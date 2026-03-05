Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

शाहिद ने शेयर किए अपनी इस लग्जरी SUV के फोटोज, कंपनी ने देश में इसकी सिर्फ 50 यूनिट ही बेचीं

Mar 05, 2026 10:22 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड स्टार शाहिद कपूर ने अपनी लेटेस्ट फिल्म 'ओ रोमियो' की रिलीज के बाद मर्सिडीज-बेंज G 450d SUV खरीदी। अब उन्होंने हाल ही में गोवा की रोड ट्रिप के बाद अपनी नई G-Wagen के फोटोज शेयर किए हैं। G 450d को पिछले अक्टूबर में भारत में लॉन्च किया गया था, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 2.9 करोड़ रुपए है।

शाहिद ने शेयर किए अपनी इस लग्जरी SUV के फोटोज, कंपनी ने देश में इसकी सिर्फ 50 यूनिट ही बेचीं

बॉलीवुड स्टार शाहिद कपूर ने अपनी लेटेस्ट फिल्म 'ओ रोमियो' की रिलीज के बाद मर्सिडीज-बेंज G 450d SUV खरीदी। अब उन्होंने हाल ही में गोवा की रोड ट्रिप के बाद अपनी नई G-Wagen के फोटोज शेयर किए हैं। G 450d को पिछले अक्टूबर में भारत में लॉन्च किया गया था, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 2.9 करोड़ रुपए है। खास बात ये है कि कंपनी ने भारत के लिए सिर्फ 50 यूनिट ही दी गई थीं, जिनमें से एक कपूर के गैरेज में है। G-Wagen का मुकाबला डिफेंडर 110 ट्रॉफी एडिशन से होता है, जो डीजल इंजन के साथ आता है। उनकी इस लग्जरी और पावरफुल SUV में क्या-क्या खास है, चलिए जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mercedes-Benz G-Class

Mercedes-Benz G-Class

₹ 2.55 - 4.3 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Lexus LX

Lexus LX

₹ 2.82 - 3.12 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mercedes-Benz G-Class with EQ Power

Mercedes-Benz G-Class with EQ Power

₹ 3 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Lotus Eletre

Lotus Eletre

₹ 2.55 - 2.99 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

मर्सिडीज-बेंज G 450d का परफॉर्मेंस
मर्सिडीज-बेंज G 450d, G-Wagen का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला वर्जन है, जो G 63 AMG के बाद दूसरे नंबर पर है। इस टॉर्क मॉन्स्टर को SUV का ज्यादा प्रैक्टिकल वर्जन माना जा सकता है, जो शानदार ऑफ-रोड कैपेबिलिटी के साथ फ्यूल एफिशिएंसी (AMG से थोड़ी ज्यादा) और जबरदस्त टॉर्क देता है। G-Class में 3.0-लीटर स्ट्रेट-सिक्स टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन है जो 362 bhp और 750 Nm का पीक टॉर्क देता है। नया G 450d लाइनअप में पुराने G 400d की जगह लेता है, जिसके पावर और टॉर्क के आंकड़ों में 36 bhp और 50 Nm तक की बढ़ोतरी देखी गई है।

ये भी पढ़ें:साबुन या सर्फ से नहीं, बल्कि इन 2 चीजों से धोएं अपनी गाड़ी; नई जैसी चमकने लगेगी!

इंजन को 48-वोल्ट माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ जोड़ा गया है जो लो-एंड एक्सेलरेशन के दौरान जरूरत पड़ने पर 20 bhp का बूस्ट देता है। 9-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के जरिए सभी चार पहियों तक पावर भेजते हैं। G 450d भी कम नहीं है, यह 0-100 kmph की रफ़्तार 5.8 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 210 kmph है। 241 mm के ग्राउंड क्लीयरेंस और 700 mm की वॉटर वेडिंग डेप्थ के साथ ऑफ-रोड क्रेडेंशियल सबसे अच्छे में से एक हैं। इस ऑफ-रोडर का अप्रोच एंगल 31 डिग्री, ब्रेकओवर एंगल 26 डिग्री और डिपार्चर एंगल 30 डिग्री है।

ये भी पढ़ें:क्रेटा, विटारा, सेल्टोस को टेंशन देने आ रही ये SUV! डिजाइन देखते ही पसंद आ जाएगी

मर्सिडीज-बेंज G 450d के फीचर्स
मर्सिडीज-बेंज G 450d में आइकॉनिक बॉक्सी सिल्हूट है। ग्रिल में ट्रिपल-हॉरिजॉन्टल स्लैट्स हैं, जो इसके नॉन-AMG नेचर को दिखाते हैं, जिससे यह सिंपल दिखता है। इसमें अलग-अलग 20-इंच AMG एलॉय व्हील्स भी हैं। साथ ही, थोड़े रीडिजाइन किए गए फ्रंट और रियर बंपर भी हैं। केबिन में डिजिटल कंसोल और इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए ट्विन 12.3-इंच स्क्रीन के साथ एक जैसा लेआउट है। इसमें MBUX NTG7 सॉफ्टवेयर के साथ ऑगमेंटेड रियलिटी नेविगेशन, ट्रांसपेरेंट बोनट फंक्शन, कस्टमाइज़ेबल एम्बिएंट लाइटिंग, 18 स्पीकर और डॉल्बी एटमॉस वाला 760-वॉट का बर्मेस्टर साउंड सिस्टम और लेवल 2 ADAS है।

ये भी पढ़ें:इस कंपनी ने लगाई लंबी छलांग, हुंडई को लगातार दूसरे महीने पीछे छोड़ा

शाहिद कपूर का कार कलेक्शन
शाहिद पिछले कुछ सालों से कई टॉप-एंड मर्सिडीज-बेंज मॉडल्स के साथ काम कर रहे हैं। एक्टर ने 2022 में मर्सिडीज-मेबैक S580 खरीदी और इसके बाद पिछले साल मर्सिडीज-मेबैक GLS 600 नाइट सीरीज खरीदी। G-Wagen फैमिली गैराज में अगली बड़ी मर्सिडीज है। यह स्टार एक पक्के पेट्रोलहेड हैं और उनके पास पिछले कुछ सालों में BMW M2, पोर्श केयेन से लेकर जगुआर XKR-S और रेंज रोवर तक कई कारें और मोटरसाइकिलें रही हैं। उनके पास BMW R nineT, डुकाटी स्क्रैम्बलर 1100, हार्ले-डेविडसन फैट बॉय, यामाहा MT-01 जैसी कुछ शानदार टू-व्हीलर्स भी हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
shahid kapoor Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।