अब हर कार होगी पूरी तरह सुरक्षित, देश की सभी गाड़ियों में मिलेगी ADAS फीचर्स की सेफ्टी

Mar 12, 2026 09:14 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share

कारों की सेफ्टी के लिए कंपनियां कई अलग-अलग फीचर्स दे रही हैं। इसमें एयरबैग, कैमरा, सेंसर के साथ अब ADAS का इस्तेमाल भी किया जाने लगा है। ADAS यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम अब गाड़ियों में हिस्सा बनता जा रहा है। पहले ये सिर्फ लग्जरी गाड़ियों में देखने को मिलता था।

अब हर कार होगी पूरी तरह सुरक्षित, देश की सभी गाड़ियों में मिलेगी ADAS फीचर्स की सेफ्टी

कारों की सेफ्टी के लिए कंपनियां कई अलग-अलग फीचर्स दे रही हैं। इसमें एयरबैग, कैमरा, सेंसर के साथ अब ADAS का इस्तेमाल भी किया जाने लगा है। ADAS यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम अब गाड़ियों में हिस्सा बनता जा रहा है। पहले ये सिर्फ लग्जरी गाड़ियों में देखने को मिलता था। हालांकि, अब अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन-कीपिंग असिस्ट जैसे फीचर्स धीरे-धीरे आम कारों में भी मिलने लगे हैं। ADAS को लेकर कंपनियों का दावा रहता है कि ये एक्सीडेंट को रोकने में काफी मदद करते हैं।

भारत जैसे देश के लिए, जहां रोड सेफ्टी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। भारत में हर साल 1.5 लाख से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिससे यह दुनियाभर में सबसे खतरनाक सड़क वाले इलाकों में से एक बन गया है। सालों से सेफ्टी से जुड़ी बातचीत ज्यादातर पैसिव सेफ्टी फीचर जैसे एयरबैग, क्रैश स्ट्रक्चर और भारत NCAP जैसे प्रोग्राम के तहत सेफ्टी रेटिंग पर ही केंद्रित रही है।

ADAS, एक्टिव सेफ्टी सिस्टम जो एक्सीडेंट को पूरी तरह से रोकने के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन इसमें एक मुश्किल है। ज्यादातर ADAS टेक्नोलॉजी को ऐसे बाजारों में डेवलप और टेस्ट किया गया है जहां ट्रैफिक का सिस्टम ठीक-ठाक है, लेन साफ तौर पर मार्क की गई हैं और ड्राइविंग का तरीका सही है। भारतीय सड़कें बहुत अलग माहौल दिखाती हैं। इसमें घना ट्रैफिक, अलग-अलग तरह की गाड़ियां, लेन मार्किंग एक जैसी नहीं होतीं और ड्राइविंग के पैटर्न का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।

ये भी पढ़ें:इलेक्ट्रिक स्कूटर का मतलब ओला, बजाज या एथर नहीं! बल्कि लोग इसे बना रहे नंबर-1

ARAI का ADAS को लेकर प्लान
इस कमी को समझते हुए, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) ने पुणे के पास देश का पहला खास ADAS टेस्ट सिटी लॉन्च किया है। तालेगांव के पास तकवे में 20 एकड़ में फैली यह फैसिलिटी, कंट्रोल्ड माहौल में भारतीय सड़कों के हालात को फिर से बनाती है। इसका मकसद ऑटोमेकर्स को खास तौर पर भारतीय हालात के लिए ADAS टेक्नोलॉजी को टेस्ट, वैलिडेट और कैलिब्रेट करने देना है।

इस पहल को ऑफिशियली द ADAS शो के तीसरे एडिशन के दौरान शुरू किया गया, जिसमें सरकारी अधिकारियों, ग्लोबल OEMs, सप्लायर्स और टेक्नोलॉजी कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस फैसिलिटी में सिम्युलेटेड शहरी माहौल, मुश्किल चौराहे, लेन में बदलाव और टेस्टिंग इक्विपमेंट शामिल हैं, जिन्हें असल दुनिया के ड्राइविंग हालात को कॉपी करने के लिए डिजाइन किया गया है। आने वाले दिनों में ये सभी गाड़ियों में आम हो जाएंगे।

ये भी पढ़ें:देश की नंबर-1 कंपनी का एलान, पेट्रोल कारों के बराबर होंगी ई-कारों की कीमतें

ARAI के डायरेक्टर डॉ. रेजी मथाई ने कहा कि भारत को अपने ADAS टेस्टिंग ईकोसिस्टम की जरूरत क्यों है? ऑटोनॉमस सिस्टम बनाने में डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है? भारत NCAP 2.0 जैसे सेफ्टी नियम इसे अपनाने में कैसे तेजी ला सकते हैं? उन्होंने यह भी बताया कि ADAS टेक्नोलॉजी को भारत की मुश्किल सड़कों के हिसाब से क्यों अपनाना चाहिए और ज्यादा सुरक्षित, स्मार्ट गाड़ियों की ओर सफर कई लोगों की उम्मीद से ज्यादा तेज क्यों हो सकता है।

उन्होंने कहा, "मैं कह सकता हूं कि इस टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। ADAS एक ऐसी चीज है जिस पर हम सीरियसली विचार कर रहे हैं क्योंकि यह भारत में सड़क हादसों और मौतों की समस्या को हल करने में मदद कर सकता है। अगर आप देखें कि पिछले 4 या 5 सालों में चीजें कैसे बदली हैं, तो हम सोच रहे हैं कि देश में ADAS फीचर्स कैसे लाए जाएं। हमारा एक फायदा यह है कि भारत यूनाइटेड नेशंस लेवल पर रेगुलेशन डिस्कशन में हिस्सा लेता है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि दूसरे देश टेक्नोलॉजी को कैसे अपना रहे हैं और भारत के लिए उनमें से कितनी चीजें अपनाई जा सकती हैं।"

ये भी पढ़ें:7530Km का सफर तय करने वाली ई-मोटरसाइकिल की डिलीवरी शुरू, रेंज 200Km

उन्होंने आगे कहा, "मकसद सिर्फ रेगुलेशन बनाना या गाइडलाइन जारी करना और यह कहना नहीं है कि जरूरतें पूरी हो गई हैं। नतीजा इससे कहीं ज्यादा बड़ा होना चाहिए। यहीं से ADAS टेस्ट सिटी बनाने का विचार हमारे प्लान में आया। आज आप जो देख रहे हैं, वह अभी भी डेवलपमेंट में है। हालांकि, जब आप यहां की फैसिलिटी और ट्रायल्स देखेंगे, तो आपको एहसास होगा कि आइडिया एक कंट्रोल्ड माहौल में असली शहर के हालात को फिर से बनाना है।

