जनवरी से ही ये कंपनी भारत में बेच रही E25 सपोर्ट वाली कार, बोली- ग्राहक नहीं हों इथेनॉल से परेशान
यह घोषणा भारत में E20 पेट्रोल के नेशनलवाइड रोलआउट के कुछ महीनों बाद की गई है। हाल ही में, BIS ने E22, E25, E27 और E30 जैसे ज्यादा इथेनॉल ब्लेंड के लिए टेक्निकल स्टैंडर्ड्स की जानकारी दी है, जो E20 से आगे के फ्यूल के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने की सरकार की कोशिशों को दिखाता है।
देश के प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में कई कंपनियां शामिल हैं। इसमें ऑडी, BMW, जगुआर, रेंज रोवर, रोल्स रॉयस जैसे कई ब्रांड शामिल हैं। हालांकि, मर्सिडीज-बेंज इंडिया का इन सभी के बीच अलग ही दबदबा है। दरअसल, इस कंपनी ने कहा है कि जनवरी 2026 से देश में बेची गई उसकी हर कार E25 इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल के साथ चल सकती है। इससे वह भारत में उन पहली लग्जरी कार बनाने वाली कंपनियों में से एक बन गई है, जिसने ज्यादा इथेनॉल ब्लेंड वाले नियम लागू होने से पहले ही अपने पोर्टफोलियो को तैयार कर लिया है।
यह घोषणा भारत में E20 पेट्रोल के नेशनलवाइड रोलआउट के कुछ महीनों बाद की गई है। हाल ही में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) ने E22, E25, E27 और E30 जैसे ज्यादा इथेनॉल ब्लेंड के लिए टेक्निकल स्टैंडर्ड्स की जानकारी दी है, जो E20 से आगे के फ्यूल के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने की सरकार की कोशिशों को दिखाता है।
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मर्सिडीज-AMG E 53 के लॉन्च के मौके पर, मर्सिडीज-बेंज इंडिया के MD और CEO संतोष अय्यर ने कहा कि कंपनी ने फ्यूचर के फ्यूल नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने इंडिया पोर्टफोलियो को अपग्रेड किया है। इस फैसले के बारे में बताते हुए अय्यर ने कहा, "मर्सिडीज के ग्राहक उम्मीद करते हैं कि हम कानूनों और आने वाले ट्रेंड्स को समझेंगे। E25 पर काफी चर्चा हो रही है। हो सकता है कि यह लागू ना हो, लेकिन हम ऐसी कारें देना चाहते हैं जो इसके अनुकूल हों।"
अय्यर के मुताबिक, मर्सिडीज-बेंज ने अपने प्रोडक्ट्स को फ्यूचर के हिसाब से तैयार करने के लिए E25 कम्पैटिबिलिटी अपनाई है, क्योंकि E20 से ज्यादा इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने पर चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने इसी तरह 2020 से ही अपनी इंडिया लाइन-अप को E20-कम्पैटिबल बना दिया था, जो इस फ्यूल के अनिवार्य होने से लगभग 3 साल पहले की बात है। यह घोषणा मर्सिडीज-बेंज द्वारा E20 ब्लेंड के बजाय फ्यूल में मिलावट को लेकर चिंता जताने के कुछ सप्ताह बाद की गई है। कंपनी ने कहा था कि फ्यूल की क्वालिटी में उतार-चढ़ाव गाड़ी की परफॉर्मेंस पर असर डाल सकता है और ज्यादा इथेनॉल ब्लेंड पेश किए जाने पर सख्त क्वालिटी कंट्रोल की मांग की थी।
मर्सिडीज-बेंज ने कहा कि वह किसी एक पावरट्रेन टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय भारत में इंटरनल कंबशन इंजन, बैटरी इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल का मिक्सचर पेश करना जारी रखेगी। उन्होंने कहा, "हमारा काम और जिम्मेदारी है कि हम हर तरह के ऑप्शन दें, जिसमें E25 वाला गैसोलीन भी शामिल है।" हाल ही में पेश किए गए S-क्लास प्लग-इन हाइब्रिड के बाद AMG E 53 भारत में ब्रांड का लेटेस्ट प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल है। मर्सिडीज-बेंज का कहना है कि भारत में ग्राहकों की मांग पारंपरिक ICE मॉडल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों, दोनों में बनी हुई है, जो इसकी मल्टी-पावरट्रेन स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करती है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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