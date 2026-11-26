हेवी ट्रैफिक में कार ड्राइव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो-होल्ड फीचर आपके लिए बड़े काम के हैं। यहां हम आपको 15 लाख रुपये से कम की कारों के बारे में बता रहे हैं, जिनमें ये धांसू फीचर ऑफर किए जा रहे हैं।

शहरों में रोज गाड़ी चलाने वालों को ट्रैफिक सिग्नल और जाम में बार-बार ब्रेक दबाकर रखना पड़ता है। वहीं, हर बार गाड़ी रोकने और आगे बढ़ाने के दौरान मैन्युअल हैंडब्रेक का इस्तेमाल भी कई बार परेशानी बन जाता है। ऐसे में Electronic Parking Brake (EPB) और Auto-Hold जैसे फीचर्स काफी काम आते हैं। EPB में ट्रे़डिशनल हैंडब्रेक लीवर की जगह एक छोटा इलेक्ट्रिक स्विच मिलता है। जबकि, Auto-Hold गाड़ी रुकने पर ब्रेक को अपने आप लगाए रखता है। इससे ड्राइवर को लगातार ब्रेक पैडल दबाकर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले ये फीचर्स ज्यादातर महंगी कारों में मिलते थे, लेकिन अब कुछ अफोर्डेबल SUV और इलेक्ट्रिक कारों में भी उपलब्ध हैं। यहां हम ऐसी 4 कारों के बारे में बता रहे हैं, जो 15 लाख रुपये से कम में EPB के साथ Auto-Hold ऑफर करती हैं।

Tata Punch EV टाटा पंच ईवी के Smart Plus 40 kWh वेरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो-होल्ड की सुविधा मिलती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 11.19 लाख रुपये से शुरू होती है। ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी पूरी तरह रुकने के बाद ऑटो-होल्ड ब्रेक प्रेशर बनाए रखता है। ऐसे में ड्राइवर ब्रेक पैडल से पैर हटा सकता है। एक्सीलेटर दबाते ही सिस्टम ब्रेक रिलीज कर देता है। सीटबेल्ट खोलने पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अपने आप पार्किंग ब्रेक भी लगा देता है। इसमें 127bhp की पावर और 154Nm का टॉर्क देने वाली इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है। यह एसयूवी 0 से 100kmph की रफ्तार 9 सेकेंड में पकड़ सकती है।

Mahindra XUV 3XO महिंद्रा XUV 3XO के AX5 L TGDI पेट्रोल वेरिएंट से इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो-होल्ड फीचर मिलना शुरू होता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 12.02 लाख रुपये है। इसमें चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक के लिए मोटर-ऑन-कैलिपर सिस्टम भी दिया गया है। ऑटो-होल्ड की मदद से ट्रैफिक और चढ़ाई पर गाड़ी को बिना लगातार ब्रेक दबाए रोका जा सकता है। इसमें 1.2-लीटर mStallion TGDI टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 129bhp की पावर और 230Nm का टॉर्क देता है। इस वेरिएंट में Level 2 ADAS भी मिलता है।

Hyundai Venue नई हुंडई वेन्यू के HX8 DCT वेरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो-होल्ड दिया गया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 13.03 लाख रुपये से शुरू होती है। ट्रैफिक सिग्नल या चढ़ाई पर गाड़ी रुकने के बाद ऑटो-होल्ड ब्रेक को लगाए रखता है और एक्सीलेटर दबाने पर इसे रिलीज कर देता है। इसमें 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 118bhp की पावर और 172Nm का टॉर्क देता है। इंजन को 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स से पेयर किया गया है। इसके अलावा वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और वॉयस-इनेबल्ड इलेक्ट्रिक सनरूफ जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।