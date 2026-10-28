इन 5 सनरूफ वाली कारों से देखें करवाचौथ का चांद, इसमें देश की नंबर-1 SUV भी शामिल; कीमत 5.74 लाख
चांद देखने की लोकेशन जितनी खूबसूरत होती है, उसे देखने का मजा उतना बढ़ जाता है। वैसे, लोग कई बार अपनी कार से भी चांद-तारों का मजा लेते हैं। जी हां, इस काम के लिए कार के अंदर सनरूफ मिलती है।
करवाचौथ पर चांद का इंतजार उसके दीदार के मजा को कई गुना बढ़ा देता है। यही वजह है कि कई लोग चांद देखने के लिए अलग-अलग लोकेशन पर जाते हैं। वहीं, कई लोग मिलकर इसे देखने का मजा लेते हैं। हालांकि, चांद देखने की लोकेशन जितनी खूबसूरत होती है, उसे देखने का मजा उतना बढ़ जाता है। वैसे, लोग कई बार अपनी कार से भी चांद-तारों का मजा लेते हैं। जी हां, इस काम के लिए कार के अंदर सनरूफ मिलती है। हम ये तो नहीं कर रहे कि आप कार में बैठकर करवाचौथ का चांद देखें, लेकिन चलते-फिरते कार की सनरूफ से चांद का दीदार जरूर किया जा सकता है। हम यहां ऐसी ही सस्ती सिंगल पेन सनरूफ कारों के बारे में आपको बता रहे हैं। इसमें देश की नंबर-1 टाटा पंच SUV भी शामिल है। जिसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 5.74 लाख रुपए है।
1. Tata Punch
पंच के प्योर प्लस S ट्रिम से ही सिंगल-पेन सनरूफ मिलने लगता है। इसमें 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो पेट्रोल पर 88hp का पावर और CNG पर 73hp का पावर देता है। पेट्रोल और CNG वर्जन के लिए 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, जिसमें पेट्रोल वर्जन में 5-स्पीड AMT का ऑप्शन भी मिलता है।
2. Hyundai Exter
एक्स्टर के महंगे ट्रिम्स में अब सिंगल-पेन सनरूफ मिलता है।खास तौर पर, सनरूफ एक्सटर के मिड-स्पेक HX4+ ट्रिम से उपलब्ध है। एक्सटर में 1.2-लीटर का इंजन मिलता है, जो पेट्रोल के लिए 83hp पावर और CNG के लिए 69hp पावर जनरेट करता है। दोनों ही वर्जन में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है, जबकि पेट्रोल वैरिएंट में 5-स्पीड AMT का ऑप्शन भी मिलता है।
3. Kia Sonet
सोनेट के HTE(O) ट्रिम से इक्विपमेंट लिस्ट में सिंगल-पेन सनरूफ भी शामिल हो जाता है। HTE(O) ट्रिम में 120hp पावर वाला वाला 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन उपलब्ध है। आप इसे 1.2-लीटर पेट्रोल MT वैरिएंट में या 116hp पावर वाले 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ ले सकते हैं, जिसमें मैनुअल या ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है।
4. Hyundai i20
हुंडई i20 को फरवरी 2026 में अपडेट किया गया है, जिसके बाद ये प्रीमियम हैचबैक भारत में सनरूफ वाली सबसे सस्ती कार बन गई है। i20 मैग्ना ट्रिम से ही सिंगल-पेन सनरूफ उपलब्ध है। इस कार में 83hp पावर वाला 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है। इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन भी मिलते हैं।
5. Tata Altroz
टाटा अल्ट्रोज में प्योर S ट्रिम से सनरूफ मिलना शुरू हो जाता है, जो पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। पेट्रोल वैरिएंट में 1.2-लीटर 3-सिलेंडर इंजन है जो 88hp और 115Nm की पावर देता है। यह 5-स्पीड मैनुअल, 5-स्पीड AMT या 6-स्पीड DCT के साथ आता है। वहीं, 74hp पावर वाली अल्ट्रोज प्योर S CNG में सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स ही उपलब्ध है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें