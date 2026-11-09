जल्द आ सकती हैं इन तीन कंपनियों की नई हाइब्रिड SUV, लिस्ट में मारुति सुजुकी का भी नाम

मारुति सुजुकी, रेनो और किआ जैसी कंपनियां आने वाले सालों में नई हाइब्रिड एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें अपडेटेड Fronx से लेकर नई जेनरेशन Sonet और Renault Bridger शामिल हैं।

अपकमिंग हाइब्रिड SUV

कोई शुल्क नहीं

सिर्फ 1 मिनट में जानें

अपनी EMI जानें

₹ 6,600 /माह से शुरू

Renault Kwid EV

भारत में हाइब्रिड कारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इसी को देखते हुए मारुति सुजुकी, रेनो और किआ जैसी कंपनियां आने वाले सालों में नई हाइब्रिड एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें अपडेटेड Fronx से लेकर नई जेनरेशन Sonet और Renault Bridger शामिल हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग हाइब्रिड एसयूवी के बारे में।

Maruti Suzuki Fronx Series Hybrid

मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के फेसलिफ्ट मॉडल को टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा जा चुका है। इसमें डिजाइन और फीचर्स से जुड़े बदलावों के साथ कंपनी की नई किफायती सीरीज हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मारुति इस सिस्टम को अपने नए 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर Z12E पेट्रोल इंजन के साथ तैयार कर रही है। इस हाइब्रिड सिस्टम में पेट्रोल इंजन खासतौर से जनरेटर की तरह काम करेगा और बिजली बनाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर व्हील्स को चलाएगी। इस तरह पेट्रोल इंजन को ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकेगा और माइलेज में सुधार होने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स में इस अपकमिंग एसयूवी का माइलेज करीब 35kmpl बताया जा रहा है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसे कन्फर्म नहीं किया है। फेसलिफ्ट मॉडल में नई ग्रिल, अपडेटेड बंपर और Level 2 ADAS जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं। फ्रॉन्क्स सीरीज हाइब्रिड को 2027 में लॉन्च किया जा सकता है।

Renault Bridger Hybrid रेनो ने 2026 में Bridger Concept को पेश किया था और इसके प्रोडक्शन मॉडल को 2027 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। यह एक छोटी लेकिन रफ एंड टफ एसयूवी होगी, जिसकी लंबाई 4 मीटर से कम रहेगी। कॉन्सेप्ट मॉडल में बॉक्सी डिजाइन, मस्कुलर व्हील आर्च और टेलगेट पर लगा स्पेयर व्हील देखने को मिला था। ब्रिजर को रेनो के R-GMP प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा सकता है।

यह प्लेटफॉर्म पेट्रोल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक जैसे अलग-अलग पावरट्रेन को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इसका हाइब्रिड वर्जन भी ला सकती है, जो आने वाली किफायती हाइब्रिड को टक्कर देगा। हालांकि, रेनो ने अभी इसके इंजन, माइलेज और लॉन्च टाइमलाइन की जानकारी नहीं दी है।

Next-Generation Kia Sonet Hybrid नई जेनरेशन किआ सॉनेट को 2027 में लॉन्च किया जा सकता है। टेस्टिंग के दौरान नजर आई इस एसयूनी का कोडनेम QY2E है। नई सॉनेट में सबसे बड़ा बदलाव इसके प्लेटफॉर्म में देखने को मिल सकता है। कंपनी मौजूदा K2 आर्किटेक्चर की जगह नया K1 प्लेटफॉर्म दे सकती है, जिसका इस्तेमाल किआ सिरोस में भी किया गया है। इससे एसयूवी का व्हीलबेस थोड़ा बढ़ सकता है। पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को ज्यादा जगह मिल सकती है। नई सॉनेट में पूरी तरह बदला हुआ एक्सटीरियर और इंटीरियर मिलने की उम्मीद है।