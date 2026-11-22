JSW Motors ने अर्ली-बायर्स प्रोग्राम शुरू किया है। इसके जरिए जेएसडब्ल्यू मोटर्स अपने शुरुआती ग्राहकों को सिर्फ बायर्स नहीं, बल्कि ब्रैंड के अर्ली मेंबर्स के तौर पर पहचान देना चाहती है। आइए जानते हैं डीटेल।

JSW Motors का अर्ली-बायर्स प्रोग्राम

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JSW Lepas L6

JSW Motors अपनी पहली SUV के लॉन्च से पहले ही ग्राहकों को जोड़ने की तैयारी में जुट गई है। इसी के तहत कंपनी ने एक नया Early-Buyer Programme शुरू किया है। इस प्रोग्राम में शुरुआत में ब्रैंड से जुड़ने वाले ग्राहकों को खास बेनिफिट्स और स्पेशल रिकॉग्निशन का वादा किया जा रहा है। यह प्रोग्राम दिसंबर 2026 में जेएसडब्ल्यू मोटर्स की मार्केट में एंट्री से पहले शुरू किया गया है। कंपनी के इस कैंपेन की टैगलाइन - 'The First to Own. The First to Belong.' है। इसके जरिए जेएसडब्ल्यू मोटर्स अपने शुरुआती ग्राहकों को सिर्फ बायर्स नहीं, बल्कि ब्रैंड के अर्ली मेंबर्स के तौर पर पहचान देना चाहती है।

अर्ली-बायर्स प्रोग्राम में मिलने वाले बेनिफिट जेएसडब्ल्यू ने अपने ऐड में चार तरह के बेनिफिट्स का जिक्र किया है। इनमें एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स, स्पेशल रिकॉग्निशन, बेहतर ओनरशिप एक्सपीरियंस और एक खास कम्युनिटी का हिस्सा बनने का मौका शामिल है। हालांकि, कंपनी ने अभी यह साफ नहीं किया है कि इन बेनिफिट्स के तहत ग्राहकों को प्रायोरिटी बेस्ड डिलीवरी, एक्सेसरीज, खास कस्टमर सपोर्ट, एक्सक्लूसिव इवेंट्स या कोई फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा या नहीं। यह भी नहीं बताया गया है कि इस प्रोग्राम के लिए कौन एलिजिबल होगा और यह कब तक चलेगा। फिलहाल इन्हें कंपनी की तरफ से अभी ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया गया है।

रजिस्ट्रेशन का मतलब कार की बुकिंग नहीं जेएसडब्ल्यू मोटर्स ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट jswmotors.com पर ग्राहकों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। इच्छुक ग्राहक यहां अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देकर कंपनी से जानकारी ले सकते हैं। वेबसाइट के मुताबिक, गाड़ी की बुकिंग शुरू होने पर रजिस्टर्ड ग्राहकों को इसकी जानकारी दी जाएगी। ध्यान देने वाली बात है कि यह फिलहाल सिर्फ इंटरेस्ट रजिस्ट्रेशन है, पेड बुकिंग नहीं। इससे किसी खास वेरिएंट की गाड़ी रिजर्व नहीं होती, न ही कीमत तय होती है या प्रायोरिटी डिलीवरी की गारंटी मिलती है। कंपनी ने ग्राहकों को फेक वेबसाइट्स से भी अलर्ट रहने की सलाह दी है।

कॉम्बैट की खासियत जेएसडब्ल्यू मोटर्स की पहली एसयूवी को कॉम्बैट नाम से लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि यह इंटरनेशनल मार्केट में बिकने वाली Chery Jetour T2 पर बेस्ड होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें रगेड डिजाइन और प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) पावरट्रेन मिल सकता है, जिसमें पेट्रोल इंजन के साथ बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक मोटर भी होगी।