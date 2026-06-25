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टर्बो पेट्रोल इंजन वाली टॉप 5 SUV, कीमत 10 लाख रुपये कम, लिस्ट में फ्रॉन्क्स और पंच भी

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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यहां हम आपको टर्बो इंजन वाली कुछ अफोर्डेबल SUVs के बारे में बता रहे हैं। इन कारों की कीमत 10 लाख रुपये से कम है। हमारी इस लिस्ट में टाटा, किआ और मारुति सुजुकी के साथ हुंडई की SUV भी शामिल है।

टर्बो पेट्रोल इंजन वाली टॉप 5 SUV, कीमत 10 लाख रुपये कम, लिस्ट में फ्रॉन्क्स और पंच भी
Nissan Magnite
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फन-टू-ड्राइव SUV की तलाश में हैं और कम बजट में टर्बो-पेट्रोल इंजन चाहते हैं, तो हम आपकी थोड़ी हेल्प कर देते हैं। यहां हम आपको इंडियन मार्केट में मौजूद टर्बो इंजन वाली कुछ अफोर्डेबल SUVs के बारे में बता रहे हैं। इन कारों की कीमत 10 लाख रुपये से कम है। इनमें आपको शानदार लुक और धांसू इंटीरियर भी मिलेगा। हमारी इस लिस्ट में टाटा, किआ और मारुति सुजुकी के साथ हुंडई की SUV भी शामिल है। तो आइए जानते हैं इन अफोर्डबल टर्बो-पेट्रोल SUV के बारे में।

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Mahindra Thar ROXX
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Hyundai Venue

हुंडई वेन्यू इस लिस्ट की सबसे पॉप्युसर SUVs में से एक है। इसमें 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 120hp की पावर पैदा करता है। यही इंजन Hyundai i20 N Line में भी इस्तेमाल किया जाता है। वेन्यू में यह इंजन बेस HX2 वेरिएंट से ही उपलब्ध है, जिससे यह i20 N Line के मुकाबले ज्यादा किफायती बन जाती है। हुंडई वेन्यू की शुरुआती कीमत 8.89 लाख रुपये है।

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Kia Syros

किआ सिरोस भी उसी 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जो वेन्यू में मिलता है। हालांकि, इसकी शुरुआती कीमत वेन्यू से भी कम है। खास बात यह है कि सॉनेट में जहां टर्बो इंजन के साथ iMT गियरबॉक्स मिलता है, वहीं सिरोस में ट्रेडिशनल 3-पेडल वाला मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। इसका इंजन स्मूथ गियर शिफ्ट्स और बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है। सिरोस की शुरुआती कीमत 8.42 लाख रुपये है।

Tata Punch

टाटा मोटर्स ने 2026 Punch में नेक्सॉन का 120hp वाला टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑफर किया है। यह इंजन एसयूवी के मिड और टॉप वेरिएंट्स में उपलब्ध है। हालांकि, नेक्सॉन की तरह इसमें ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन नहीं मिलता। पंच के टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट में केवल 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। यह इस लिस्ट की सबसे किफायती टर्बो-पेट्रोल सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी है। इसकी शुरुआती कीमत 8.35 लाख रुपये है।

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Maruti Suzuki Fronx

फ्रॉन्क्स कंपनी की इकलौती टर्बो-पेट्रोल SUV है। इसमें 1.0-लीटर Boosterjet इंजन मिलता है, जो 100hp की पावर और 148Nm का टॉर्क पैदा करता है। यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है। कंपनी 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन भी देती है, लेकिन उसकी कीमत 10 लाख रुपये से ऊपर चली जाती है। फ्रॉन्क्स की शुरुआती कीमत 8.91 लाख रुपये है।

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Nissan Magnite

मैग्नाइट निसान का एकमात्र ऐसा मॉडल है जिसमें टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है। इसका 1.0-लीटर इंजन 100hp की पावर और 152Nm का टॉर्क देता है, और इसे 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या CVT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जा सकता है। इसकी शुरुआती कीमत 8.75 लाख रुपये है।

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Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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