यामी गौतम के बाद अब कुणाल खेमू के गैराज में आई BMW X7, कीमत जानकर चौंक जाएंगे!

संक्षेप:

बॉलीवुड सेलेब्रिटीज और लग्जरी गाड़ियों का रिश्ता किसी से छिपा नहीं है। इसी कड़ी में अब अभिनेता कुणाल खेमू भी अल्ट्रा-लग्जरी SUV क्लब में शामिल हो गए हैं। कुणाल खेमू ने हाल ही में एक बिल्कुल नई BMW X7 खरीदी है।

Jan 16, 2026 03:08 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
BMW X4arrow

कुणाल खेमू ने हाल ही में एक बिल्कुल नई BMW X7 खरीदी है। यह BMW की इंडिया लाइन-अप की सबसे बड़ी और सबसे महंगी SUV में से एक है। इस फ्लैगशिप SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब1.25 करोड़ रुपये है। बता दें कि BMW X7 पहले से ही सेलेब्स के बीच काफी पॉपुलर रही है। इसे यामी गौतम, दिव्यांका त्रिपाठी जैसी कई जानी-मानी हस्तियां भी अपने गैराज में शामिल कर चुकी हैं।

प्रीमियम और रॉयल लुक

कुणाल खेमू ने अपनी BMW X7 के लिए Tanzanite Blue कलर चुना है जो इस SUV को और भी ज्यादा प्रीमियम और रॉयल लुक देता है। इसके अलावा, BMW X7 भारत में M Carbon Black, Mineral White और Dravite Grey जैसे कलर ऑप्शंस में भी उपलब्ध है। डिजाइन की बात करें तो X7 का लुक काफी दमदार और रोड प्रेजेंस से भरपूर है। इसमें BMW की पहचान मानी जाने वाली बड़ी किडनी ग्रिल, सीधा-सपाट बॉक्सी डिजाइन और शार्प LED लाइट्स मिलती हैं जो इसे बाकी लग्जरी SUVs से अलग बनाती हैं।

दमदार है कार का पावरट्रेन

बता दें कि BMW X7 भारत में पेट्रोल और डीजल, दोनों इंजन ऑप्शंस के साथ आती है। हालांकि, यह साफ नहीं है कि कुणाल खेमू ने कौन-सा इंजन वैरिएंट चुना है। पेट्रोल वर्जन में 3.0-लीटर इनलाइन 6-सिलेंडर इंजन दिया गया है जो 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ आता है। यह इंजन 381bhp की पावर और 520Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इतनी बड़ी SUV होने के बावजूद 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार सिर्फ 5.8 सेकंड में पकड़ लेती है। वहीं, डीजल वर्जन भी माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आता है जो 340bhp की पावर और 700Nm का टॉर्क पैदा करता है।

लग्जरी और कम्फर्ट से लैस है कार

इंटीरियर की बात करें तो कुणाल खेमू की BMW X7 पूरी तरह लग्जरी और कम्फर्ट से लैस है। इसमें प्रीमियम लेदर सीट्स, बड़ा कर्व्ड डिजिटल डिस्प्ले, एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम और लंबी दूरी के सफर को आरामदायक बनाने वाले कई फीचर्स मिलते हैं। SUV का थ्री-रो लेआउट इसे फैमिली और दोस्तों के साथ सफर करने के लिए बेहद प्रैक्टिकल बनाता है। कुल मिलाकर, BMW X7 उन सेलेब्रिटीज की पसंद बन रही है जो स्टाइल, पावर और लग्जरी, तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहते हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Auto News Hindi

