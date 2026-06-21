प्रभु देवा के घर आई 550Km रेंज वाली ये इलेक्ट्रिक कार, 5-स्टार सेफ्टी से लैस; अंदर से इतनी लग्जरी

बॉलीवुड के एक्टर, डांसर और फिल्म मेकर प्रभु देवा इस कार के मालिक बन गए हैं। इस कार की डिलीवरी के बाद उनकी एक फोटो सामने आई है। उनकी इस कार की कीमत 75.90 लाख रुपए है। M9 भारत में बिकने वाली एकमात्र इलेक्ट्रिक लग्जरी वैन है।

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MG मोटर्स के पोर्टफोलियो में M9 इलेक्ट्रिक MPV सबसे लग्जरी कार है। अब बॉलीवुड के एक्टर, डांसर और फिल्म मेकर प्रभु देवा इस कार के मालिक बन गए हैं। इस कार की डिलीवरी के बाद उनकी एक फोटो सामने आई है। उनकी इस कार की कीमत 75.90 लाख रुपए है। M9 भारत में बिकने वाली एकमात्र इलेक्ट्रिक लग्जरी वैन है। सिंगल चार्ज पर इसकी रेंज 550Km है। सेगमेंट में इसका मुकाबला किआ कार्निवल जैसे मॉडल से होता है। MG M9 अपने शानदार स्पेस और कम्फर्ट के लिए जानी जाती है। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।

MG M9 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

M9 के इंटीरियर के लिए कॉग्नेक ब्राउन में लेदर का इस्तेमाल किया गया है। सामने की तरफ डिजिटल अपॉइंटमेंट में 12.23-इंच की टचस्क्रीन और 7-इंच का ड्राइवर डिस्प्ले शामिल है, जो संबंधित एंटरटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन ड्यूटी को पूरा करता है। पहला डिस्प्ले वायरलेस एपल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ संगत होगा और इसे JBL साउंड सिस्टम से जोड़ा जाएगा। अन्य फीचर्स में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, हीटेड, वेंटिलेटेड और मसाज-सक्षम ड्राइवर और पैसेंजर सीटें, एक वायरलेस चार्जर, एक सिंगल-पैन सनरूफ, ड्राइव मोड, डिजिटल IRVM और PM 2.5 एयर फिल्टर दिया है।

सेकेंड रो की बात करें तो, इसमें कैप्टन सीट (एमजी की प्रेसिडेंशियल सीटें) मसाज, वेंटिलेशन और हीटिंग फंक्शन भी प्रदान करती हैं, लेकिन वे एक्सट्रा कम्फर्ट के लिए फोल्ड-आउट ओटोमन भी जोड़ती हैं। विशेष रूप से उपर्युक्त सभी फीचर्स प्रत्येक सीट के हेडरेस्ट पर टचस्क्रीन द्वारा आसानी से एक्सेस की जा सकती हैं। बॉस मोड के साथ पीछे की ओर अधिक जगह बनाने के लिए कर्ब-साइड फ्रंट पैसेंजर सीट को आगे की ओर खिसकाया जा सकता है। यहां ड्राइवर द्वारा बैठाए जाने वालों के लिए एमजी ने एक पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइट और मैनुअल विंडो शेड्स लगाए हैं।

आखिर में थर्ड रो में तीन पैसेंजर बैठ सकते हैं। एसी वेंट और USB-A कनेक्टिविटी के साथ आता है। M9 व्हीकल टू लोड (V2L) और व्हीकल टू व्हीकल (V2V) चार्जिंग के साथ भी संगत है। बूट स्पेस 945 लीटर तक है; इसमें 55-लीटर का फ्रंक भी है। सेफ्टी के लिए इसमें लेवल 2 ADAS, 7 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, ESP, EPB, TPMS, चारों डिस्क ब्रेक, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर और इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट MG इलेक्ट्रिक व्हीकल के सुरक्षा सूट का हिस्सा हैं। हालांकि, कार ब्रांड ने अभी तक M9 के लिए BNCAP सुरक्षा रेटिंग का खुलासा नहीं किया है, लेकिन यूरो और ऑस्ट्रेलियन क्रैश टेस्ट दोनों में इसे पूरे 5-स्टार रेटिंग मिली है।