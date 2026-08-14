आने वाली है नई Toyota Fortuner, खरीदने का प्लान बनाने से पहले जान लें इसकी ये खूबियां

न्यू जनरेशन फॉर्च्यूनर में प्लेटफॉर्म से लेकर एक्सटीरियर और केबिन तक कई बड़े बदलाव होंगे। अगर आप भी फॉर्च्यूनर फैन हैं और न्यू जेनरेशन फॉर्च्यूनर को खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको इसकी कुछ खास बातों के बारे में बता रहे हैं।

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टोयोटा की पॉपुलर 7-सीटर SUV Fortuner के न्यू जेनरेशन का सभी को बेसब्री से इंतजार है। नई फॉर्च्यूनर का ग्लोबल डेब्यू इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले होने की उम्मीद है। विदेशों में इसके डिवेलपमेंट मॉडल्स की टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है। ग्लोबल प्रीमियर के कुछ समय बाद नई फॉर्च्यूनर को भारत में लॉन्च किया जा सकता है। न्यू जनरेशन फॉर्च्यूनर में प्लेटफॉर्म से लेकर एक्सटीरियर और केबिन तक कई बड़े बदलाव होंगे, लेकिन इसके ट्रेडिशनल बॉडी-ऑन-फ्रेम डिजाइन में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर आप भी फॉर्च्यूनर फैन हैं और न्यू जेनरेशन फॉर्च्यूनर को खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको इसकी कुछ खास बातों के बारे में बता रहे हैं।

TNGA-F प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी नई फॉर्च्यूनर नई फॉर्च्यूनर में सबसे बड़ा टेक्निकल चेंज इसके प्लेटफॉर्म में देखने को मिलेगा। टोयोटा इसे नए TNGA-F लैडर-फ्रेम आर्किटेक्चर पर तैयार कर रही है। यही प्लेटफॉर्म लेटेस्ट ग्लोबल हाइलक्स और टोयोटा की कुछ बड़ी एसयूवी में भी इस्तेमाल किया गया है। नए चेसिस से एसयूवी की स्ट्रक्चरल मजबूती बढ़ने के साथ-साथ राइड क्वालिटी और ऑफ-रोड कैपेबिलिटी में भी सुधार होने की उम्मीद है। इस प्लेटफॉर्म की खासियत यह भी है कि टोयोटा को इलेक्ट्रिफाइड पावरट्रेन इस्तेमाल करने में ज्यादा फ्सेक्सिबिलिटी मिलेगा।

नई फॉर्च्यूनर के ग्लोबल पावरट्रेन लाइनअप में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी शामिल होने की उम्मीद है। भारत में टोयोटा पहले से Innova HyCross और Urban Cruiser Hyryder जैसे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल सेल कर रही है, लेकिन फॉर्च्यूनर के बड़े साइज और बॉडी-ऑन-फ्रेम स्ट्रक्चर को देखते हुए इसमें अलग तरह का हाइब्रिड सिस्टम इस्तेमाल किया जा सकता है।

नया और ज्यादा मस्कुलर डिजाइन नई फॉर्च्यूनर के एक्सटीरियर में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। स्पाई तस्वीरों के अनुसार इसमें ज्यादा शार्प फ्रंट फेसिया, स्लिमर LED हेडलैंप्स, बड़ी ग्रिल और नया बंपर दिया जा सकता है। एसयूवी का मौजूदा लंबा, सीधा और मस्कुलर स्टांस बरकरार रहने की उम्मीद है, लेकिन नई बॉडी पर ज्यादा क्लियर कैरेक्टर लाइन्स और बदले हुए प्रोपोर्शन मिल सकते हैं।

नई डिजाइन के अलॉय व्हील्स भी दिए जा सकते हैं। पिलर्स में बदलाव से इसका साइड प्रोफाइल पहले से ज्यादा आकर्षक नजर आ सकता है। रियर में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। टोयोटा के ग्लोबल एसयूवी से इंस्पायर्ड फुल-विड्थ LED लाइट एलिमेंट दोनों टेललैंप्स को कनेक्ट कर सकता है। टेलगेट पर बड़े अक्षरों में ‘FORTUNER’ लिखा होने की भी उम्मीद है।