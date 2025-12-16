Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़After the success of the Fronx-Baleno, now the Victoris and Grand Vitara also superhit, check sales report
फ्रोंक्स-बलेनो की तरह सुपरहिट हुईं ये 2 SUVs, मार्केट में मारुति की इन 4 कारों का हल्लाबोल; ये वाली बनी लीडर

फ्रोंक्स-बलेनो की तरह सुपरहिट हुईं ये 2 SUVs, मार्केट में मारुति की इन 4 कारों का हल्लाबोल; ये वाली बनी लीडर

संक्षेप:

फ्रोंक्स-बलेनो (Fronx–Baleno) की सफलता के बाद अब विक्टोरिस-ग्रैंड विटारा (Victoris–Grand Vitara) की जोड़ी भी सुपरहिट होती नजर आ रही है। मारुति की ये 4 कारें साफ संकेत दे रही हैं कि मारुति सुजुकी आने वाले समय में SUV सेगमेंट में अपनी पकड़ और मजबूत करने वाली है। आइए रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं।

Dec 16, 2025 01:49 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

मारुति सुजुकी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वॉल्यूम गेम खेलने में उसका कोई मुकाबला नहीं है। जिस तरह कंपनी ने पहले बलेनो-फ्रोंक्स (Baleno–Fronx) की जोड़ी के जरिए हैचबैक और कॉम्पैक्ट SUV स्पेस में बड़ी सफलता हासिल की थी, वही रणनीति अब विक्टोरिस (Victoris) और ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) के साथ मिड-साइज SUV सेगमेंट में दोहराई जा रही है। पिछला महीना मारुति के लिए SUV सेगमेंट में खास रहा, जहां उसके चार मॉडल फ्रोंक्स (Fronx), ब्रेजा (Brezza), विक्टोरिस (Victoris) और ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) टॉप-10 सेलिंग SUVs की लिस्ट में शामिल रहे। भले ही इनमें से कोई भी मॉडल टॉप-4 में जगह नहीं बना पाया, लेकिन कुल आंकड़े साफ दिखाते हैं कि मारुति की असली ताकत लगातार मिलने वाला वॉल्यूम है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Hyundai i20 N Line
Hyundai i20 N Line
₹ 9.99 - 12.56 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XUV 7XO
Mahindra XUV 7XO
₹ 15 - 26 लाख
मुझे सूचित करें
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Fronx

Maruti Suzuki Fronx

₹ 6.85 - 11.98 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Brezza

Maruti Suzuki Brezza

₹ 8.26 - 13.01 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki XL6

Maruti Suzuki XL6

₹ 11.94 - 14.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki XL5

Maruti Suzuki XL5

₹ 5 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Maruti Suzuki Ignis

Maruti Suzuki Ignis

₹ 5.85 - 8.26 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:महाबचत! अर्टिगा से भी प्रीमियम मारुति कार पर आई बंपर छूट, CNG मॉडल पर ज्यादा बचत

फ्रोंक्स (Fronx) बनी मारुति की SUV लाइन-अप का लीडर


मारुति की ओर से सबसे आगे फ्रोंक्स (Fronx) रही, जिसने महीने का अंत पांचवें स्थान पर किया। नवंबर में इसकी 15,058 यूनिट बिकीं। यह नवंबर 2024 की तुलना में सिर्फ 1% की मामूली बढ़त है, लेकिन आज के बेहद भीड़भाड़ वाले कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में हर महीने करीब 15 हजार यूनिट बेचना अपने-आप में बड़ी उपलब्धि है।

फ्रोंक्स (Fronx) उसी Heartect प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिस पर बलेनो (Baleno) बनी है। दिलचस्प बात यह है कि बलेनो (Baleno) ने भी इसी महीने 13,700 से ज्यादा यूनिट की बिक्री दर्ज की, यानी एक ही प्लेटफॉर्म से मारुति दो अलग-अलग बॉडी-स्टाइल में मजबूत वॉल्यूम निकालने में सफल रही है।



ब्रेजा (Brezza) की बिक्री में हल्की गिरावट

इसके बाद मारुति ब्रेजा छठे स्थान पर रही, जिसकी 13,947 यूनिट बिकीं। पिछले साल इसी महीने के मुकाबले इसमें करीब 7% की गिरावट देखने को मिली, जब ब्रेजा की 14,918 यूनिट बिकी थीं। इसके बावजूद ब्रेजा अब भी सेगमेंट में मारुति की एक मजबूत और भरोसेमंद SUV बनी हुई है।

विक्टोरिस (Victoris) बनी सरप्राइज

नवंबर की सबसे बड़ी हाईलाइट मारुति सुजुकी विक्टोरिस (Victoris) रही। यह SUV सातवें स्थान पर रही और इसकी 12,300 यूनिट बिकीं। खास बात यह है कि लॉन्च के सिर्फ दो महीने से थोड़ा ज्यादा समय में विक्टोरिस (Victoris) की कुल बिक्री 30,000 यूनिट के पार पहुंच चुकी है। यह वही रणनीति है, जो मारुति ने पहले बलेनो (Baleno) और फ्रोंक्स (Fronx) के साथ अपनाई थी, एक जैसे मैकेनिकल्स, लेकिन अलग पहचान और अलग ग्राहक सेगमेंट को टारगेट करती है।

ग्रैंड विटारा ने बढ़ाया मिड-साइज SUV सेगमेंट का वॉल्यूम

टॉप-10 में दसवें स्थान पर रही ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) रही, जिसकी 11,339 यूनिट बिकीं। यह नवंबर 2024 की तुलना में 12% की सालाना बढ़त है। विक्टोरिस (Victoris) के साथ मिलकर मारुति की मिड-साइज SUVs ने एक ही महीने में 23,000 से ज्यादा यूनिट का वॉल्यूम दिया।

विक्टोरिस (Victoris) और ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) एक ही प्लेटफॉर्म, इंजन और कई फीचर्स साझा करती हैं, यहां तक कि उनकी कीमतें भी एक-दूसरे से ओवरलैप करती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि विक्टोरिस (Victoris) को एरिना (Arena) डीलरशिप के जरिए बेचा जाता है, जबकि ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) सिर्फ नेक्सा (Nexa) चैनल में उपलब्ध है। यही स्मार्ट पोजिशनिंग मारुति को ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने में मदद करती है।

ये भी पढ़ें:मारुति भारत में ही बनाएगी पार्ट-बैटरी, EV को लेकर लोगों का डर ऐसे खत्म करेगी कंप

आगे और मजबूत होगी मारुति की SUV पकड़

डिजाइन और ब्रांडिंग के अलग-अलग एप्रोच के साथ मारुति ने एक ही सेगमेंट में दो मजबूत प्रोडक्ट उतारकर वॉल्यूम बढ़ाने का फॉर्मूला फिर से साबित कर दिया है। आने वाले महीने में ई-विटारा (e Vitara) की लॉन्चिंग इस रणनीति को और मजबूती देने वाली है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Maruti Maruti Suzuki

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।