शाहिद ने शेयर किए अपनी इस लग्जरी SUV के फोटोज, कंपनी ने देश में इसकी सिर्फ 50 यूनिट ही बेचीं

बॉलीवुड स्टार शाहिद कपूर ने अपनी लेटेस्ट फिल्म 'ओ रोमियो' की रिलीज के बाद मर्सिडीज-बेंज G 450d SUV खरीदी। अब उन्होंने हाल ही में गोवा की रोड ट्रिप के बाद अपनी नई G-Wagen के फोटोज शेयर किए हैं। G 450d को पिछले अक्टूबर में भारत में लॉन्च किया गया था, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 2.9 करोड़ रुपए है।

बॉलीवुड स्टार शाहिद कपूर ने अपनी लेटेस्ट फिल्म 'ओ रोमियो' की रिलीज के बाद मर्सिडीज-बेंज G 450d SUV खरीदी। अब उन्होंने हाल ही में गोवा की रोड ट्रिप के बाद अपनी नई G-Wagen के फोटोज शेयर किए हैं। G 450d को पिछले अक्टूबर में भारत में लॉन्च किया गया था, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 2.9 करोड़ रुपए है। खास बात ये है कि कंपनी ने भारत के लिए सिर्फ 50 यूनिट ही दी गई थीं, जिनमें से एक कपूर के गैरेज में है। G-Wagen का मुकाबला डिफेंडर 110 ट्रॉफी एडिशन से होता है, जो डीजल इंजन के साथ आता है। उनकी इस लग्जरी और पावरफुल SUV में क्या-क्या खास है, चलिए जानते हैं।

मर्सिडीज-बेंज G 450d का परफॉर्मेंस

मर्सिडीज-बेंज G 450d, G-Wagen का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला वर्जन है, जो G 63 AMG के बाद दूसरे नंबर पर है। इस टॉर्क मॉन्स्टर को SUV का ज्यादा प्रैक्टिकल वर्जन माना जा सकता है, जो शानदार ऑफ-रोड कैपेबिलिटी के साथ फ्यूल एफिशिएंसी (AMG से थोड़ी ज्यादा) और जबरदस्त टॉर्क देता है। G-Class में 3.0-लीटर स्ट्रेट-सिक्स टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन है जो 362 bhp और 750 Nm का पीक टॉर्क देता है। नया G 450d लाइनअप में पुराने G 400d की जगह लेता है, जिसके पावर और टॉर्क के आंकड़ों में 36 bhp और 50 Nm तक की बढ़ोतरी देखी गई है।

इंजन को 48-वोल्ट माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ जोड़ा गया है जो लो-एंड एक्सेलरेशन के दौरान जरूरत पड़ने पर 20 bhp का बूस्ट देता है। 9-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के जरिए सभी चार पहियों तक पावर भेजते हैं। G 450d भी कम नहीं है, यह 0-100 kmph की रफ़्तार 5.8 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 210 kmph है। 241 mm के ग्राउंड क्लीयरेंस और 700 mm की वॉटर वेडिंग डेप्थ के साथ ऑफ-रोड क्रेडेंशियल सबसे अच्छे में से एक हैं। इस ऑफ-रोडर का अप्रोच एंगल 31 डिग्री, ब्रेकओवर एंगल 26 डिग्री और डिपार्चर एंगल 30 डिग्री है।

मर्सिडीज-बेंज G 450d के फीचर्स

मर्सिडीज-बेंज G 450d में आइकॉनिक बॉक्सी सिल्हूट है। ग्रिल में ट्रिपल-हॉरिजॉन्टल स्लैट्स हैं, जो इसके नॉन-AMG नेचर को दिखाते हैं, जिससे यह सिंपल दिखता है। इसमें अलग-अलग 20-इंच AMG एलॉय व्हील्स भी हैं। साथ ही, थोड़े रीडिजाइन किए गए फ्रंट और रियर बंपर भी हैं। केबिन में डिजिटल कंसोल और इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए ट्विन 12.3-इंच स्क्रीन के साथ एक जैसा लेआउट है। इसमें MBUX NTG7 सॉफ्टवेयर के साथ ऑगमेंटेड रियलिटी नेविगेशन, ट्रांसपेरेंट बोनट फंक्शन, कस्टमाइज़ेबल एम्बिएंट लाइटिंग, 18 स्पीकर और डॉल्बी एटमॉस वाला 760-वॉट का बर्मेस्टर साउंड सिस्टम और लेवल 2 ADAS है।