,874
|-1%
|मारुति बलेनो
|13,173
|14,292
|-8%
|मारुति अर्टिगा
|12,115
|17,441
|-31%
टॉप-10 कारों की लिस्ट में टॉप-5 मॉडल की सेल्स पर नजर डालें तो टाटा नेक्सन की सितंबर 2025 में 22,573 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 11,470 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 97% की सालाना ग्रोथ मिली। मारुति डिजायर की सितंबर 2025 में 20,038 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 10,853 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 85% की सालाना ग्रोथ मिली। हुंडई क्रेटा की सितंबर 2025 में 18,861 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 15,902 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 19% की सालाना ग्रोथ मिली। महिंद्रा स्कॉर्पियो की सितंबर 2025 में 18,372 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 14,438 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 27% की सालाना ग्रोथ मिली। टाटा पंच की सितंबर 2025 में 15,891 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 13,711 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 16% की सालाना ग्रोथ मिली।
मारुति स्विफ्ट की सितंबर 2025 में 15,547 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 16,241 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4% की सालाना डिग्रोथ मिली। मारुति वैगनआर की सितंबर 2025 में 15,388 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 13,339 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 15% की सालाना ग्रोथ मिली। मारुति फ्रोंक्स की सितंबर 2025 में 13,767 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 13,874 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 1% की सालाना डिग्रोथ मिली। मारुति बलेनो की सितंबर 2025 में 13,173 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 14,292 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 8% की सालाना डिग्रोथ मिली। मारुति अर्टिगा की सितंबर 2025 में 12,115 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 17,441 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 31% की सालाना डिग्रोथ मिली।
टॉप-25 में टियागो और ऑल्टो शामिल
सितंबर की टॉप-25 कारों की बात करें तो इस लिस्ट में जिन दो सस्ती कारों को जगह मिली वो टाटा टियागो और मारुति ऑल्टो K10 है। दरअसल, टियागो की सितंबर 2025 में 8,322 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 4,225 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 97% की की सालाना ग्रोथ मिली। वहीं, मारुति ऑल्टो K10 की सितंबर 2025 में 5,434 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 8,655 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 37% की की सालाना डिग्रोथ मिली।
