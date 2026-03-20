3 इडियट्स में वायरस का किरदार निभाने वाले बोमन ईरानी ने ली 679 KM रेंज वाली ये ई-कार, 7 एयरबैग, लेवल 2+ ADAS से लैस
3 इडियट्स में वायरस (डॉ. वीरू सहस्त्रबुद्धे) का किरदार निभाने वाले बोमन ईरानी ने हाल ही में महिंद्रा XEV 9S की डिलीवरी ली है। ये ईवी सिंगल चार्ज में 679 किमी. की रेंज ऑफर करती है।
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता बोमन ईरानी (Boman Irani) ने हाल ही में नई इलेक्ट्रिक SUV महिंद्रा XEV 9S (Mahindra XEV 9S) को अपने गैरेज में शामिल कर लिया है। 3 इडियट्स (3 Idiots) और मुन्ना भाई MBBS (Munna Bhai MBBS) जैसी फिल्मों से पहचान बनाने वाले बोमन ईरानी अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। इससे पहले एआर रहमान (A. R. Rahman) और अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) जैसे बड़े नाम भी महिंद्रा की EV लाइनअप को अपना चुके हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
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Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 30.2 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
Tata Harrier EV
₹ 21.49 - 30.23 लाख
Mahindra XEV 9e
₹ 21.9 - 31.25 लाख
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
Hyundai Creta EV
₹ 18.02 - 24.55 लाख
तीन बैटरी ऑप्शन
नई महिंद्रा XEV 9S (Mahindra XEV 9S) एक प्रीमियम 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV है, जिसे खासतौर पर फैमिली और लॉन्ग ड्राइव के लिए डिजाइन किया गया है। यह SUV महिंद्रा के INGLO प्लेटफॉर्म पर बनी है, जो बेहतर परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी देने के लिए तैयार किया गया है। इसमें 59 kWh, 70 kWh और 79 kWh के तीन बैटरी ऑप्शन मिलते हैं, जो 170 kW से लेकर 210 kW तक की पावर जनरेट करते हैं।
डिजाइन कैसी है?
डिजाइन की बात करें तो यह SUV काफी मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लगती है। इसमें क्लोज्ड फ्रंट ग्रिल, स्टाइलिश LED लाइट बार, L-शेप DRLs और फ्लश डोर हैंडल्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे सड़क पर अलग पहचान देते हैं।
16-स्पीकर और 5G कनेक्टिविटी
इंटीरियर में भी महिंद्रा XEV 9S (Mahindra XEV 9S) किसी लग्जरी कार से कम नहीं है। इसमें तीन बड़े डिजिटल स्क्रीन, 16-स्पीकर हर्मन कॉर्डन (Harman Kardon) साउंड सिस्टम, डॉल्बी एटम्स (Dolby Atmos), 5G कनेक्टिविटी और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। दूसरी सीट पर वेंटिलेटेड सीट्स, स्लाइड और रिक्लाइन फंक्शन के साथ बॉस मोड (Boss Mode) भी दिया गया है, जो आराम को अगले लेवल पर ले जाता है।
7 एयरबैग, लेवल 2+ ADAS, 360-डिग्री कैमरा
सेफ्टी के मामले में भी यह SUV काफी एडवांस है। इसमें 7 एयरबैग्स, Level 2+ ADAS, 360-डिग्री कैमरा और ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
करीब ₹19.95 लाख की शुरुआती कीमत के साथ महिंद्रा XEV 9S (Mahindra XEV 9S) उन ग्राहकों के लिए शानदार विकल्प बनकर उभरी है, जो एक फ्यूचर-रेडी, स्पेसियस और टेक्नोलॉजी से भरपूर इलेक्ट्रिक SUV खरीदना चाहते हैं।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
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