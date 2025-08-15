actor karan kundra buys mercedes-benz g-class worth rs 2-55 crore इस फेमस एक्टर के घर आई 2.55 करोड़ रुपये की मर्सिडीज, अब सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल, Auto Hindi News - Hindustan
इस फेमस एक्टर के घर आई 2.55 करोड़ रुपये की मर्सिडीज, अब सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

टीवी और रियलिटी शो के फेमस एक्टर करण कुंद्रा ने अपने लग्जरी गैरेज में एक और रॉयल एडिशन जोड़ लिया है। उन्होंने हाल ही में Mercedes-Benz G-Class (G 400d) खरीदी है जिसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 2.55 करोड़ रुपये है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 04:51 PM
Mercedes-Benz G-Classarrow

टीवी और रियलिटी शो के फेमस एक्टर करण कुंद्रा ने अपने लग्जरी गैरेज में एक और रॉयल एडिशन जोड़ लिया है। उन्होंने हाल ही में Mercedes-Benz G-Class (G 400d) खरीदी है जिसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 2.55 करोड़ रुपये है। यह SUV अपने दमदार लुक, लग्जरी फीचर्स और पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। करण ने इस नई कार की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कीं जो फैंस के बीच तेजी से वायरल हो गईं। पहले से ही हाई-एंड कार और बाइक कलेक्शन के लिए मशहूर करण का गैरेज अब और भी एक्सक्लूसिव हो गया है।

दमदार है एसयूवी का इंजन

अगर पावरट्रेन की बाद करें तो Mercedes-Benz G 400d में 3.0-लीटर का 6-सिलेंडर डीजल इंजन (OM656) दिया गया है जो 325bhp की अधिकतम पावर और 700Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। कार के इंजन को 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। बता दें कि यह एसयूवी 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार महज 6.4 सेकंड में पकड़ लेती है।

karan kundra

जानिए कुंद्रा का कार कलेक्शन

बता दें कि करण कुंद्रा पहले से ही लग्जरी कार और बाइक के शौकीन माने जाते हैं। उनके कलेक्शन में पहले से Jeep Wrangler Rubicon, Range Rover, MINI Cooper S Convertible और कुछ हाई-एंड सुपरबाइक्स शामिल हैं। अब G-Class के जुड़ने से उनका गैरेज और भी प्रीमियम और पावरफुल हो गया है। सोशल मीडिया पर उनकी नई SUV की तस्वीरें और वीडियोज तेजी से वायरल हो रहे हैं। साथ ही फैंस से लेकर इंडस्ट्री के दोस्त तक उन्हें इस नई खरीदारी के लिए जमकर बधाई दे रहे हैं।

