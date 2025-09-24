न्यू जेन डस्टर के ब्रोशर से डिटेल हुई लीक, जानिए किन खूबियों से होगी लैस? लॉन्चिंग की जानकारी भी आई

रेनो डस्टर टेस्टिंग के दौरान भी कई बार देखा जा चुका है। माना जा रहा है कि इसकी टेस्टिंग फाइनल स्टेज में है। इसे न्यू जनरेशन मॉडल को 2026 की मिड में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इसके ब्रोशर की डिटेल लीक हो गई है।

भारतीय बाजार के लिए न्यू रेनो डस्टर का इंतजार धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। दरअसल, ये SUV एक बार फिर भारतीय बाजार में वापसी के लिए तैयार है। इसे टेस्टिंग के दौरान भी कई बार देखा जा चुका है। माना जा रहा है कि इसकी टेस्टिंग फाइनल स्टेज में है। इसे न्यू जनरेशन मॉडल को 2026 की मिड में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इसके ब्रोशर की डिटेल लीक हो गई है। हालांकि, डस्टर का नया सफर भारतीय बाजार में मुश्किल भरा हो सकता है। दरअसल, डस्टर जिस सेगमेंट में आ रही है वहां हुंडई क्रेटा का एकतरफा दबदबा है। साथ ही, मारुति ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, किआ सेल्टोस के साथ न्यू मारुति विक्टोरिस से भी मुकाबला होगा।

न्यू रेनो डस्टर एक्सटीरियर

नई रेनो डस्टर के एक्सटीरियर में कई चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। खास तौर से इसका फ्रंट पूरी तरह अलग दिख रहा है। इसमें रेनो बैजिंग के साथ ग्रिल लगाई गई है। ये पारंपरिक रोम्बस प्रतीक की जगह लेता है। इन कॉस्मेटिक चेंजेस के बावजूद डस्टर के डायमेंशन दमदार नजर आ रहा है। इसकी लंबाई 4343mm और व्हीलबेस 2657mm है।

न्यू रेनो डस्टर इंटीरियर

बात करें इसके इंटीरियर की तो 2025 रेनो डस्टर अपने रोमानियाई समकक्ष, डेसिया डस्टर को बारीकी से हाईलाइट करता है। केवल स्टीयरिंग व्हील दोनों को अलग करते हैं। हाई ट्रिम में एक एडवांस्ड 7-इंच वर्चुअल डैशबोर्ड और एक 10.1-इंच टचस्क्रीन मल्टीमीडिया सिस्टम दिया है, जो फ्रंट पैनल से ऊपर उठता है। टैबलेट और सेंटर कंसोल का ड्राइवर-सेंट्रिक ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। साथ ही, इसमें वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट और एक 360-डिग्री कैमरा सिस्टम शामिल हैं। इसमें ADAS भी दिया जाएगा।