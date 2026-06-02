इस कंपनी के टू-व्हीलर्स पर ऐसे टूटे ग्राहक, 30 दिन में बिक्री 5.18 लाख के पार; ये स्कूटर बना पहली चॉइस
कंपनी ने बीते महीने सेल्स में दमदार प्रदर्शन किया। कंपनी ने 5.18 लाख यूनिट्स का आंकड़ा पार कर लिया। उसे साल-दर-साल (YoY) के आधार पर दोहरे अंकों में बढ़ोतरी दर्ज की। इस
होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने मई 2026 की सेल्स के आंकड़े जारी कर दिए हैं। कंपनी ने बीते महीने सेल्स में दमदार प्रदर्शन किया। कंपनी ने 5.18 लाख यूनिट्स का आंकड़ा पार कर लिया। उसे साल-दर-साल (YoY) के आधार पर दोहरे अंकों में बढ़ोतरी दर्ज की। इस महीने कंपनी ने 5,18,777 यूनिट्स बेचीं, जो मई 2025 में बेची गई 4,65,109 यूनिट्स से 12% ज्यादा हैं। यह नतीजा टू-व्हीलर मार्केट में लगातार बनी मांग के बीच आया है, जिसमें कंपनी को अपनी बड़ी प्रोडक्ट रेंज और बड़े रिटेल नेटवर्क से काफी मदद मिली। बता दें कि कंपनी के लिए एक्टिवा स्कूटर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहा है।
|HMSI की सेल्स के आंकड़े मई 2026
|आइटम
|मई 2026
|मई 2025
|YoY (%)
|कुल बिक्री
|5,18,777
|4,65,109
|12%
|घरेलू बिक्री
|4,59,611
|4,17,250
|10%
|एक्सपोर्ट
|59,166
|47,859
|24%
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घरेलू बिक्री में तेजी से आगे बढ़ रही कंपनी
होंडा की महीने की कुल बिक्री का ज्यादातर हिस्सा भारतीय बाजार से ही आया। मई 2026 में घरेलू बिक्री 4,59,611 यूनिट्स रही, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 4,17,250 यूनिट्स थी। इसका मतलब है कि साल-दर-साल बिक्री में 10% की बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तरफ, मई में कंपनी के विदेशी कारोबार में घरेलू कारोबार के मुकाबले ज्यादा तेजी देखने को मिली। मई 2025 में 47,859 यूनिट्स के मुकाबले इस बार 59,166 यूनिट्स का एक्सपोर्ट किया, जो साल-दर-साल 24% की बड़ी छलांग है।
एक्सपोर्ट में हुई इस बड़ी बढ़ोतरी से पता चलता है कि होंडा घरेलू बाजार में स्थिर बने रहने के बावजूद अपने ग्लोबल एक्सपोर्ट को बेहतर बनाने में कामयाब रही। हालांकि, कंपनी ने अपनी मासिक रिपोर्ट में देश-वार निर्यात के आंकड़े अलग से नहीं बताए, लेकिन कुल आंकड़ों से पता चलता है कि इंटरनेशनल मार्केट का इसमें अहम योगदान रहा है।
बढ़ते नेटवर्क से सेल्स बेहतर हो रही
HMSI ने बताया कि इस महीने टू-व्हीलर मार्केट में डिमांड लगातार बनी रही। कंपनी ने पूरे भारत में अपने 7,000 से ज्यादा टचपॉइंट्स के नेटवर्क को अपनी एक बड़ी ताकत बताया। इस नेटवर्क की मदद से कंपनी अलग-अलग इलाकों में मौजूद ग्राहकों तक आसानी से पहुंच पाई। ऐसे बाजार में यह पहुंच बहुत मायने रखती है, जहां सुविधा, बिक्री के बाद मिलने वाली सर्विस और स्थानीय स्तर पर उपलब्धता जैसी चीजें खरीदारी के फैसले पर असर डाल सकती हैं।
अपने शोरूम और सर्विस सेंटर्स के बड़े नेटवर्क की बदौलत, होंडा शहरी और छोटे, दोनों तरह के बाजारों में मांग को बिक्री में बदलने के लिए अच्छी स्थिति में नजर आती है। लेटेस्ट आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी ने दोनों मोर्चे पर अपनी बढ़त बनाए रखने में कामयाब रही है। उसकी घरेलू बिक्री मजबूत बनी रही, जबकि एक्सपोर्ट में ज्यादा तेजी से बढ़ोतरी हुई। इन दोनों की बदौलत कंपनी इस महीने 5 लाख यूनिट्स की बिक्री के आंकड़े से काफी ऊपर रहने में सफल रही।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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