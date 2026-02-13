नई टोयोटा हाईलैंडर EV का धमाकेदार डेब्यू, सिंगल चार्ज में 515KM दौड़ जाएगी ये ई-कार; 7-सीटर ऑप्शन भी दे रही कंपनी

नई टोयोटा हाईलैंडर ईवी (Toyota Highlander EV) ने मार्केट में अपना डेब्यू किया है। जो लोग 7-सीटर फैमिली SUV में लंबी रेंज और इलेक्ट्रिक पावर चाहते हैं, उनके लिए ये ईवी बेस्ट साबित हो सकती है। इसकी रेंज 515 किमी. की होगी।

टोयोटा (Toyota) ने अपनी पॉपुलर SUV हाईलैंडर (Highlander) को अब पूरी तरह इलेक्ट्रिक अवतार में पेश कर दिया है। 2027 टोयोटा हाईलैंडर ईवी (Toyota Highlander EV) कंपनी की अमेरिका में पहली ऐसी इलेक्ट्रिक SUV है, जिसमें 3 लाइन (7-सीटर) की सिटिंग दी गई है। दमदार रेंज, बड़ी बैटरी और प्रीमियम फीचर्स के साथ यह फैमिली EV सेगमेंट में बड़ा बदलाव ला सकती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

दो बैटरी ऑप्शन और 515Km तक रेंज

नई हाईलैंडर ईवी (Highlander EV) में दो बैटरी विकल्प मिलते हैं। इसमें 77.0 kWh बैटरी पैक और 95.8 kWh बड़ा बैटरी पैक मिलता है। कंपनी के मुताबिक, यह SUV फुल चार्ज पर 434 किमी. से लेकर 515 किमी. तक की रेंज दे सकती है। सबसे ज्यादा 515 किमी. की रेंज ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) वर्जन में मिलेगी, जिसमें बड़ा बैटरी पैक दिया गया है।

पावर भी जबरदस्त

फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD) मॉडल 221 हॉर्सपावर और 268Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें मिलने वाला ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) मॉडल (बड़े बैटरी पैक के साथ) 338 हॉर्सपावर और 438Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इलेक्ट्रिक मोटर की तुरंत मिलने वाले टॉर्क के कारण एक्सीलरेशन भी काफी तेज रहने की उम्मीद है।

30 मिनट में 80% चार्ज

हाईलैंडर ईवी (Highlander EV) में NACS (North American Charging System) पोर्ट दिया गया है, जिससे यह बड़े फास्ट-चार्जिंग नेटवर्क से जुड़ सकती है। इसे हाई-स्पीड DC चार्जर से सिर्फ 30 मिनट में 80% तक चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा बैटरी टेम्परेचर ऑप्टिमाइजेशन और ऑटोमैटिक चार्जर ऑथेंटिकेशन जैसे फीचर्स चार्जिंग को आसान बनाते हैं।

7-सीटर के साथ बड़ा बूट

इसमें 3-रो सिटिंग मिलती है। इसका मतलब है कि इस कार में 7 यात्रियों के बैठने की जगह मिलती है। इसे 3-लाइन फोल्ड करने पर बूट स्पेस 1,274 लीटर तक बढ़ जाता है। यह इसे लंबी फैमिली ट्रिप्स के लिए बेहद प्रैक्टिकल बनाता है।



प्रीमियम और हाई-टेक इंटीरियर

इसमें 14-इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट सीट्स हीटेड (स्टैंडर्ड), वेंटिलेटेड सीट्स, सेकेंड रो हिटिंग और पैनोरमिक ग्लास रूफ (हायर वेरिएंट में) देखने को मिलता है। इसके साथ ही इसमें टोयोटा सेफ्टी सेंस (Toyota Safety Sense) का लेटेस्ट सेफ्टी पैकेज भी दिया गया है, जो सभी वैरिएंट्स में मिलता है।

इसकी डिजाइन में मॉडर्न टच देखने को मिलता है। ये एयरोडायनामिक बॉडी, स्लीक LED लाइट्स, फ्लश डोर हैंडल, चौड़े स्टांस और लंबे व्हीलबेस मिलते हैं। ये SUV प्रीमियम लुक के साथ फ्यूचरिस्टिक फील देती है।

कहां बनेगी और कब आएगी?