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धमाल मचाने आ रहीं ये चार शानदार हाइब्रिड SUV, लिस्ट में मारुति, हुंडई और किआ का भी नाम

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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कार कंपनियां अब इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों पर तेजी से काम कर रही हैं। ऐसे में अगर आप कोई हाइब्रिड कार या SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको लॉन्च होने वाले कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं। इनमें मारुति सुजुकी भी शामिल हैं।

धमाल मचाने आ रहीं ये चार शानदार हाइब्रिड SUV, लिस्ट में मारुति, हुंडई और किआ का भी नाम

इथेनॉल ब्लेंडिंग को देखते हुए ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों का होने वाला है। यही कारण है कि कंपनियां अब इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों/SUV पर तेजी से काम कर रही हैं। ऐसे में अगर आप कोई हाइब्रिड SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको लॉन्च होने वाले कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं। इनमें मारुति सुजुकी और हुंडई की हाइब्रिड कारें भी शामिल हैं।

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मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स

मारुति सुजुकी अपने हाइब्रिड पावरट्रेन को 2027 में फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट में इंट्रोड्यूस कर सकती है। यह एक सीरीज हाइब्रिड सेटअप होगा, जो टोयोटा के एटकिंसन साइकिल से अधिक एफिशिएंट और इकोनॉमिकल बताया जा रहा है। यह अभी मारुति ग्रैंड विटारा और इनविक्टो में आता है। कंपनी इस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को 1.2 लीटर, 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ पेयर कर सकती है।

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किआ सोनेट हाइब्रिड

नेक्स्ट जेनरेशन किआ सोनेट 2027 में लॉन्च होने के लिए तैयार है। इस सबकॉम्पैक्ट एसयूवी में अंदर और बाहर बड़े बदलाव किए जाएंगे। साथ ही इसमें हाइब्रिड इंजन भी होगा। हालांकि, इंजन के बारे में अभी डीटेल जानकारी सामने नहीं आई है। 2027 किआ सोनेट एक बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसका वीलबेस मौजूदा आर्किटेक्चर से 20 मिमी लंबा होगा।

रेनो ब्रिजर हाइब्रिड

अपकमिंग रेनो ब्रिजर सबकॉम्पैक्ट एसयूवी में रगेड डिजाइन, अपराइट स्टांस और हाई ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिलेगा। यह रेनो के नए आरजीएमपी प्लेटफॉर्म बेस्ड होगी, जो ICE, हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक और सीएनजी सहित कई पावरट्रेन को सपोर्ट करता है। कार कंपनी ब्रिजर के लिए एक नया 1.2 लीटर, 4-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन का यूज कर सकती है।

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हुंडई बेयॉन हाइब्रिड

हुंडई भारत में सेकेंड जेनरेशन की बेयॉन क्रॉसओवर को भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस प्रोजेक्ट का कोडनेम BC4i है। यह इस साल के आखिर में मार्केट में एंट्री कर सकती है। फर्स्ट जेनरेशन बेयॉन का डिजाइन क्रॉसओवर जैसा हुआ करता था, लेकिन नया मॉडल एसयूवी जैसा दिखेगा और इसकी ऊंचाई अधिक होगी और इसका स्टांस भी ज्यादा अपराइट होगा।

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इसके अलावा इसमें आपको स्प्लिट हेडलैंप, हुंडई की बड़ी एसयूवी से इंस्पायर्ड बोल्ड ग्रिल डिजाइन, मोटी वील आर्च क्लैडिंग, शार्क-फिन एंटीना, रूफ रेल, स्लीक कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप और फ्यूचरिस्टिक अलॉय वील देखने को मिलेंगे। नई बेयॉन में 1.2 लीटर का नया टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो हाइब्रिड मॉडल के लिए भी तैयार होगा। इस इंजन की ऑफिशियल डेब्यू अभी बाकी है। इसकी कीमत 8.5 लाख रुपये से लेकर 14 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

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Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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