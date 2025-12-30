Hindustan Hindi News
1 जनवरी से इन 7 कंपनियों की कारें हो जाएंगी महंगी, इसमें कई सस्ते मॉडल भी शामिल; यहां देखें पूरी लिस्ट

संक्षेप:

कार बनाने वाली कई कंपनियां नए साल 2026 में कीमतों में बढ़ोतरी की तैयारी कर चुकी हैं। जिससे इस साल की शुरुआत में खरीदारों को मिली GST राहत का असर कुछ हद तक कम हो जाएगा। ये बढ़ोतरी आमतौर पर हर कैलेंडर साल की शुरुआत में होती है।

Dec 30, 2025 04:37 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
कार बनाने वाली कई कंपनियां नए साल 2026 में कीमतों में बढ़ोतरी की तैयारी कर चुकी हैं। जिससे इस साल की शुरुआत में खरीदारों को मिली GST राहत का असर कुछ हद तक कम हो जाएगा। ये बढ़ोतरी आमतौर पर हर कैलेंडर साल की शुरुआत में होती है। नई कीमतें 1 जनवरी, 2026 से लागू होगी। हालांकि, ये बढ़ोतरी मामूली है और मुख्य रूप से ज्यादा इनपुट और करेंसी लागत को दिखाती है। चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं।

1. मर्सिडीज-बेंज
मर्सिडीज-बेंज 1 जनवरी, 2026 से अपनी पूरी लाइन-अप में एक्स-शोरूम कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी करेगी। ब्रांड ने इसके पीछे ज्यादा इनपुट और लॉजिस्टिक्स लागत और यूरो-रुपए की प्रतिकूल एक्सचेंज रेट को वजह बताया है। मर्सिडीज करेंसी में उतार-चढ़ाव को बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए तिमाही बदलावों का भी मूल्यांकन कर रही है। 2% की बढ़ोतरी से GLS की कीमतों में लगभग 2.64 लाख से 2.68 लाख रुपए जुड़ जाएंगे, जो GST 2.0 के बाद की 9.4 लाख से 9.6 लाख रुपए की कमी से काफी कम है। E-क्लास की कीमतों में लगभग 1.57 लाख से 1.83 लाख रुपए जुड़ जाएंगे, जो भी 4.5 लाख से 5.25 लाख रुपए की कीमत में कटौती से काफी कम है।

2. बीएमडब्ल्यू
BMW ने सितंबर 2025 में पहले ही कीमतों में 3% तक की बढ़ोतरी की थी। अब 1 जनवरी, 2026 को एक और बढ़ोतरी लागू करेगी। ब्रांड ने इसका कारण ज्यादा मटीरियल और लॉजिस्टिक्स लागत और भारतीय रुपए के कमजोर होने से विदेशी मुद्रा पर पड़ने वाले असर को बताया है। यह बदलाव CKD और CBU दोनों मॉडलों पर लागू होगा। 3% की बढ़ोतरी से 3 सीरीज की कीमतों में 1.81 लाख से 1.85 लाख रुपए बढ़ जाएंगे, जो अभी भी पहले की 3.45 लाख से 3.55 लाख रुपए की कटौती से कम है।

ये भी पढ़ें:बस आखिरी दिन बाकी, इस कार पर टैक्स के ₹1.66 लाख बचाने का मौका

3. बीवाईडी
BYD 1 जनवरी, 2026 से सीलियन 7 की कीमतों में बढ़ोतरी करेगी। 31 दिसंबर से पहले बुकिंग करने वाले ग्राहकों को मौजूदा कीमत ही मिलेगी। कंपनी ने बदलाव का कारण या बढ़ोतरी की सीमा का खुलासा नहीं किया है।

4. एमजी मोट
MG 1 जनवरी, 2026 से कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी करेगी। कंपनी का कहना है कि यह बदलाव बढ़ती इनपुट और मैन्युफैक्चरिंग लागत के साथ-साथ व्यापक मैक्रोइकोनॉमिक दबावों के कारण है। यह बढ़ोतरी इसके पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक मॉडलों पर लागू होगी। MG विंडसर EV की कीमत में 30,000 रुपए से 37,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे इसकी एक्स-शोरूम रेंज 14.27 लाख से 18.76 लाख रुपए हो जाएगी। कॉमेट EV की कीमतें 10,000 से 20,000 रुपए बढ़कर 7.64 लाख से 10.19 लाख रुपए होने की संभावना है।

5. निसान
निसान जनवरी 2026 से कीमतों में 3% तक की बढ़ोतरी करेगी। यह घोषणा ग्रेविट कॉम्पैक्ट MPV के लॉन्च से पहले हुई है, जिसके मार्च 2026 तक शोरूम में आने की उम्मीद है। इस साल की शुरुआत में कम GST दर के कारण निसान मैग्नाइट की कीमत में 52,000 रुपए से 1 लाख रुपए की कटौती की गई थी। इसकी कीमत अभी 5.62 लाख रुपए से 10.76 लाख रुपए के बीच है। जनवरी से कीमतों में 17,000 स 32,000 रुपए की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे यह 5.79 लाख रुपए से 11.08 लाख रुपए हो जाएगी।

ये भी पढ़ें:भरपूर स्पेस और दमदार माइलेज वालीं 4 सेडान, 1 लीटर में 26Km भरेंगी फर्राटा

6. होंडा
होंडा जनवरी 2026 से कीमतों में बदलाव करेगी। कंपनी का कहना है कि यह बढ़ोतरी लगातार इनपुट लागत के दबाव के कारण है। हालांकि, अभी कंपनी न सटीक बदलाव की घोषणा नहीं बताई है।

7. रेनो
रेनो 1 जनवरी, 2026 से कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी करेगी, जिसमें क्विड, ट्राइबर और काइगर में बढ़ोतरी अलग-अलग होगी। बदलाव के बाद, क्विड की कीमत लगभग 4.38 लाख रुपए से 6 लाख रुपए, ट्राइबर की 5.88 लाख रुपए से 8.55 लाख रुपए और काइगर की 5.88 लाख रुपए से 10.54 लाख रुपए होने की उम्मीद है। रेनॉल्ट डस्टर और एक 7-सीटर SUV भी जोड़ेगी।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
