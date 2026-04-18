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आप चलाते-चलाते थक जाएंगे, लेकिन इन 9 EVs की बैटरी नहीं होगी खत्म! फुल चार्ज पर 683Km तक रेंज

Apr 18, 2026 08:54 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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इन इलेक्ट्रिक SUVs की लिस्ट में टाटा, महिंद्रा, मारुति, विनफास्ट, BYD जैसी कंपनियों के कई मॉडल शामिल हैं। हम यहां पर आपको उन मिडसाइज इलेक्ट्रिक SUVs के बारे में बता रहे हैं जिनकी ARAI रेंज 500Km से ज्यादा बताई जाती है।

आप चलाते-चलाते थक जाएंगे, लेकिन इन 9 EVs की बैटरी नहीं होगी खत्म! फुल चार्ज पर 683Km तक रेंज

देश के मिड-साइज SUV सेगमेंट में अब इलेक्ट्रिक मॉडल भी अपनी पहचान बना चुके हैं। अपने शानदार फीचर्स, दमदार सेफ्टी और 500Km से भी ज्यादा रेंज के चलते लोग इन्हें तेजी से अपना रहे हैं। इसमें टाटा, महिंद्रा, मारुति, विनफास्ट, BYD जैसी कंपनियों के कई मॉडल शामिल हैं। ऐसे में हम यहां पर आपको उन मिडसाइज इलेक्ट्रिक SUVs के बारे में बता रहे हैं जिनकी ARAI रेंज 500Km से ज्यादा बताई जाती है। चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं।

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1. टाटा कर्व ईवी (Tata Curvv EV)
ARAI क्लेम रेंज 502Km

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टाटा कर्व EV बैटरी स्पेसिफिकेशंस और ARAI रेंज
स्पेसिफिकेशंसटाटा कर्व EV
बैटरी पैक (kWh)45 | 55
ARAI क्लेम रेंज (KM)430 | 502
कीमत (₹ लाख)17.49-21.99

इस सेगमेंट में टाटा कर्व EV अपनी कूप-SUV बॉडी स्टाइल के साथ सबसे अलग दिखती है। यह नेक्सन प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जिसे इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के लिए काफी हद तक मॉडिफाई किया गया है। हालांकि, इसकी बैटरियां VF6 की बैटरियों से छोटी हैं, फिर भी इसकी दावा की गई रेंज ज्यादा है। परफॉर्मेंस के मामले में 45kWh वाला वैरिएंट 150hp और 215Nm की पावर देता है, जबकि 55kWh वाला वैरिएंट 167hp और 215Nm की पावर देता है।

2. हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक (Hyundai Creta Electric

ये भी पढ़ें:नेक्सन, ब्रेजा, फ्रोंक्स, वेन्यू समेत 13 SUVs ने इस मॉडल के सामने किया सरेंडर!

)
ARAI क्लेम रेंज 510Km

हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक बैटरी स्पेसिफिकेशंस और ARAI रेंज
स्पेसिफिकेशंसहुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक
बैटरी पैक (kWh)42 | 51.4
ARAI क्लेम रेंज (KM)420 | 510
कीमत (₹ लाख)18.02-23.67

क्रेटा अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। इसकी कुल बिक्री का एक छोटा सा हिस्सा इसके पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वर्जन क्रेटा इलेक्ट्रिक से आता है। इसमें दो बैटरी ऑप्शन 42kWh और 51.4kWh मिलते हैं। छोटी बैटरी की 420km की दावा की गई रेंज इस सेगमेंट में सबसे कम है। बड़ी बैटरी की रेंज बढ़कर 510km हो जाती है, जो कि काफी अच्छी है। जहां 42kWh और 51.4kWh बैटरी के लिए पावर क्रमशः 135hp और 171hp है। दोनों के लिए टॉर्क 255Nm है।

3. बीवाईडी अट्टो 3 (BYD Atto 3)
ARAI क्लेम रेंज 521Km

BYD अट्टो 3 बैटरी स्पेसिफिकेशंस और ARAI रेंज
स्पेसिफिकेशंसBYD अट्टो 3
बैटरी पैक (kWh)49.92 | 60.48
ARAI क्लेम रेंज (KM)468 | 521
कीमत (₹ लाख)24.99-33.99

BYD अट्टो 3 एकमात्र ऐसा मॉडल है जो भारत में स्थानीय तौर पर नहीं बनाया जाता। इसे CKD (पूरी तरह से अलग-अलग हिस्सों में आई किट) रूट के जरिए भारत लाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी कीमत ज्यादा है। अपनी कीमत की ऊपरी रेंज में यह एक बड़ा बैटरी पैक देता है जिसकी दावा की गई रेंज 521km है। यह टाटा और महिंद्रा के कॉम्पटीटर्स मॉडलों से कम है, जो इसी कीमत पर 600km से ज्यादा की रेंज देते हैं। अट्टो 3 शुरू से ही एक EV है, इसलिए इसका कोई ICE (पेट्रोल/डीजल) वाला मॉडल नहीं है।

4. विनफास्ट VF7 (Vinfast VF7)
ARAI क्लेम रेंज 532Km

विनफास्ट VF7 बैटरी स्पेसिफिकेशंस और ARAI रेंज
स्पेसिफिकेशंसविनफास्ट VF7
बैटरी पैक (kWh)59.6 | 70.8
ARAI क्लेम रेंज (KM)438 | 510-532
कीमत (₹ लाख)21.89-26.79

विनफास्ट VF7 को VF6 के साथ लॉन्च किया गया है। ये दो बैटरी पैक के साथ उपलब्ध है। छोटा बैटरी पैक 177hp, 250Nm के फ्रंट-एक्सल-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आता है, जबकि बड़ा 70.8kWh वाला यूनिट FWD और AWD दोनों सेटअप में उपलब्ध है। FWD वर्जन 204hp और 310Nm पावर देता है, जबकि AWD वर्जन 353hp और 500Nm पावर देता है। खास बात यह है कि VF7 न केवल भारत में AWD सेटअप वाली सबसे सस्ती EV है, बल्कि यह 5.8 सेकंड में 0-100kph की रफ़्तार पकड़ने का दावा करने वाली सबसे तेज मास-मार्केट कार भी है।

5. मारुति सुजुकी ई-विटारा (Maruti Suzuki e Vitara)
ARAI क्लेम रेंज 543Km

मारुति सुजुकी ई-विटारा बैटरी स्पेसिफिकेशंस और ARAI रेंज
स्पेसिफिकेशंसमारुति सुजुकी ई-विटारा
बैटरी पैक (kWh)49 | 61
ARAI क्लेम रेंज (KM)440 | 543
कीमत (₹ लाख)15.99-19.79

भारत में मारुति सुजुकी की पहली EV, ई विटारा देश की सबसे अफॉर्डेबल मिडसाइज इलेक्ट्रिक SUV है। इसके अलावा, इसे ZS EV की तरह ही 'बैटरी-एज-ए-सर्विस' (BaaS) स्कीम के साथ पेश किया गया है, जिससे इसकी शुरुआती कीमत कम हो जाती है। यह दो बैटरी पैक ऑप्शन के साथ उपलब्ध है, लेकिन इसमें सिर्फ फ्रंट-एक्सल पर लगा इलेक्ट्रिक मोटर मिलता है। जबकि इसके इंटरनेशनल-स्पेक EV मॉडल में AWD का ऑप्शन भी मिलता है। जहां 49kWh वाला वर्जन 144hp की पावर देता है, वहीं 61kWh वाला वर्जन 174hp की पावर देता है।

6. टाटा हैरियर ईवी (Tata Harrier EV)
ARAI क्लेम रेंज 627Km

टाटा हैरियर EV बैटरी स्पेसिफिकेशंस और ARAI रेंज
स्पेसिफिकेशंसटाटा हैरियर EV
बैटरी पैक (kWh)65 | 75
ARAI क्लेम रेंज (KM)538 | 622-627
कीमत (₹ लाख)21.49-29.48

इस लिस्ट में टाटा हैरियर EV ही एकमात्र ऐसा दूसरा मॉडल है जिसमें AWD सेटअप दिया गया है। हालांकि, यह ड्राइवट्रेन 75kWh बैटरी पैक वाले हायर-स्पेक ट्रिम्स के साथ उपलब्ध है, जबकि लोअर ट्रिम्स में RWD सेटअप मिलता है, जो 175hp और 315Nm की पावर देता है। AWD वर्जन में पिछले एक्सल पर लगी मोटर के साथ-साथ अगले एक्सल पर लगी 116hp की एक और मोटर मिलती है, जिससे कुल 504Nm का टॉर्क मिलता है। 0-100kph की स्पीड पकड़ने में 6.3 सेकंड का दावा करने वाली हैरियर EV AWD, विनफास्ट VF7 से थोड़ी धीमी है।

7. महिंद्रा एक्सईवी 9ई (Mahindra XEV 9e)
ARAI क्लेम रेंज 656Km

महिंद्रा XEV 9e बैटरी स्पेसिफिकेशंस और ARAI रेंज
स्पेसिफिकेशंसमहिंद्रा XEV 9e
बैटरी पैक (kWh)59 | 79
ARAI क्लेम रेंज (KM)522 | 656
कीमत (₹ लाख)21.90-30.50

XEV 9e एक 'बॉर्न-इलेक्ट्रिक' SUV है, जो अपनी बैटरी पैक में BYD की खास 'ब्लेड सेल टेक्नोलॉजी' का इस्तेमाल करती है। इस रियर-व्हील-ड्राइव मॉडल की मोटर 59kWh बैटरी के साथ 231hp और 79kWh यूनिट के साथ 286hp की पावर देती है। दोनों ही मामलों में टॉर्क 380Nm है। 79kWh वाले वर्जन के लिए इसकी दावा की गई रेंज 650km से ज्यादा है। XEV 9e थोड़ी महंगी है, लेकिन इसके स्पेसिफिकेशन्स इसे इसकी कीमत के हिसाब से बेहतरीन वैल्यू देते हैं।

ये भी पढ़ें:महिंद्रा की एंट्री लेवल SUV हो गई सस्ती, ₹40000 का कैश और फ्री एक्सेसरीज मिलेगी

8. महिंद्रा एक्सईवी 9एस (Mahindra XEV 9S)
ARAI क्लेम रेंज 679Km

ये भी पढ़ें:3 एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक SUV, ये रेंज की टेंशन करेंगी खत्म; कीमत भी होगी बहुत कम
महिंद्रा XEV 9S बैटरी स्पेसिफिकेशंस और ARAI रेंज
स्पेसिफिकेशंसमहिंद्रा XEV 9S
बैटरी पैक (kWh)59 | 70 | 79
ARAI क्लेम रेंज (KM)521 | 600 | 679
कीमत (₹ लाख)19.95-29.45

महिंद्रा XEV 9S भारत की पहली मास-मार्केट 3-रो eSUV है। इस लिस्ट में यह एकमात्र ऐसा मॉडल है जिसमें तीन बैटरी पैक के ऑप्शन मिलते हैं। ये सभी एक रियर-व्हील-ड्राइव मोटर के साथ आते हैं जो 380Nm का टॉर्क पैदा करती है, लेकिन इनकी पावर आउटपुट अलग-अलग हैं। 59kWh वाले वर्जन में 231hp, 70kWh वाले वर्जन में 245hp और 79kWh वाले वर्जन में 286hp। खास बात यह है कि XEV 9e के मुकाबले XEV 9S में बड़े बैटरी पैक और एक अतिरिक्त रो होने के बावजूद इसकी कीमत कम है, जिससे यह कम पैसों में ज्यादा वैल्यू देती है।

9. महिंद्रा बीई 6 (Mahindra BE 6)
ARAI क्लेम रेंज 683Km

महिंद्रा BE 6 बैटरी स्पेसिफिकेशंस और ARAI रेंज
स्पेसिफिकेशंसमहिंद्रा BE 6
बैटरी पैक (kWh)59 | 79
ARAI क्लेम रेंज (KM)548 | 683
कीमत (₹ लाख)18.90-26.90

महिंद्रा BE 6 देखने में XEV 9e के जैसी ही है, इसलिए इसमें भी वही रियर-व्हील-ड्राइव लेआउट और बैटरी पैक के ऑप्सन मिलते हैं। हालांकि, इसका पैकेज ज्यादा स्टाइलिश हो जाता है। यह XEV 9e से थोड़ी छोटी और हल्की भी है, जिसकी वजह से इसे रेंज के मामले में बढ़त मिलती है। बड़े 79kWh बैटरी पैक के साथ एक बार चार्ज करने पर 683km की रेंज के साथ भारत में सभी मेनस्ट्रीम की इलेक्ट्रिक SUVs में इसकी दावा की गई रेंज सबसे ज्यादा है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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