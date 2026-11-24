स्कोडा ऑटो के चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर जोहान्स नेफ्ट ने कहा कि यह उपलब्धि दिखाती है कि कंपनी अपनी फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV के डेवलपमेंट की शुरुआती स्टेज से ही इसमें हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

क्रैश टेस्ट 5-स्टार रेटिंग मिली

सिर्फ 1 मिनट में जानें

₹ 19,700 /माह से शुरू

स्कोडा ऑटो की ऑल-इलेक्ट्रिक पीक SUV (Skoda Peaq) को यूरोपियन न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Euro NCAP) में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। ये टेस्ट अपडेटेड 2026 टेस्टिंग प्रोटोकॉल के तहत किया गया है, जिसमें ये कार मैक्सिमम सेफ्टी रेटिंग हासिल करने में कामयाब रही। 19 नवंबर 2026 को म्लादा बोलेस्लाव से की गई घोषणा के अनुसार, टेस्ट की गई लेफ्ट-हैंड-ड्राइव पीक सिलेक्शन 90 ने क्रैश प्रोटेक्शन कैटेगरी में 94% के साथ यूरो NCAP का अब तक का सबसे अधिक स्कोर हासिल किया। इसके अलावा, इसे पोस्ट-क्रैश सेफ्टी में 92%, क्रैश अवॉइडेंस यानी दुर्घटना से बचाव में 78% और सेफ ड्राइविंग में 65% स्कोर मिला।

स्कोडा ऑटो के चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर जोहान्स नेफ्ट ने कहा कि यह उपलब्धि दिखाती है कि कंपनी अपनी फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV के डेवलपमेंट की शुरुआती स्टेज से ही इसमें हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस इलेक्ट्रिक SUV की मैक्सिम रेंज 635Km तक है। बता दें कि स्कोडा पीक इलेक्ट्रिक SUV को कंपनी ग्लोबली बेचती है। हालांकि, अभी इस मॉडल के भारतीय बाजार में नहीं बेचा जाता।

स्कोडा पीक का क्रैश टेस्ट की डिटेल इंडस्ट्री में एक नया बेंचमार्क स्थापित करते हुए, स्कोडा पीक यूरो NCAP द्वारा टेस्ट की गई पहली ऐसी कार बन गई है, जिसने सभी प्रकार के क्रैश टेस्ट में पैसेंजर की सेफ्टी के लिए मैक्सिमम पॉइंट हासिल किए हैं। इन टेस्ट में ऑफसेट फ्रंटल इम्पैक्ट यानी ड्राइवर, आगे बैठे यात्री और 6 से 10 साल के बच्चों की सेफ्टी, फुल-विड्थ फ्रंटल इम्पैक्ट, साइड मोबाइल-बैरियर इम्पैक्ट, साइड-पोल इम्पैक्ट और रियर इम्पैक्ट शामिल थे।

इस इलेक्ट्रिक SUV ने सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों जैसे पैदल चलने वालों के सिर, पेल्विस और पैरों पर होने वाले इम्पैक्ट टेस्ट में भी अच्छे पॉइंट हासिल किए। इसके अलावा, 5-सीट और 7-सीट दोनों वर्जन ने चाइल्ड-सीट इंस्टॉलेशन चेक को भी सफलतापूर्वक पास किया। इसमें आगे और पीछे की कतारों में आगे या पीछे की तरफ मुंह करके i-Size, ISOFIX और सीट-बेल्ट से सुरक्षित होने वाली चाइल्ड-सीटें आसानी से लगाई जा सकती हैं।

पोस्ट-क्रैश सेफ्टी कैटेगरी में जहां पीक ने 92% स्कोर किया, वहां SUV को 23 आधिकारिक EU लेंग्वेज में 4-पेज की रेस्क्यू शीट और अंग्रेजी, जर्मन, स्पेनिश और फ्रेंच लेंग्वेज में 100-पेज की इमरजेंसी रेस्क्यू गाइड उपलब्ध कराने के लिए पूरे पॉइंट मिले। एयरबैग खुलने पर, एक एडवांस्ड ई-कॉल सिस्टम, जो इवेंट डेटा रिकॉर्डर से जुड़ा होता है उसने अपने आप क्रैश से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे गाड़ी की लोकेशन, टक्कर की गति, टक्कर का प्रकार और सीट-बेल्ट लगाए हुए यात्रियों की संख्या, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स को भेज देता है।

इसमें लगा मल्टी-कोलिजन ब्रेकिंग सिस्टम दूसरी बार होने वाली टक्करों को रोकने में मदद करता है। खास बात यह है कि पीक ने 20 मिनट से अधिक समय तक बैटरी के थर्मल-प्रोपेगेशन सेफ्टी रिक्यावरमेंट को पूरा किया और यूरो NCAP के नए सबमर्जेंस टेस्ट में भी सफल रही, जिसमें पानी में एंट्री करने के बाद भी दोनों फ्रंट पावर विंडो 2 मिनट से अधिक समय तक पूरी तरह से काम करती रहीं।

लगभग 1,000 टेस्ट में जिनमें पैसेंजर कारें, टू-व्हीलर, साइकिल चालक और पैदल यात्री शामिल थे, फ्रंटल टक्कर, लेन-डिपार्चर और स्लो स्पीड की स्थितियों में स्कोडा पीक के ड्राइवर-असिस्टेंस सिस्टम का मूल्यांकन किया गया, जिसके बाद इसने दुर्घटना से बचाव में 78% पॉइंट हासिल किए। सुरक्षित ड्राइविंग में जहां इसने 65% पॉइंट हासिल किए। स्कोडा पीक में एक फ्रंट-ऑक्यूपेंट साइज-डिटेक्शन सिस्टम है, जो फ्रंट एयरबैग डिप्लॉयमेंट और सीट-बेल्ट लोड लिमिटर फोर्स को हर पैसेंजर के अनुसार एडजेस्ट करता है।