‌₹2 करोड़ की इस दमदार SUV में दिखे अखिलेश यादव, ये भारत में नहीं बिकती; सलमान को भी देती है सेफ्टी

संक्षेप: उनकी ये नई निसान पेट्रोल SUV है। उनकी नई कार वाले वीडियो को ऑटोजर्नल इंडिया ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है। इस वीडियो में भीड़ के बीच से व्हाइट SUV का एक काफिला गुजरते हुए देख सकते हैं। इसमें पार्टी के झंडे वाली एक निसान पेट्रोल SUV है।

भारतीय राजनेताओं के पास अक्सर महिंद्रा स्कॉर्पियो, टोयोटा फॉर्च्यूनर, महिंद्रा XUV700, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा जैसी कार देखने को मिलती है। हालांकि, अब बदलते दौर के साथ कई नेताओं के पास लग्जरी कार देखने को मिल जाती हैं। इन दिनों ऐसी ही एक कार के साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव देखे गए हैं। दरअसल, उनकी ये नई निसान पेट्रोल SUV है। उनकी नई कार वाले वीडियो को ऑटोजर्नल इंडिया ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है। इस वीडियो में भीड़ के बीच से व्हाइट SUV का एक काफिला गुजरते हुए देख सकते हैं। इसमें पार्टी के झंडे वाली एक निसान पेट्रोल SUV है।

यह एक बिल्कुल नई SUV है जो हाल ही में अखिलेश यादव के कलेक्शन में शामिल हुई है। निसान पेट्रोल मिडिल ईस्ट में एक बेहद पॉपुलर SUV है। यह जापानी मैन्युफैक्चरर की प्रमुख SUV है, लेकिन यह आधिकारिक तौर पर भारत में नहीं बेची जाती। हालांकि, कई लोगों ने इस कार को इम्पोर्ट करके यहां रजिस्ट्रेशन कराया है। यहां दिखाई गई निसान पेट्रोल भी ऐसी ही एक कार है।

अखिलेश के पास यह पहली लग्जरी कार नहीं है। उनके पास टोयोटा लैंड क्रूजर LC200 और इसुज़ु MU-X SUV भी है। नई निसान पेट्रोल उत्तर प्रदेश की राजधानी में रजिस्टर्ड है। ये समाजवादी पार्टी के नाम से रजिस्टर्ड है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताया गया है कि यह SUV दरअसल एक संगठन की ओर से राजनेता को गिफ्ट में दी गई थी। अखिलेश ने इसे नहीं खरीदा। अखिलेश यादव भारत में मौजूदा जनरेशन की पेट्रोल कार के मालिक अकेले नहीं हैं।

निसान पेट्रोल SUV को सलमान खान भी खरीद चुके हैं। दरअसल, अभिनेता ने ऐसी एक नहीं, बल्कि दो SUV खरीदी थीं। सुरक्षा कारणों से सलमान की निसान पेट्रोल बख्तरबंद या बुलेटप्रूफ है। वीडियो में अखिलेश की SUV बख्तरबंद नहीं दिखती। हालांकि, पीछे की विंडशील्ड और कलरफुल विंडो दिखाई देती हैं। इस सेगमेंट की किसी भी SUV की तरह निसान पेट्रोल भी प्रीमियम फीचर्स से भरपूर है।

निसान पेट्रोल SUV में 5.6-लीटर V8 पेट्रोल इंजन लगा है, जो 405 hp का पावर और 560 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। SUV का विशाल इंजन 7-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जुड़ा है और इसमें मानक के रूप में फोर-व्हील-ड्राइव सिस्टम दिया गया है। एक बिल्कुल नई निसान पेट्रोल की कीमत आसानी से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है।

इस SUV के फीचर्स की बात करें इसमें लैदर स्टीयरिंग, लैदर गियरनॉब, आउटसाइड एयर ट्रेंप्रेचर डिस्प्ले, मैप पॉकेट, टिकट होल्डर के साथ सन-वाइजर, प्राइवेसी ग्लॉस, इल्युमिनेशन लाइट एडजेस्टर, क्रोम डोर हैंडल, CD/DVD, AM/FM रेडियो, MP3 और USB (आइपॉड+ कनेक्टिविटी) मिलता है। दमदार साउंड के लिए इसमें इंटेलिजेंट की मेमोरी से बोस का ऑडियो सिस्टम दिया है। जो कुल 13 प्रीमियम स्पीकर से लैस है। सेकेंड रो के लिए लिए इसमें 7-इंच का इंफोटेंमेंट सिस्टम भी मिलता है।