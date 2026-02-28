1 अप्रैल से सिर्फ E20 पेट्रोल ही मिलेगा, अब E50 जल्द इस्तेमाल करने की सलाह; सरकार भी कर रही तैयारी!

भारत ने अपना 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट पहले ही हासिल कर लिया है। अब भारत सरकार ने सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को ऑफिशियली निर्देश दिया कि वे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 अप्रैल, 2026 से सिर्फ 20% इथेनॉल कंटेंट और कम से कम 95 RON वैल्यू वाला ब्लेंडेड पेट्रोल ही बेचेंगे।

1 अप्रैल, 2026 से भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बड़ा फेरबदल होने वाला है। दरअसल, भारत ने अपना 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट पहले ही हासिल कर लिया है। अब भारत सरकार ने सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को ऑफिशियली निर्देश दिया कि वे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ 20% इथेनॉल कंटेंट और कम से कम 95 RON वैल्यू वाला ब्लेंडेड पेट्रोल ही बेचेंगे। अब, इथेनॉल बनाने वाली कंपनी गोदावरी बायोरिफाइनरीज लिमिटेड (GBL) के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर समीर सोमैया ने कहा है कि भारत को अब ज्यादा ब्लेंड्स को टारगेट E50 (50% इथेनॉल ब्लेंडिंग) तक करना चाहिए।

2030 से पहले ही हासिल हुआ लक्ष्य

सोमैया ने सभी बंक पर E20 पेट्रोल को जरूरी करने के फैसले का स्वागत किया। चेयरमैन इसे भारत की एनर्जी ट्रांजिशन जर्नी के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल के तौर पर देखते हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादा समय नहीं हुआ जब सरकार ने अपने E20 टारगेट तय किए थे। ओरिजिनल टाइमलाइन तब 2030 तय की गई थी, लेकिन 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग उससे काफी पहले ही हासिल कर ली गई थी। लगातार पॉलिसी सपोर्ट और इंडस्ट्री की मजबूत भागीदारी, दोनों ने इसे 2025 तक हासिल करने में मदद की है।

E50 के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए उन्होंने अपने E50 विजन के बारे में कहा कि E20 अब नेशनल बेसलाइन बन गया है। E50 (50% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल) निश्चित रूप से हासिल किया जा सकता है। इसके लिए कई रास्ते हैं। उन्होंने कहा, "पहला, इंडस्ट्री ने आज ज्यादा ब्लेंडिंग परसेंटेज को सपोर्ट करने के लिए काफी कैपेसिटी और रेजिलिएंस दिखाया है। दूसरा, भारत में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स (FFVs) को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरह बराबर मौका देकर उन्हें इनेबल करने की तुरंत जरूरत है। अगर भारत फॉसिल फ्यूल से दूर जाने की अपनी प्रक्रिया को तेज करने के बारे में सीरियस है, तो FFVs को EVs की तरह ही पॉलिसी के पैमाने पर देखा जाना चाहिए।"

चेयरमैन असल में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के लिए पॉलिसी सपोर्ट और इंसेंटिव/सब्सिडी की डिमांड कर रहे हैं। इंसेंटिवाइजेशन अपनाने को बढ़ावा दिया जा सकता है और यह किसी भी इंडस्ट्री में जो अपने शुरुआती दौर में है। एक बार मार्केट मैच्योर हो जाने पर इंसेंटिव हटा दिए जाते हैं। हमने इसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ देखा है। हम इसे फ्यूचर में हाइब्रिड और फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों (FFVs) के साथ भी देख सकते हैं।