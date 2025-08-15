इस फेमस एक्टर के घर आई 2.55 करोड़ रुपये की मर्सिडीज, अब सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल
टीवी और रियलिटी शो के फेमस एक्टर करण कुंद्रा ने अपने लग्जरी गैरेज में एक और रॉयल एडिशन जोड़ लिया है। उन्होंने हाल ही में Mercedes-Benz G-Class (G 400d) खरीदी है जिसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 2.55 करोड़ रुपये है।
टीवी और रियलिटी शो के फेमस एक्टर करण कुंद्रा ने अपने लग्जरी गैरेज में एक और रॉयल एडिशन जोड़ लिया है। उन्होंने हाल ही में Mercedes-Benz G-Class (G 400d) खरीदी है जिसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 2.55 करोड़ रुपये है। यह SUV अपने दमदार लुक, लग्जरी फीचर्स और पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। करण ने इस नई कार की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कीं जो फैंस के बीच तेजी से वायरल हो गईं। पहले से ही हाई-एंड कार और बाइक कलेक्शन के लिए मशहूर करण का गैरेज अब और भी एक्सक्लूसिव हो गया है।
दमदार है एसयूवी का इंजन
अगर पावरट्रेन की बाद करें तो Mercedes-Benz G 400d में 3.0-लीटर का 6-सिलेंडर डीजल इंजन (OM656) दिया गया है जो 325bhp की अधिकतम पावर और 700Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। कार के इंजन को 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। बता दें कि यह एसयूवी 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार महज 6.4 सेकंड में पकड़ लेती है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mercedes-Benz G-Class
₹ 2.55 - 4.3 करोड़
Land Rover Range Rover
₹ 2.4 - 4.98 करोड़
Mercedes-Benz G-Class with EQ Power
₹ 3 करोड़
Lamborghini Urus
₹ 4.18 - 4.57 करोड़
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
Mahindra Thar
₹ 11.5 - 17.62 लाख
जानिए कुंद्रा का कार कलेक्शन
बता दें कि करण कुंद्रा पहले से ही लग्जरी कार और बाइक के शौकीन माने जाते हैं। उनके कलेक्शन में पहले से Jeep Wrangler Rubicon, Range Rover, MINI Cooper S Convertible और कुछ हाई-एंड सुपरबाइक्स शामिल हैं। अब G-Class के जुड़ने से उनका गैरेज और भी प्रीमियम और पावरफुल हो गया है। सोशल मीडिया पर उनकी नई SUV की तस्वीरें और वीडियोज तेजी से वायरल हो रहे हैं। साथ ही फैंस से लेकर इंडस्ट्री के दोस्त तक उन्हें इस नई खरीदारी के लिए जमकर बधाई दे रहे हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।