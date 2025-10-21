टोयोटा ला रही 'बेबी' लैंड क्रूजर FJ, 30 अक्टूबर को होगी एंट्री; एक्सटीरियर देख बना लेंगे खरीदने का मन!
टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन ने फाइनली बिल्कुल नई लैंड क्रूजर FJ से पर्दा उठा दिया है। ये पॉपुलर लैंड क्रूजर नेमप्लेट की यह नई कार 2026 के मध्य में जापान में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। बाद में दुनिया के दूसरे बाजारों में भी। FJ क्रूजर, LC 250 सीरीज से नीचे है, जो इसे लैंड क्रूजर लाइन-अप का सबसे अफॉर्डेबल मॉडल बनाता है। यानी इसे बेबी लैंड क्रूजर कहा जा रहा है। टोयोटा 30 अक्टूबर से शुरू होने वाले जापान मोबिलिटी शो 2025 में अपने बूथ पर लैंड क्रूजर FJ का ऑफिशिली पेश करेगी। चलिए इस कार के बारे में डिटेल से जानते हैं।
टोयोटा लैंड क्रूजर FJ की खास बातें
लैंड क्रूजर FJ का आकार बॉक्सी है, जो LC लाइन-अप के नवीनतम मॉडलों जैसा है। आगे की तरफ, एक छोटी रेक्टेंगुलर ग्रिल है जिसके दोनों ओर C-शार्प्ड DRLs वाले LED हेडलैंप हैं। बाजार और एरिया के आधार पर ब्रांड के कस्टमाइजेशन पैकेज के हिस्से के रूप में क्लासिक गोल हेडलैंप का ऑप्शन भी उपलब्ध होगा।
नई SUV में बड़े फ्रंट और रियर बंपर हैं, जो अलग-अलग डिजाइन के हैं, जिससे नुकसान होने पर उन्हें आसानी से बदला जा सकता है। साइड में इसमें एक उभरी हुई शोल्डर लाइन और मजबूत साइड बॉडी क्लैडिंग के साथ-साथ ब्लैक-आउट रूफ रेल्स हैं। पीछे की तरफ टेलगेट पर लगा स्पेयर व्हील और वर्टिकल स्टैक्ड टेल लैंप्स दिए हैं।
लैंड क्रूजर FJ का इंटीरियर एक बड़े इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ काफी फंक्शनल लगता है। ऑफ-रोड हार्डवेयर के कंट्रोल सेंटर कंसोल पर स्थित हैं। इसके अलावा, केबिन की व्यावहारिकता को बढ़ाने के लिए कई फिजिकल बटन भी दिए गए हैं। कुल मिलाकर, इसका लेआउट लैंड क्रूजर 250 से काफी मिलता-जुलता लगता है।
टोयोटा लैंड क्रूजर FJ का इंजन
टोयोटा ने अभी तक नई SUV के पूरे स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया है। टोयोटा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, लैंड क्रूजर FJ में 2.7-लीटर 2TR-FE चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन होगा, जो 161 bhp और 246 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करेगा। यह 6-स्पीड सुपर ECT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जुड़ा है। पावर को पार्ट-टाइम फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम के जरिए चारों पहियों तक पहुंचाया जाता है। डायमेंशन की बात करें तो, लैंड क्रूजर FJ 4,575 mm लंबी, 1,855 mm चौड़ी और 1,960 mm ऊंची है, जिसका व्हीलबेस 2,580 mm है। इसका व्हीलबेस लैंड क्रूजर 250 सीरीज से 270 mm छोटा है।
