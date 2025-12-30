1 जनवरी से इन 7 कंपनियों की कारें हो जाएंगी महंगी, इसमें कई सस्ते मॉडल भी शामिल; यहां देखें पूरी लिस्ट

संक्षेप: कार बनाने वाली कई कंपनियां नए साल 2026 में कीमतों में बढ़ोतरी की तैयारी कर चुकी हैं। जिससे इस साल की शुरुआत में खरीदारों को मिली GST राहत का असर कुछ हद तक कम हो जाएगा। ये बढ़ोतरी आमतौर पर हर कैलेंडर साल की शुरुआत में होती है।

कार बनाने वाली कई कंपनियां नए साल 2026 में कीमतों में बढ़ोतरी की तैयारी कर चुकी हैं। जिससे इस साल की शुरुआत में खरीदारों को मिली GST राहत का असर कुछ हद तक कम हो जाएगा। ये बढ़ोतरी आमतौर पर हर कैलेंडर साल की शुरुआत में होती है। नई कीमतें 1 जनवरी, 2026 से लागू होगी। हालांकि, ये बढ़ोतरी मामूली है और मुख्य रूप से ज्यादा इनपुट और करेंसी लागत को दिखाती है। चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं।

1. मर्सिडीज-बेंज

मर्सिडीज-बेंज 1 जनवरी, 2026 से अपनी पूरी लाइन-अप में एक्स-शोरूम कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी करेगी। ब्रांड ने इसके पीछे ज्यादा इनपुट और लॉजिस्टिक्स लागत और यूरो-रुपए की प्रतिकूल एक्सचेंज रेट को वजह बताया है। मर्सिडीज करेंसी में उतार-चढ़ाव को बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए तिमाही बदलावों का भी मूल्यांकन कर रही है। 2% की बढ़ोतरी से GLS की कीमतों में लगभग 2.64 लाख से 2.68 लाख रुपए जुड़ जाएंगे, जो GST 2.0 के बाद की 9.4 लाख से 9.6 लाख रुपए की कमी से काफी कम है। E-क्लास की कीमतों में लगभग 1.57 लाख से 1.83 लाख रुपए जुड़ जाएंगे, जो भी 4.5 लाख से 5.25 लाख रुपए की कीमत में कटौती से काफी कम है।

2. बीएमडब्ल्यू

BMW ने सितंबर 2025 में पहले ही कीमतों में 3% तक की बढ़ोतरी की थी। अब 1 जनवरी, 2026 को एक और बढ़ोतरी लागू करेगी। ब्रांड ने इसका कारण ज्यादा मटीरियल और लॉजिस्टिक्स लागत और भारतीय रुपए के कमजोर होने से विदेशी मुद्रा पर पड़ने वाले असर को बताया है। यह बदलाव CKD और CBU दोनों मॉडलों पर लागू होगा। 3% की बढ़ोतरी से 3 सीरीज की कीमतों में 1.81 लाख से 1.85 लाख रुपए बढ़ जाएंगे, जो अभी भी पहले की 3.45 लाख से 3.55 लाख रुपए की कटौती से कम है।

3. बीवाईडी

BYD 1 जनवरी, 2026 से सीलियन 7 की कीमतों में बढ़ोतरी करेगी। 31 दिसंबर से पहले बुकिंग करने वाले ग्राहकों को मौजूदा कीमत ही मिलेगी। कंपनी ने बदलाव का कारण या बढ़ोतरी की सीमा का खुलासा नहीं किया है।

4. एमजी मोट

MG 1 जनवरी, 2026 से कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी करेगी। कंपनी का कहना है कि यह बदलाव बढ़ती इनपुट और मैन्युफैक्चरिंग लागत के साथ-साथ व्यापक मैक्रोइकोनॉमिक दबावों के कारण है। यह बढ़ोतरी इसके पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक मॉडलों पर लागू होगी। MG विंडसर EV की कीमत में 30,000 रुपए से 37,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे इसकी एक्स-शोरूम रेंज 14.27 लाख से 18.76 लाख रुपए हो जाएगी। कॉमेट EV की कीमतें 10,000 से 20,000 रुपए बढ़कर 7.64 लाख से 10.19 लाख रुपए होने की संभावना है।

5. निसान

निसान जनवरी 2026 से कीमतों में 3% तक की बढ़ोतरी करेगी। यह घोषणा ग्रेविट कॉम्पैक्ट MPV के लॉन्च से पहले हुई है, जिसके मार्च 2026 तक शोरूम में आने की उम्मीद है। इस साल की शुरुआत में कम GST दर के कारण निसान मैग्नाइट की कीमत में 52,000 रुपए से 1 लाख रुपए की कटौती की गई थी। इसकी कीमत अभी 5.62 लाख रुपए से 10.76 लाख रुपए के बीच है। जनवरी से कीमतों में 17,000 स 32,000 रुपए की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे यह 5.79 लाख रुपए से 11.08 लाख रुपए हो जाएगी।

6. होंडा

होंडा जनवरी 2026 से कीमतों में बदलाव करेगी। कंपनी का कहना है कि यह बढ़ोतरी लगातार इनपुट लागत के दबाव के कारण है। हालांकि, अभी कंपनी न सटीक बदलाव की घोषणा नहीं बताई है।