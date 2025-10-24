Hindustan Hindi News
‌₹2 करोड़ की इस दमदार SUV में दिखे अखिलेश यादव, ये भारत में नहीं बिकती; सलमान को भी देती है सेफ्टी

‌₹2 करोड़ की इस दमदार SUV में दिखे अखिलेश यादव, ये भारत में नहीं बिकती; सलमान को भी देती है सेफ्टी

संक्षेप: उनकी ये नई निसान पेट्रोल SUV है। उनकी नई कार वाले वीडियो को ऑटोजर्नल इंडिया ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है। इस वीडियो में भीड़ के बीच से व्हाइट SUV का एक काफिला गुजरते हुए देख सकते हैं। इसमें पार्टी के झंडे वाली एक निसान पेट्रोल SUV है।

Fri, 24 Oct 2025 09:16 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
Nissan Patrolarrow

भारतीय राजनेताओं के पास अक्सर महिंद्रा स्कॉर्पियो, टोयोटा फॉर्च्यूनर, महिंद्रा XUV700, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा जैसी कार देखने को मिलती है। हालांकि, अब बदलते दौर के साथ कई नेताओं के पास लग्जरी कार देखने को मिल जाती हैं। इन दिनों ऐसी ही एक कार के साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव देखे गए हैं। दरअसल, उनकी ये नई निसान पेट्रोल SUV है। उनकी नई कार वाले वीडियो को ऑटोजर्नल इंडिया ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है। इस वीडियो में भीड़ के बीच से व्हाइट SUV का एक काफिला गुजरते हुए देख सकते हैं। इसमें पार्टी के झंडे वाली एक निसान पेट्रोल SUV है।

यह एक बिल्कुल नई SUV है जो हाल ही में अखिलेश यादव के कलेक्शन में शामिल हुई है। निसान पेट्रोल मिडिल ईस्ट में एक बेहद पॉपुलर SUV है। यह जापानी मैन्युफैक्चरर की प्रमुख SUV है, लेकिन यह आधिकारिक तौर पर भारत में नहीं बेची जाती। हालांकि, कई लोगों ने इस कार को इम्पोर्ट करके यहां रजिस्ट्रेशन कराया है। यहां दिखाई गई निसान पेट्रोल भी ऐसी ही एक कार है।

अखिलेश के पास यह पहली लग्जरी कार नहीं है। उनके पास टोयोटा लैंड क्रूजर LC200 और इसुज़ु MU-X SUV भी है। नई निसान पेट्रोल उत्तर प्रदेश की राजधानी में रजिस्टर्ड है। ये समाजवादी पार्टी के नाम से रजिस्टर्ड है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताया गया है कि यह SUV दरअसल एक संगठन की ओर से राजनेता को गिफ्ट में दी गई थी। अखिलेश ने इसे नहीं खरीदा। अखिलेश यादव भारत में मौजूदा जनरेशन की पेट्रोल कार के मालिक अकेले नहीं हैं।

ये भी पढ़ें:फुल टैंक पर 2831 Km दौड़ी ये डीजल कार, 1 लीटर में 42.89 Km का दिया माइलेज

निसान पेट्रोल SUV को सलमान खान भी खरीद चुके हैं। दरअसल, अभिनेता ने ऐसी एक नहीं, बल्कि दो SUV खरीदी थीं। सुरक्षा कारणों से सलमान की निसान पेट्रोल बख्तरबंद या बुलेटप्रूफ है। वीडियो में अखिलेश की SUV बख्तरबंद नहीं दिखती। हालांकि, पीछे की विंडशील्ड और कलरफुल विंडो दिखाई देती हैं। इस सेगमेंट की किसी भी SUV की तरह निसान पेट्रोल भी प्रीमियम फीचर्स से भरपूर है।

निसान पेट्रोल SUV में 5.6-लीटर V8 पेट्रोल इंजन लगा है, जो 405 hp का पावर और 560 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। SUV का विशाल इंजन 7-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जुड़ा है और इसमें मानक के रूप में फोर-व्हील-ड्राइव सिस्टम दिया गया है। एक बिल्कुल नई निसान पेट्रोल की कीमत आसानी से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है।

ये भी पढ़ें:सिंपल बना रही नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, पेटेंट से डिजाइन का हुआ खुलासा

इस SUV के फीचर्स की बात करें इसमें लैदर स्टीयरिंग, लैदर गियरनॉब, आउटसाइड एयर ट्रेंप्रेचर डिस्प्ले, मैप पॉकेट, टिकट होल्डर के साथ सन-वाइजर, प्राइवेसी ग्लॉस, इल्युमिनेशन लाइट एडजेस्टर, क्रोम डोर हैंडल, CD/DVD, AM/FM रेडियो, MP3 और USB (आइपॉड+ कनेक्टिविटी) मिलता है। दमदार साउंड के लिए इसमें इंटेलिजेंट की मेमोरी से बोस का ऑडियो सिस्टम दिया है। जो कुल 13 प्रीमियम स्पीकर से लैस है। सेकेंड रो के लिए लिए इसमें 7-इंच का इंफोटेंमेंट सिस्टम भी मिलता है।

इसमें हिल डिसेंट कंट्रोल, लिमिटेड स्लिप डिफ्रेंशियल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल डिसेंट कंट्रोल, रियर सीट बेल्ट्स, लेन डिपार्चर वार्निंग, मल्टी एयरबैग, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, साइड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन सिस्टम (SIPS), ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन (BSD), हिल होल्ड कंट्रोल, पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) के साथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन इमोबिलाइजर दिया है। कार में एंटी थेफ्ट अलार्म जैसे फीचर्स दिए हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
