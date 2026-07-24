जनवरी से ही ये कंपनी भारत में बेच रही E25 सपोर्ट वाली कार, बोली- ग्राहक नहीं हों इथेनॉल से परेशान

यह घोषणा भारत में E20 पेट्रोल के नेशनलवाइड रोलआउट के कुछ महीनों बाद की गई है। हाल ही में, BIS ने E22, E25, E27 और E30 जैसे ज्यादा इथेनॉल ब्लेंड के लिए टेक्निकल स्टैंडर्ड्स की जानकारी दी है, जो E20 से आगे के फ्यूल के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने की सरकार की कोशिशों को दिखाता है।

कंपनी भारत में बेच रही रही E25 सपोर्ट वाली कार

कोई शुल्क नहीं

सिर्फ 1 मिनट में जानें

अपनी EMI जानें

₹ 1,00,679 /माह से शुरू

देश के प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में कई कंपनियां शामिल हैं। इसमें ऑडी, BMW, जगुआर, रेंज रोवर, रोल्स रॉयस जैसे कई ब्रांड शामिल हैं। हालांकि, मर्सिडीज-बेंज इंडिया का इन सभी के बीच अलग ही दबदबा है। दरअसल, इस कंपनी ने कहा है कि जनवरी 2026 से देश में बेची गई उसकी हर कार E25 इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल के साथ चल सकती है। इससे वह भारत में उन पहली लग्जरी कार बनाने वाली कंपनियों में से एक बन गई है, जिसने ज्यादा इथेनॉल ब्लेंड वाले नियम लागू होने से पहले ही अपने पोर्टफोलियो को तैयार कर लिया है।

यह घोषणा भारत में E20 पेट्रोल के नेशनलवाइड रोलआउट के कुछ महीनों बाद की गई है। हाल ही में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) ने E22, E25, E27 और E30 जैसे ज्यादा इथेनॉल ब्लेंड के लिए टेक्निकल स्टैंडर्ड्स की जानकारी दी है, जो E20 से आगे के फ्यूल के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने की सरकार की कोशिशों को दिखाता है।

मर्सिडीज-AMG E 53 के लॉन्च के मौके पर, मर्सिडीज-बेंज इंडिया के MD और CEO संतोष अय्यर ने कहा कि कंपनी ने फ्यूचर के फ्यूल नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने इंडिया पोर्टफोलियो को अपग्रेड किया है। इस फैसले के बारे में बताते हुए अय्यर ने कहा, "मर्सिडीज के ग्राहक उम्मीद करते हैं कि हम कानूनों और आने वाले ट्रेंड्स को समझेंगे। E25 पर काफी चर्चा हो रही है। हो सकता है कि यह लागू ना हो, लेकिन हम ऐसी कारें देना चाहते हैं जो इसके अनुकूल हों।"

अय्यर के मुताबिक, मर्सिडीज-बेंज ने अपने प्रोडक्ट्स को फ्यूचर के हिसाब से तैयार करने के लिए E25 कम्पैटिबिलिटी अपनाई है, क्योंकि E20 से ज्यादा इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने पर चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने इसी तरह 2020 से ही अपनी इंडिया लाइन-अप को E20-कम्पैटिबल बना दिया था, जो इस फ्यूल के अनिवार्य होने से लगभग 3 साल पहले की बात है। यह घोषणा मर्सिडीज-बेंज द्वारा E20 ब्लेंड के बजाय फ्यूल में मिलावट को लेकर चिंता जताने के कुछ सप्ताह बाद की गई है। कंपनी ने कहा था कि फ्यूल की क्वालिटी में उतार-चढ़ाव गाड़ी की परफॉर्मेंस पर असर डाल सकता है और ज्यादा इथेनॉल ब्लेंड पेश किए जाने पर सख्त क्वालिटी कंट्रोल की मांग की थी।