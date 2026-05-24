धमाल मचाने आ रहीं ये चार शानदार हाइब्रिड SUV, लिस्ट में मारुति, हुंडई और किआ का भी नाम

कार कंपनियां अब इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों पर तेजी से काम कर रही हैं। ऐसे में अगर आप कोई हाइब्रिड कार या SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको लॉन्च होने वाले कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं। इनमें मारुति सुजुकी भी शामिल हैं।

इथेनॉल ब्लेंडिंग को देखते हुए ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों का होने वाला है। यही कारण है कि कंपनियां अब इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों/SUV पर तेजी से काम कर रही हैं। ऐसे में अगर आप कोई हाइब्रिड SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको लॉन्च होने वाले कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं। इनमें मारुति सुजुकी और हुंडई की हाइब्रिड कारें भी शामिल हैं।

मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स मारुति सुजुकी अपने हाइब्रिड पावरट्रेन को 2027 में फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट में इंट्रोड्यूस कर सकती है। यह एक सीरीज हाइब्रिड सेटअप होगा, जो टोयोटा के एटकिंसन साइकिल से अधिक एफिशिएंट और इकोनॉमिकल बताया जा रहा है। यह अभी मारुति ग्रैंड विटारा और इनविक्टो में आता है। कंपनी इस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को 1.2 लीटर, 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ पेयर कर सकती है।

किआ सोनेट हाइब्रिड नेक्स्ट जेनरेशन किआ सोनेट 2027 में लॉन्च होने के लिए तैयार है। इस सबकॉम्पैक्ट एसयूवी में अंदर और बाहर बड़े बदलाव किए जाएंगे। साथ ही इसमें हाइब्रिड इंजन भी होगा। हालांकि, इंजन के बारे में अभी डीटेल जानकारी सामने नहीं आई है। 2027 किआ सोनेट एक बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसका वीलबेस मौजूदा आर्किटेक्चर से 20 मिमी लंबा होगा।

रेनो ब्रिजर हाइब्रिड अपकमिंग रेनो ब्रिजर सबकॉम्पैक्ट एसयूवी में रगेड डिजाइन, अपराइट स्टांस और हाई ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिलेगा। यह रेनो के नए आरजीएमपी प्लेटफॉर्म बेस्ड होगी, जो ICE, हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक और सीएनजी सहित कई पावरट्रेन को सपोर्ट करता है। कार कंपनी ब्रिजर के लिए एक नया 1.2 लीटर, 4-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन का यूज कर सकती है।

हुंडई बेयॉन हाइब्रिड हुंडई भारत में सेकेंड जेनरेशन की बेयॉन क्रॉसओवर को भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस प्रोजेक्ट का कोडनेम BC4i है। यह इस साल के आखिर में मार्केट में एंट्री कर सकती है। फर्स्ट जेनरेशन बेयॉन का डिजाइन क्रॉसओवर जैसा हुआ करता था, लेकिन नया मॉडल एसयूवी जैसा दिखेगा और इसकी ऊंचाई अधिक होगी और इसका स्टांस भी ज्यादा अपराइट होगा।