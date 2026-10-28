इन 5 सनरूफ वाली कारों से देखें करवाचौथ का चांद, इसमें देश की नंबर-1 SUV भी शामिल; कीमत 5.74 लाख

चांद देखने की लोकेशन जितनी खूबसूरत होती है, उसे देखने का मजा उतना बढ़ जाता है। वैसे, लोग कई बार अपनी कार से भी चांद-तारों का मजा लेते हैं। जी हां, इस काम के लिए कार के अंदर सनरूफ मिलती है।

करवाचौथ पर चांद का इंतजार उसके दीदार के मजा को कई गुना बढ़ा देता है। यही वजह है कि कई लोग चांद देखने के लिए अलग-अलग लोकेशन पर जाते हैं। वहीं, कई लोग मिलकर इसे देखने का मजा लेते हैं। हालांकि, चांद देखने की लोकेशन जितनी खूबसूरत होती है, उसे देखने का मजा उतना बढ़ जाता है। वैसे, लोग कई बार अपनी कार से भी चांद-तारों का मजा लेते हैं। जी हां, इस काम के लिए कार के अंदर सनरूफ मिलती है। हम ये तो नहीं कर रहे कि आप कार में बैठकर करवाचौथ का चांद देखें, लेकिन चलते-फिरते कार की सनरूफ से चांद का दीदार जरूर किया जा सकता है। हम यहां ऐसी ही सस्ती सिंगल पेन सनरूफ कारों के बारे में आपको बता रहे हैं। इसमें देश की नंबर-1 टाटा पंच SUV भी शामिल है। जिसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 5.74 लाख रुपए है।

1. Tata Punch

पंच के प्योर प्लस S ट्रिम से ही सिंगल-पेन सनरूफ मिलने लगता है। इसमें 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो पेट्रोल पर 88hp का पावर और CNG पर 73hp का पावर देता है। पेट्रोल और CNG वर्जन के लिए 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, जिसमें पेट्रोल वर्जन में 5-स्पीड AMT का ऑप्शन भी मिलता है।

2. Hyundai Exter

एक्स्टर के महंगे ट्रिम्स में अब सिंगल-पेन सनरूफ मिलता है।खास तौर पर, सनरूफ एक्सटर के मिड-स्पेक HX4+ ट्रिम से उपलब्ध है। एक्सटर में 1.2-लीटर का इंजन मिलता है, जो पेट्रोल के लिए 83hp पावर और CNG के लिए 69hp पावर जनरेट करता है। दोनों ही वर्जन में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है, जबकि पेट्रोल वैरिएंट में 5-स्पीड AMT का ऑप्शन भी मिलता है।

3. Kia Sonet

सोनेट के HTE(O) ट्रिम से इक्विपमेंट लिस्ट में सिंगल-पेन सनरूफ भी शामिल हो जाता है। HTE(O) ट्रिम में 120hp पावर वाला वाला 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन उपलब्ध है। आप इसे 1.2-लीटर पेट्रोल MT वैरिएंट में या 116hp पावर वाले 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ ले सकते हैं, जिसमें मैनुअल या ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है।

4. Hyundai i20

हुंडई i20 को फरवरी 2026 में अपडेट किया गया है, जिसके बाद ये प्रीमियम हैचबैक भारत में सनरूफ वाली सबसे सस्ती कार बन गई है। i20 मैग्ना ट्रिम से ही सिंगल-पेन सनरूफ उपलब्ध है। इस कार में 83hp पावर वाला 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है। इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन भी मिलते हैं।