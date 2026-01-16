यामी गौतम के बाद अब कुणाल खेमू के गैराज में आई BMW X7, कीमत जानकर चौंक जाएंगे!

संक्षेप: बॉलीवुड सेलेब्रिटीज और लग्जरी गाड़ियों का रिश्ता किसी से छिपा नहीं है। इसी कड़ी में अब अभिनेता कुणाल खेमू भी अल्ट्रा-लग्जरी SUV क्लब में शामिल हो गए हैं। कुणाल खेमू ने हाल ही में एक बिल्कुल नई BMW X7 खरीदी है।

बॉलीवुड सेलेब्रिटीज और लग्जरी गाड़ियों का रिश्ता किसी से छिपा नहीं है। इसी कड़ी में अब अभिनेता कुणाल खेमू भी अल्ट्रा-लग्जरी SUV क्लब में शामिल हो गए हैं। कुणाल खेमू ने हाल ही में एक बिल्कुल नई BMW X7 खरीदी है। यह BMW की इंडिया लाइन-अप की सबसे बड़ी और सबसे महंगी SUV में से एक है। इस फ्लैगशिप SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब1.25 करोड़ रुपये है। बता दें कि BMW X7 पहले से ही सेलेब्स के बीच काफी पॉपुलर रही है। इसे यामी गौतम, दिव्यांका त्रिपाठी जैसी कई जानी-मानी हस्तियां भी अपने गैराज में शामिल कर चुकी हैं।

प्रीमियम और रॉयल लुक कुणाल खेमू ने अपनी BMW X7 के लिए Tanzanite Blue कलर चुना है जो इस SUV को और भी ज्यादा प्रीमियम और रॉयल लुक देता है। इसके अलावा, BMW X7 भारत में M Carbon Black, Mineral White और Dravite Grey जैसे कलर ऑप्शंस में भी उपलब्ध है। डिजाइन की बात करें तो X7 का लुक काफी दमदार और रोड प्रेजेंस से भरपूर है। इसमें BMW की पहचान मानी जाने वाली बड़ी किडनी ग्रिल, सीधा-सपाट बॉक्सी डिजाइन और शार्प LED लाइट्स मिलती हैं जो इसे बाकी लग्जरी SUVs से अलग बनाती हैं।

दमदार है कार का पावरट्रेन बता दें कि BMW X7 भारत में पेट्रोल और डीजल, दोनों इंजन ऑप्शंस के साथ आती है। हालांकि, यह साफ नहीं है कि कुणाल खेमू ने कौन-सा इंजन वैरिएंट चुना है। पेट्रोल वर्जन में 3.0-लीटर इनलाइन 6-सिलेंडर इंजन दिया गया है जो 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ आता है। यह इंजन 381bhp की पावर और 520Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इतनी बड़ी SUV होने के बावजूद 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार सिर्फ 5.8 सेकंड में पकड़ लेती है। वहीं, डीजल वर्जन भी माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आता है जो 340bhp की पावर और 700Nm का टॉर्क पैदा करता है।