इस लग्जरी कार का इलेक्ट्रिक वर्जन हो रहा तैयार, 2027 में करेगी लॉन्च; कंपनी नया प्लेटफॉर्म कर रही तैयार

इस लग्जरी कार का इलेक्ट्रिक वर्जन हो रहा तैयार, 2027 में करेगी लॉन्च; कंपनी नया प्लेटफॉर्म कर रही तैयार

संक्षेप: मर्सिडीज-बेंज E-क्लास के ऑल-इलेक्ट्रिक वर्जन को लॉन्च करके अपने इलेक्ट्रिफिकेशन प्लान को तेज करने वाली है। इसके 2027 में डेब्यू करने की उम्मीद है। शुरुआती प्रोटोटाइप की नई स्पाई इमेज ने अब इस डेवलपमेंट की पुष्टि कर दी है।

Tue, 28 Oct 2025 08:22 PM
मर्सिडीज-बेंज E-क्लास के ऑल-इलेक्ट्रिक वर्जन को लॉन्च करके अपने इलेक्ट्रिफिकेशन प्लान को तेज करने वाली है। इसके 2027 में डेब्यू करने की उम्मीद है। शुरुआती प्रोटोटाइप की नई स्पाई इमेज ने अब इस डेवलपमेंट की पुष्टि कर दी है। इससे पहले की उन रिपोर्टों को सपोर्ट मिला है कि मर्सिडीज ने नए मॉडल को प्लान से पहले लाने के लिए अपने EV रोडमैप को रिवाइज किया है।

शुरुआत में ब्रांड की इलेक्ट्रिक सेडान स्ट्रेटेजी EVA II आर्किटेक्चर पर बने EQE के इर्द-गिर्द घूमती थी। हालांकि, EQE और EQS की बिक्री उम्मीद से कम होने का कारण मर्सिडीज कथित तौर पर एक नए प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही है। इसकी बिक्री में काफी हद तक उनके एयरोडायनामिक गैर-पारंपरिक डिजाइन की वजह रही।

अपकमिंग E-क्लास EV इसके बजाय MB.EA-M (मीडियम) आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करेगी, जिससे पहले से तय MB.EA-L (लार्ज) प्लेटफॉर्म की तुलना में इसे तेजी से लॉन्च किया जा सकेगा। इस फैसले का यह मतलब भी है कि 800-वोल्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी वाली फेसलिफ्टेड EQE का मार्केट लाइफ छोटा होगा और नई E-क्लास EV के आने से पहले यह सिर्फ 12 से 18 महीने तक ही बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी।

मर्सिडीज का MB.EA-M प्लेटफॉर्म सबसे पहले नेक्स्ट जनरेशन की GLC में इस्तेमाल होगा, जिसने सितंबर 2025 में म्यूनिख मोटर शो में डेब्यू किया था। ये 2026 की शुरुआत में बिक्री के लिए आने वाली है। इसके बाद, 2026 के दूसरे छमाही में एक ऑल-इलेक्ट्रिक C-क्लास आने की उम्मीद है, जो अगले साल E-क्लास EV के आने से पहले आएगी।

अपकमिंग E-क्लास EV की लंबाई लगभग 5 मीटर होने की संभावना है, जो इसे BMW i5 जैसे कॉम्पटीटर के ठीक सामने खड़ा करेगी, जिसकी लंबाई 5.06 मीटर है। पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन्स, रेंज और टेक्नोलॉजी फीचर्स के बारे में ज्यादा डिटेल्स इसके ग्लोबल डेब्यू के करीब आने पर मिलने की उम्मीद है।

