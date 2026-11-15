ऑल-न्यू फॉर्च्यूनर से लेकर JSW की नई SUV तक, दिसंबर में आने वाली हैं ये 5 नई गाड़ियां, लिस्ट में EV भी

दिसंबर का महीना कार लवर्स के लिए बेहद एक्साइटिंग रहने वाला है। इस महीने कई बड़ी कंपनियां अपनी नई कारें और अपडेटेड मॉडल लाने की तैयारी कर रही हैं। इनमें टोयोटा, होंडा और JSW की कारें भी शामिल हैं। आइए जानते हैं इन कारों के बारे में।

साल 2026 का आखिरी महीना यानी दिसंबर इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट के लिए काफी खास रहने वाला है। इस महीने कई बड़ी कंपनियां अपनी नई कारें और अपडेटेड मॉडल लाने की तैयारी कर रही हैं। इनमें टोयोटा की नई जेनरेशन फॉर्च्यूनर, होंडा की दो नई एसयूवी, JSW की पहली एसयूवी और फॉक्सवैगन वर्टस का फेसलिफ्ट शामिल है। कुछ मॉडल का ग्लोबल डेब्यू होगा, जबकि कुछ इंडियन मार्केट को ध्यान में रखकर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। आइए दिसंबर 2026 में आने वाली इन 5 गाड़ियों के बारे में जानते हैं।

1. All-New Toyota Fortuner टोयोटा अपनी पॉप्युलर एसयूवी को नई जेनरेशन में लाने वाली है। नई फॉर्च्यूनर का ग्लोबल डेब्यू 1 दिसंबर 2026 को होगा। इसके प्रोडक्शन-रेडी मॉडल को विदेशों में टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। यह एसयूली अपडेटेड IMV लैडर-फ्रेम प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। हालांकि, इसका ग्लोबल डेब्यू दिसंबर में होगा, लेकिन भारत में इसे 2027 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। नई फॉर्च्यूनर मौजूदा मॉडल के मुकाबले थोड़ी बड़ी हो सकती है। इसके फ्रंट में नई LED हेडलाइट्स, अपडेटेड ग्रिल और रिफ्रेश्ड बंपर मिल सकता है। रियर में नई टेललाइट्स और अपडेटेड डिजाइन देखने को मिलेगा। केबिन में ज्यादा प्रीमियम लेआउट और नए फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इंजन ऑप्शन में 2.7-लीटर पेट्रोल और 2.8-लीटर डीजल माइल्ड-हाइब्रिड इंजन शामिल हो सकते हैं। चुनिंदा डीजल वेरिएंट में 4x4 सिस्टम भी जारी रहेगा।

2. Honda Avancier होंडा अपनी नई फुल-साइज एसयूवी Avancier को 1 दिसंबर को ग्लोबल मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकती है। यह तीन-रो वाली 7-सीटर एसयूवी होगी और कंपनी की रेंज में CR-V से ऊपर रखी जाएगी। इसकी लंबाई करीब 5 मीटर होने की उम्मीद है। इसका मुकाबला फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी एसयूवी से हो सकता है। डिजाइन की बात करें, तो इसमें स्लिम LED हेडलैंप और पीछे कनेक्टेड LED लाइट बार के साथ टेललैंप मिलेंगे। फीचर्स के मामले में भी इसे प्रीमियम बनाए जाने की उम्मीद है। Avancier में होंडा का नेक्स्ट जेनरेशन हाइब्रिड पावरट्रेन दिया जा सकता है, जिसमें 2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन शामिल होगा। हालांकि, इसके भारत में लॉन्च को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है।

3. JSW Combat JSW दिसंबर में भारत में अपने नए ऑटोमोबाइल ब्रैंड की एंट्री करने जा रही है। कंपनी का ऑफिशियल लॉन्च 3 और 4 दिसंबर को होगा और इसकी पहली एसयूवी Combat हो सकती है। माना जा रहा है कि यह इंटरनेशनल मार्केट में बिकने वाली Jetour T2 पर बेस्ड होगी। JSW Combat का डिजाइन बॉक्सी और काफी रगेड होगा, जो Land Rover Defender से इंस्पायर्ड नजर आता है। इसे भारत में प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी के तौर पर पेश किए जाने की उम्मीद है। इसमें 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और बड़ा बैटरी पैक मिल सकता है। इसकी इलेक्ट्रिक रेंज करीब 100 किलोमीटर और टोटल ड्राइविंग रेंज 1,100 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसके इंडियन स्पेसिफिकेशन को ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया है।

4. Honda ALPHA Electric SUV होंडा 2 दिसंबर को अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी ALPHA से पर्दा उठाएगी। इसे इंडियन और ग्लोबल मार्केट के लिए लाया जाएगा। इसका डिजाइन बॉक्सी और फ्यूचरिस्टिक होगा। फ्रंट में ग्लॉस-ब्लैक नोज, नया होंडा लोगो, LED हेडलाइट्स और DRLs मिलेंगे। फीचर्स की बात करें, तो इसमें बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, फिजिकल कंट्रोल्स, वेंटिलेटेड सीट्स, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और पैनोरमिक सनरूफ या ग्लास रूफ मिल सकता है। इसके अलावा Level 2 ADAS और 6 एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिए जाने की उम्मीद है। बैटरी के लिए इसमें 65kWh से 75kWh तक के दो LFP पैक मिल सकते हैं। फुल चार्ज पर इसकी रियल-वर्ल्ड रेंज करीब 450 से 500 किलोमीटर होने की उम्मीद है।

5. Volkswagen Virtus Facelift फॉक्सवैगन दिसंबर में अपनी पॉप्युलर सेडान वर्टन का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर सकती है। कंपनी इसका पहला टीजर पहले ही रिलीज कर चुकी है। अपडेटेड मॉडल में नया फ्रंट बंपर और लोअर एयर डैम पर ग्लॉस-ब्लैक एलिमेंट मिलेंगे। हेडलाइट्स और ग्रिल का मौजूदा डिजाइन बरकरार रहने की उम्मीद है, जबकि लाइटिंग में हल्के बदलाव किए जा सकते हैं। नई वर्टस में 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर और नए अलॉय व्हील्स मिलेंगे। केबिन में 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 10.1-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है। इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स और सनरूफ जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। इंजन ऑप्शन्स में मौजूदा 1.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन मैनुअल गियरबॉक्स और नए 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ मिल सकता है। वहीं, GT वेरिएंट में 1.5-लीटर TSI इंजन के साथ 7-स्पीड DSG गियरबॉक्स जारी रहने की उम्मीद है।