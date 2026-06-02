इस कंपनी के टू-व्हीलर्स पर ऐसे टूटे ग्राहक, 30 दिन में बिक्री 5.18 लाख के पार; ये स्कूटर बना पहली चॉइस

कंपनी ने बीते महीने सेल्स में दमदार प्रदर्शन किया। कंपनी ने 5.18 लाख यूनिट्स का आंकड़ा पार कर लिया। उसे साल-दर-साल (YoY) के आधार पर दोहरे अंकों में बढ़ोतरी दर्ज की। इस

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने मई 2026 की सेल्स के आंकड़े जारी कर दिए हैं। कंपनी ने बीते महीने सेल्स में दमदार प्रदर्शन किया। कंपनी ने 5.18 लाख यूनिट्स का आंकड़ा पार कर लिया। उसे साल-दर-साल (YoY) के आधार पर दोहरे अंकों में बढ़ोतरी दर्ज की। इस महीने कंपनी ने 5,18,777 यूनिट्स बेचीं, जो मई 2025 में बेची गई 4,65,109 यूनिट्स से 12% ज्यादा हैं। यह नतीजा टू-व्हीलर मार्केट में लगातार बनी मांग के बीच आया है, जिसमें कंपनी को अपनी बड़ी प्रोडक्ट रेंज और बड़े रिटेल नेटवर्क से काफी मदद मिली। बता दें कि कंपनी के लिए एक्टिवा स्कूटर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहा है।

HMSI की सेल्स के आंकड़े मई 2026 आइटम मई 2026 मई 2025 YoY (%) कुल बिक्री 5,18,777 4,65,109 12% घरेलू बिक्री 4,59,611 4,17,250 10% एक्सपोर्ट 59,166 47,859 24%

घरेलू बिक्री में तेजी से आगे बढ़ रही कंपनी

होंडा की महीने की कुल बिक्री का ज्यादातर हिस्सा भारतीय बाजार से ही आया। मई 2026 में घरेलू बिक्री 4,59,611 यूनिट्स रही, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 4,17,250 यूनिट्स थी। इसका मतलब है कि साल-दर-साल बिक्री में 10% की बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तरफ, मई में कंपनी के विदेशी कारोबार में घरेलू कारोबार के मुकाबले ज्यादा तेजी देखने को मिली। मई 2025 में 47,859 यूनिट्स के मुकाबले इस बार 59,166 यूनिट्स का एक्सपोर्ट किया, जो साल-दर-साल 24% की बड़ी छलांग है।

एक्सपोर्ट में हुई इस बड़ी बढ़ोतरी से पता चलता है कि होंडा घरेलू बाजार में स्थिर बने रहने के बावजूद अपने ग्लोबल एक्सपोर्ट को बेहतर बनाने में कामयाब रही। हालांकि, कंपनी ने अपनी मासिक रिपोर्ट में देश-वार निर्यात के आंकड़े अलग से नहीं बताए, लेकिन कुल आंकड़ों से पता चलता है कि इंटरनेशनल मार्केट का इसमें अहम योगदान रहा है।

बढ़ते नेटवर्क से सेल्स बेहतर हो रही

HMSI ने बताया कि इस महीने टू-व्हीलर मार्केट में डिमांड लगातार बनी रही। कंपनी ने पूरे भारत में अपने 7,000 से ज्यादा टचपॉइंट्स के नेटवर्क को अपनी एक बड़ी ताकत बताया। इस नेटवर्क की मदद से कंपनी अलग-अलग इलाकों में मौजूद ग्राहकों तक आसानी से पहुंच पाई। ऐसे बाजार में यह पहुंच बहुत मायने रखती है, जहां सुविधा, बिक्री के बाद मिलने वाली सर्विस और स्थानीय स्तर पर उपलब्धता जैसी चीजें खरीदारी के फैसले पर असर डाल सकती हैं।