मशहूर एक्ट्रेस निया शर्मा ने ली ₹1.35 करोड़ की ये कूपे कार, डिजाइन ऐसी कि नजर नहीं हटा पाएंगे; कैप्शन में लिखी ये बात

मशहूर एक्ट्रेस निया शर्मा ने ली ₹1.35 करोड़ की ये कूपे कार, डिजाइन ऐसी कि नजर नहीं हटा पाएंगे; कैप्शन में लिखी ये बात

संक्षेप: एक्ट्रेस निया शर्मा (Nia Sharma) ने हाल ही में 1.35 करोड़ की मर्सिडीज AMG CLE (Mercedes-AMG CLE) कूपे की डिलीवरी ली है। ये कार कई गजब फीचर्स से लैस है। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

Tue, 21 Oct 2025 11:26 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
टीवी की दुनिया की सबसे स्टाइलिश और ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक निया शर्मा ने अपने गैराज में एक और शानदार लग्जरी कार शामिल कर ली है। इस बार उन्होंने कोई साधारण गाड़ी नहीं, बल्कि एक तेज-तर्रार स्पोर्ट कूपे मर्सिडीज-AMG CLE 53 (Mercedes-AMG CLE 53) खरीदी है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.35 करोड़ है। निया शर्मा ने अपनी इस नई सवारी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर फैंस को चौंका दिया। लेकिन, सबसे ज्यादा ध्यान उनके कैप्शन ने खींचा, जिसमें उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा- "AMG!! All Money Gone, EMI On" (AMG!! सारा पैसा गया, EMI चालू)। यह दिखाता है कि इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है।

यलो कलर, 'सन येलो' स्वैग

जहां ज्यादातर सेलेब्रिटी सफेद या काले कलर की लग्जरी गाड़ियां पसंद करते हैं, लेकिन निया शर्मा ने अपनी मर्सिडीज-AMG CLE 53 (Mercedes-AMG CLE 53) कूपे के लिए एक बेहद ही अलग और बोल्ड 'सॉलिड सन येलो' (Solid Sun Yellow) कलर चुना है। दो दरवाजों वाली यह कूपे कार इस चमकीले पीले कलर में सड़क पर किसी का भी ध्यान खींचने के लिए काफी है।

रफ्तार और लग्जरी

निया शर्मा की यह नई कार सिर्फ दिखने में ही खूबसूरत नहीं है, बल्कि परफॉर्मेंस के मामले में भी यह एक बीस्ट (Beast) है।

इंजन की पावर

इसमें एक 3.0-लीटर इनलाइन 6-सिलेंडर ट्विन-टर्बो इंजन दिया गया है। यह इंजन एक 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ आता है, जिससे इसे अतिरिक्त पावर मिलती है।

जबरदस्त स्पीड

ये कार सिर्फ 4.2 सेकेंड में 0 से 100 किमी./घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है, जबकि इसकी टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिक रूप से 250 किमी/घंटा तक सीमित है। यह इंजन 442 BHP की पावर और 560 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। ड्राइव सिस्टम की बात करें तो बेहतरीन कंट्रोल के लिए इसमें ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) सिस्टम दिया गया है।

अंदर से एक 'स्मार्ट होम' जैसा

कार का इंटीरियर किसी फाइव-स्टार होटल से कम नहीं है, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लग्जरी फीचर्स भरे हुए हैं। इसमें इसमें 11.9-इंच का वर्टिकल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले और 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। यह कार सेफ्टी में भी टॉप पर है। इसमें 8 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल है।

लंबी यात्राओं को आसान बनाने के लिए इसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) भी है, जिसमें ऑटो-पार्किंग असिस्ट और एक्टिव ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स शामिल हैं।

अन्य फीचर्स

अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें बर्मेस्टर प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग पैड और हेड-अप डिस्प्ले जैसे फीचर्स इसकी लग्जरी को और बढ़ाते हैं। निया शर्मा की यह नई मर्सिडीज-एएमजी उनके बढ़ते करियर और सफलता को दर्शाती है। उनके इस बोल्ड 'सन येलो' रंग के चुनाव ने यह साबित कर दिया है कि वह स्टाइल के मामले में किसी से पीछे नहीं हैं।

