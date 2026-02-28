1 अप्रैल से सिर्फ E20 पेट्रोल ही मिलेगा, अब E50 जल्द इस्तेमाल करने की सलाह; सरकार भी कर रही तैयारी!
भारत ने अपना 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट पहले ही हासिल कर लिया है। अब भारत सरकार ने सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को ऑफिशियली निर्देश दिया कि वे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 अप्रैल, 2026 से सिर्फ 20% इथेनॉल कंटेंट और कम से कम 95 RON वैल्यू वाला ब्लेंडेड पेट्रोल ही बेचेंगे।
2030 से पहले ही हासिल हुआ लक्ष्य
सोमैया ने सभी बंक पर E20 पेट्रोल को जरूरी करने के फैसले का स्वागत किया। चेयरमैन इसे भारत की एनर्जी ट्रांजिशन जर्नी के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल के तौर पर देखते हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादा समय नहीं हुआ जब सरकार ने अपने E20 टारगेट तय किए थे। ओरिजिनल टाइमलाइन तब 2030 तय की गई थी, लेकिन 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग उससे काफी पहले ही हासिल कर ली गई थी। लगातार पॉलिसी सपोर्ट और इंडस्ट्री की मजबूत भागीदारी, दोनों ने इसे 2025 तक हासिल करने में मदद की है।
E50 के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए
उन्होंने अपने E50 विजन के बारे में कहा कि E20 अब नेशनल बेसलाइन बन गया है। E50 (50% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल) निश्चित रूप से हासिल किया जा सकता है। इसके लिए कई रास्ते हैं। उन्होंने कहा, "पहला, इंडस्ट्री ने आज ज्यादा ब्लेंडिंग परसेंटेज को सपोर्ट करने के लिए काफी कैपेसिटी और रेजिलिएंस दिखाया है। दूसरा, भारत में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स (FFVs) को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरह बराबर मौका देकर उन्हें इनेबल करने की तुरंत जरूरत है। अगर भारत फॉसिल फ्यूल से दूर जाने की अपनी प्रक्रिया को तेज करने के बारे में सीरियस है, तो FFVs को EVs की तरह ही पॉलिसी के पैमाने पर देखा जाना चाहिए।"
चेयरमैन असल में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के लिए पॉलिसी सपोर्ट और इंसेंटिव/सब्सिडी की डिमांड कर रहे हैं। इंसेंटिवाइजेशन अपनाने को बढ़ावा दिया जा सकता है और यह किसी भी इंडस्ट्री में जो अपने शुरुआती दौर में है। एक बार मार्केट मैच्योर हो जाने पर इंसेंटिव हटा दिए जाते हैं। हमने इसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ देखा है। हम इसे फ्यूचर में हाइब्रिड और फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों (FFVs) के साथ भी देख सकते हैं।
सोमैया का मानना है कि सिर्फ इलेक्ट्रिफिकेशन से डीफॉसिलाइजेशन नहीं हो सकता। सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों में पूरी तरह बदलाव देश को अपने नेट जीरो टारगेट हासिल करने में मदद नहीं कर सकता। ब्लेंडेड फ्यूल का इसमें अहम रोल होगा। खेतों, रीजेनरेटिव खेती और बायो-बेस्ड वैल्यू चेन, सभी की इसमें भूमिका होगी। इथेनॉल आम पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा साफ जलता है। इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल में प्योर पेट्रोल के मुकाबले कम एमिशन होता है। जैसे-जैसे ब्लेंडिंग बढ़ेगी, एमिशन कम होगा। E50, E20 के मुकाबले ज्यादा साफ जलेगा।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
