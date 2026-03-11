अब LPG सप्लाई को लेकर आया ये नया संकट, इन लोगों ने सरकार से की कटौती ना करने की अपील
देश के ऑटो कम्पोनेंट बनाने वाली इंडस्ट्री ने सरकार से अपील की है कि ज्यादा गर्मी झेलने वाली MSME फाउंड्री और फोर्जिंग यूनिट्स के लिए LPG और PNG सप्लाई में अचानक कटौती ना की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि पश्चिम एशिया में जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ने पर अचानक रुकावटों से प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा।
देश के ऑटो कम्पोनेंट बनाने वाली इंडस्ट्री ने सरकार से अपील की है कि ज्यादा गर्मी झेलने वाली MSME फाउंड्री और फोर्जिंग यूनिट्स के लिए LPG और PNG सप्लाई में अचानक कटौती ना की जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि पश्चिम एशिया में जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ने पर अचानक रुकावटों से प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा। यह अपील ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री को लिखे एक लेटर के तौर पर सामने आई है। बता दें कि यूएस-इजराइल-ईरान युद्ध की वजह से गैस की सप्लाई पर गहरा असर पड़ा है।
ACMA के प्रेसिडेंट विक्रमपति सिंघानिया ने कहा, "ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री ग्लोबल ऑटोमोटिव वैल्यू चेन के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। ये जियोपॉलिटिकल रुकावट के मौजूदा समय में समय पर सपोर्ट मिलने से एक्सपोर्ट जारी रखने और इंटरनेशनल मार्केट में भारत की कॉम्पिटिटिवनेस बनाए रखने में मदद मिलेगी।" ACMA ने मंत्रालय से छोटी फाउंड्री और फोर्ज को दूसरा फ्यूल पाने और जरूरी इंजीनियरिंग काम पूरा करने के लिए एक प्रैक्टिकल ट्रांजिशन पीरियड देने को कहा। लेटर में कहा गया, "छोटी और मीडियम फाउंड्री और फोर्जिंग यूनिट्स को दूसरा फ्यूल अरेंजमेंट खोजने और पाने के लिए एक सही ट्रांजिशन विंडो दी जाए।"
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
Honda SP 125
₹ 87,878 - 95,465
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.83 - 2.18 लाख
शिपिंग रूट बदलने से ढुलाई चार्ज बढ़ गए
एसोसिएशन ने तेजी से बढ़ती एक्सपोर्ट लागत और लंबे ट्रांजिट समय पर भी ध्यान दिलाया, क्योंकि शिपिंग में रुकावटों की वजह से रेड सी से बचने के लिए केप ऑफ गुड होप के आसपास से रास्ता बदलना पड़ा, जिससे यात्राओं में हफ्ते लग गए और इंश्योरेंस और माल ढुलाई के चार्ज बढ़ गए। इसमें कहा गया, "मिडिल ईस्ट में चल रहे जियोपॉलिटिकल तनाव और रेड सी कॉरिडोर से होकर शिपिंग रूट में लगातार रुकावटों को देखते हुए, कई सदस्य कंपनियों ने एक्सपोर्ट के साथ-साथ एक्सपोर्ट प्रोडक्शन से जुड़े जरूरी इनपुट के इम्पोर्ट पर असर डालने वाले ऑपरेशनल और लागत के बड़े दबाव की जानकारी दी है।"
लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 20 से 40% बढ़ गई
ACMA का कहना है कि एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स लागत 20 से 40% बढ़ गई है और लीड टाइम दो से चार सप्ताह या उससे ज्यादा बढ़ गया है। इन दबावों की वजह से डिलीवरी में देरी हो रही है। साथ ही, ऑर्डर टल रहे हैं और पोर्ट और वेयरहाउस में इन्वेंट्री बढ़ रही है। ACMA ने एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन सपोर्ट को बढ़ाने और CTH 8708 के तहत ऑटो कम्पोनेंट्स के बड़े कवरेज की भी मांग की है, ताकि MSME एक्सपोर्टर्स को सही फाइनेंशियल मदद मिल सके। एसोसिएशन ने एक्सपोर्टर्स को लंबे लीड टाइम और ज्यादा इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट को मैनेज करने में मदद के लिए एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल सपोर्ट की भी रिक्वेस्ट की।
सिंघानिया ने कहा, "खास सोर्सिंग रीजन से केमिकल्स, सिंथेटिक रबर, एल्युमीनियम स्क्रैप और पॉलीप्रोपाइलीन जैसे पेट्रोकेमिकल-बेस्ड इनपुट्स की अवेलेबिलिटी में आ रही दिक्कतों को देखते हुए, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री के लिए जरूरी इनपुट्स की लगातार अवेलेबिलिटी पक्का करने के लिए सही फैसिलिटेशन पर भी विचार किया जा सकता है।" ACMA ने हाल ही में रेट में कमी के बाद एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर ड्यूटीज और टैक्स में छूट (RoDTEP) स्कीम के तहत बेनिफिट्स को फिर से शुरू करने और बढ़ाने की भी रिक्वेस्ट की।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।