फ्रोंक्स-बलेनो की तरह सुपरहिट हुईं ये 2 SUVs, मार्केट में मारुति की इन 4 कारों का हल्लाबोल; ये वाली बनी लीडर
फ्रोंक्स-बलेनो (Fronx–Baleno) की सफलता के बाद अब विक्टोरिस-ग्रैंड विटारा (Victoris–Grand Vitara) की जोड़ी भी सुपरहिट होती नजर आ रही है। मारुति की ये 4 कारें साफ संकेत दे रही हैं कि मारुति सुजुकी आने वाले समय में SUV सेगमेंट में अपनी पकड़ और मजबूत करने वाली है। आइए रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं।
मारुति सुजुकी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वॉल्यूम गेम खेलने में उसका कोई मुकाबला नहीं है। जिस तरह कंपनी ने पहले बलेनो-फ्रोंक्स (Baleno–Fronx) की जोड़ी के जरिए हैचबैक और कॉम्पैक्ट SUV स्पेस में बड़ी सफलता हासिल की थी, वही रणनीति अब विक्टोरिस (Victoris) और ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) के साथ मिड-साइज SUV सेगमेंट में दोहराई जा रही है। पिछला महीना मारुति के लिए SUV सेगमेंट में खास रहा, जहां उसके चार मॉडल फ्रोंक्स (Fronx), ब्रेजा (Brezza), विक्टोरिस (Victoris) और ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) टॉप-10 सेलिंग SUVs की लिस्ट में शामिल रहे। भले ही इनमें से कोई भी मॉडल टॉप-4 में जगह नहीं बना पाया, लेकिन कुल आंकड़े साफ दिखाते हैं कि मारुति की असली ताकत लगातार मिलने वाला वॉल्यूम है।
फ्रोंक्स (Fronx) बनी मारुति की SUV लाइन-अप का लीडर
मारुति की ओर से सबसे आगे फ्रोंक्स (Fronx) रही, जिसने महीने का अंत पांचवें स्थान पर किया। नवंबर में इसकी 15,058 यूनिट बिकीं। यह नवंबर 2024 की तुलना में सिर्फ 1% की मामूली बढ़त है, लेकिन आज के बेहद भीड़भाड़ वाले कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में हर महीने करीब 15 हजार यूनिट बेचना अपने-आप में बड़ी उपलब्धि है।
फ्रोंक्स (Fronx) उसी Heartect प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिस पर बलेनो (Baleno) बनी है। दिलचस्प बात यह है कि बलेनो (Baleno) ने भी इसी महीने 13,700 से ज्यादा यूनिट की बिक्री दर्ज की, यानी एक ही प्लेटफॉर्म से मारुति दो अलग-अलग बॉडी-स्टाइल में मजबूत वॉल्यूम निकालने में सफल रही है।
ब्रेजा (Brezza) की बिक्री में हल्की गिरावट
इसके बाद मारुति ब्रेजा छठे स्थान पर रही, जिसकी 13,947 यूनिट बिकीं। पिछले साल इसी महीने के मुकाबले इसमें करीब 7% की गिरावट देखने को मिली, जब ब्रेजा की 14,918 यूनिट बिकी थीं। इसके बावजूद ब्रेजा अब भी सेगमेंट में मारुति की एक मजबूत और भरोसेमंद SUV बनी हुई है।
विक्टोरिस (Victoris) बनी सरप्राइज
नवंबर की सबसे बड़ी हाईलाइट मारुति सुजुकी विक्टोरिस (Victoris) रही। यह SUV सातवें स्थान पर रही और इसकी 12,300 यूनिट बिकीं। खास बात यह है कि लॉन्च के सिर्फ दो महीने से थोड़ा ज्यादा समय में विक्टोरिस (Victoris) की कुल बिक्री 30,000 यूनिट के पार पहुंच चुकी है। यह वही रणनीति है, जो मारुति ने पहले बलेनो (Baleno) और फ्रोंक्स (Fronx) के साथ अपनाई थी, एक जैसे मैकेनिकल्स, लेकिन अलग पहचान और अलग ग्राहक सेगमेंट को टारगेट करती है।
ग्रैंड विटारा ने बढ़ाया मिड-साइज SUV सेगमेंट का वॉल्यूम
टॉप-10 में दसवें स्थान पर रही ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) रही, जिसकी 11,339 यूनिट बिकीं। यह नवंबर 2024 की तुलना में 12% की सालाना बढ़त है। विक्टोरिस (Victoris) के साथ मिलकर मारुति की मिड-साइज SUVs ने एक ही महीने में 23,000 से ज्यादा यूनिट का वॉल्यूम दिया।
विक्टोरिस (Victoris) और ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) एक ही प्लेटफॉर्म, इंजन और कई फीचर्स साझा करती हैं, यहां तक कि उनकी कीमतें भी एक-दूसरे से ओवरलैप करती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि विक्टोरिस (Victoris) को एरिना (Arena) डीलरशिप के जरिए बेचा जाता है, जबकि ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) सिर्फ नेक्सा (Nexa) चैनल में उपलब्ध है। यही स्मार्ट पोजिशनिंग मारुति को ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने में मदद करती है।
आगे और मजबूत होगी मारुति की SUV पकड़
डिजाइन और ब्रांडिंग के अलग-अलग एप्रोच के साथ मारुति ने एक ही सेगमेंट में दो मजबूत प्रोडक्ट उतारकर वॉल्यूम बढ़ाने का फॉर्मूला फिर से साबित कर दिया है। आने वाले महीने में ई-विटारा (e Vitara) की लॉन्चिंग इस रणनीति को और मजबूती देने वाली है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
