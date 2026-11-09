Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जल्द आ सकती हैं इन तीन कंपनियों की नई हाइब्रिड SUV, लिस्ट में मारुति सुजुकी का भी नाम

By Kumar Prashant Singh
लाइव हिन्दुस्तान
share

मारुति सुजुकी, रेनो और किआ जैसी कंपनियां आने वाले सालों में नई हाइब्रिड एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें अपडेटेड Fronx से लेकर नई जेनरेशन Sonet और Renault Bridger शामिल हैं।

Upcoming Hybrid SUVs
अपकमिंग हाइब्रिड SUV
Renault Kwid EV
केवल
6,600/माह से शुरू
सिर्फ 1 मिनट में जानें
कोई शुल्क नहीं
100% सुरक्षित

भारत में हाइब्रिड कारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इसी को देखते हुए मारुति सुजुकी, रेनो और किआ जैसी कंपनियां आने वाले सालों में नई हाइब्रिड एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें अपडेटेड Fronx से लेकर नई जेनरेशन Sonet और Renault Bridger शामिल हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग हाइब्रिड एसयूवी के बारे में।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Nissan Magnite
Nissan Magnite
₹ 5.69 - 11.16 लाख
EMI केवल7,500/ माह
अपनी EMI जानें
Hyundai Creta
Hyundai Creta
₹ 10.91 - 20.46 लाख
EMI केवल14,300/ माह
अपनी EMI जानें
Toyota Urban Cruiser Hyryder
Toyota Urban Cruiser Hyryder
₹ 11.31 - 20.31 लाख
EMI केवल14,800/ माह
अपनी EMI जानें
Honda Elevate
Honda Elevate
₹ 11.8 - 18.4 लाख
EMI केवल15,500/ माह
अपनी EMI जानें
Maruti Suzuki Grand Vitara
Maruti Suzuki Grand Vitara
₹ 10.77 - 19.77 लाख
EMI केवल14,100/ माह
अपनी EMI जानें
Volkswagen Taigun
Volkswagen Taigun
₹ 11 - 19.47 लाख
EMI केवल14,400/ माह
अपनी EMI जानें

Maruti Suzuki Fronx Series Hybrid

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Renault Kwid EV

Renault Kwid EV

₹ 5 लाख से शुरू

EMI केवल6,600/ माह
अपनी EMI जानें
Kia EV5

Kia EV5

₹ 30 - 45 लाख

EMI केवल39,300/ माह
अपनी EMI जानें
Kia EV3

Kia EV3

₹ 20 - 25 लाख

EMI केवल26,200/ माह
अपनी EMI जानें
Kia EV6

Kia EV6

₹ 65.97 लाख

EMI केवल86,300/ माह
अपनी EMI जानें
Kia EV9

Kia EV9

₹ 1.3 करोड़

EMI केवल1,70,000/ माह
अपनी EMI जानें
Renault City K-ZE

Renault City K-ZE

₹ 6 - 10 लाख

EMI केवल7,900/ माह
अपनी EMI जानें

मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के फेसलिफ्ट मॉडल को टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा जा चुका है। इसमें डिजाइन और फीचर्स से जुड़े बदलावों के साथ कंपनी की नई किफायती सीरीज हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मारुति इस सिस्टम को अपने नए 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर Z12E पेट्रोल इंजन के साथ तैयार कर रही है। इस हाइब्रिड सिस्टम में पेट्रोल इंजन खासतौर से जनरेटर की तरह काम करेगा और बिजली बनाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर व्हील्स को चलाएगी। इस तरह पेट्रोल इंजन को ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकेगा और माइलेज में सुधार होने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स में इस अपकमिंग एसयूवी का माइलेज करीब 35kmpl बताया जा रहा है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसे कन्फर्म नहीं किया है। फेसलिफ्ट मॉडल में नई ग्रिल, अपडेटेड बंपर और Level 2 ADAS जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं। फ्रॉन्क्स सीरीज हाइब्रिड को 2027 में लॉन्च किया जा सकता है।

Renault Bridger Hybrid

रेनो ने 2026 में Bridger Concept को पेश किया था और इसके प्रोडक्शन मॉडल को 2027 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। यह एक छोटी लेकिन रफ एंड टफ एसयूवी होगी, जिसकी लंबाई 4 मीटर से कम रहेगी। कॉन्सेप्ट मॉडल में बॉक्सी डिजाइन, मस्कुलर व्हील आर्च और टेलगेट पर लगा स्पेयर व्हील देखने को मिला था। ब्रिजर को रेनो के R-GMP प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:एलन मस्क ने साइबरट्रक के घाटे में होने की खबरों को नकारा, कही बड़ी बात

यह प्लेटफॉर्म पेट्रोल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक जैसे अलग-अलग पावरट्रेन को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इसका हाइब्रिड वर्जन भी ला सकती है, जो आने वाली किफायती हाइब्रिड को टक्कर देगा। हालांकि, रेनो ने अभी इसके इंजन, माइलेज और लॉन्च टाइमलाइन की जानकारी नहीं दी है।

ये भी पढ़ें:MG की नई इलेक्ट्रिक हैचबैक, टीवीसी शूट के दौरान सामने आई पहली झलक

Next-Generation Kia Sonet Hybrid

नई जेनरेशन किआ सॉनेट को 2027 में लॉन्च किया जा सकता है। टेस्टिंग के दौरान नजर आई इस एसयूनी का कोडनेम QY2E है। नई सॉनेट में सबसे बड़ा बदलाव इसके प्लेटफॉर्म में देखने को मिल सकता है। कंपनी मौजूदा K2 आर्किटेक्चर की जगह नया K1 प्लेटफॉर्म दे सकती है, जिसका इस्तेमाल किआ सिरोस में भी किया गया है। इससे एसयूवी का व्हीलबेस थोड़ा बढ़ सकता है। पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को ज्यादा जगह मिल सकती है। नई सॉनेट में पूरी तरह बदला हुआ एक्सटीरियर और इंटीरियर मिलने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:अक्टूबर 2026 में बढ़ी मिडसाइज SUVs की सेल, नंबर 1 पर रही यह शानदार एसयूवी

फीचर्स की बात करें, तो इसमें 12.3-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अपडेटेड कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और Level 2 ADAS मिल सकता है। हाइब्रिड पावरट्रेन की बात करें, तो किआ ने सॉनेट हाइब्रिड को 2029 तक लॉन्च करने के प्लान को कन्फर्म किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम दे सकती है। हालांकि, इसके इंजन, पावर आउटपुट और माइलेज की जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsऑटो न्यूज़जल्द आ सकती हैं इन तीन कंपनियों की नई हाइब्रिड SUV, लिस्ट में मारुति का भी नाम