इस फेमस एक्टर के घर आई 2.55 करोड़ रुपये की मर्सिडीज, अब सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

टीवी और रियलिटी शो के फेमस एक्टर करण कुंद्रा ने अपने लग्जरी गैरेज में एक और रॉयल एडिशन जोड़ लिया है। उन्होंने हाल ही में Mercedes-Benz G-Class (G 400d) खरीदी है जिसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 2.55 करोड़ रुपये है। यह SUV अपने दमदार लुक, लग्जरी फीचर्स और पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। करण ने इस नई कार की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कीं जो फैंस के बीच तेजी से वायरल हो गईं। पहले से ही हाई-एंड कार और बाइक कलेक्शन के लिए मशहूर करण का गैरेज अब और भी एक्सक्लूसिव हो गया है।

दमदार है एसयूवी का इंजन अगर पावरट्रेन की बाद करें तो Mercedes-Benz G 400d में 3.0-लीटर का 6-सिलेंडर डीजल इंजन (OM656) दिया गया है जो 325bhp की अधिकतम पावर और 700Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। कार के इंजन को 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। बता दें कि यह एसयूवी 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार महज 6.4 सेकंड में पकड़ लेती है।