अब LPG सप्लाई को लेकर आया ये नया संकट, इन लोगों ने सरकार से की कटौती ना करने की अपील

देश के ऑटो कम्पोनेंट बनाने वाली इंडस्ट्री ने सरकार से अपील की है कि ज्यादा गर्मी झेलने वाली MSME फाउंड्री और फोर्जिंग यूनिट्स के लिए LPG और PNG सप्लाई में अचानक कटौती ना की जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि पश्चिम एशिया में जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ने पर अचानक रुकावटों से प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा। यह अपील ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री को लिखे एक लेटर के तौर पर सामने आई है। बता दें कि यूएस-इजराइल-ईरान युद्ध की वजह से गैस की सप्लाई पर गहरा असर पड़ा है।

ACMA के प्रेसिडेंट विक्रमपति सिंघानिया ने कहा, "ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री ग्लोबल ऑटोमोटिव वैल्यू चेन के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। ये जियोपॉलिटिकल रुकावट के मौजूदा समय में समय पर सपोर्ट मिलने से एक्सपोर्ट जारी रखने और इंटरनेशनल मार्केट में भारत की कॉम्पिटिटिवनेस बनाए रखने में मदद मिलेगी।" ACMA ने मंत्रालय से छोटी फाउंड्री और फोर्ज को दूसरा फ्यूल पाने और जरूरी इंजीनियरिंग काम पूरा करने के लिए एक प्रैक्टिकल ट्रांजिशन पीरियड देने को कहा। लेटर में कहा गया, "छोटी और मीडियम फाउंड्री और फोर्जिंग यूनिट्स को दूसरा फ्यूल अरेंजमेंट खोजने और पाने के लिए एक सही ट्रांजिशन विंडो दी जाए।"

शिपिंग रूट बदलने से ढुलाई चार्ज बढ़ गए

एसोसिएशन ने तेजी से बढ़ती एक्सपोर्ट लागत और लंबे ट्रांजिट समय पर भी ध्यान दिलाया, क्योंकि शिपिंग में रुकावटों की वजह से रेड सी से बचने के लिए केप ऑफ गुड होप के आसपास से रास्ता बदलना पड़ा, जिससे यात्राओं में हफ्ते लग गए और इंश्योरेंस और माल ढुलाई के चार्ज बढ़ गए। इसमें कहा गया, "मिडिल ईस्ट में चल रहे जियोपॉलिटिकल तनाव और रेड सी कॉरिडोर से होकर शिपिंग रूट में लगातार रुकावटों को देखते हुए, कई सदस्य कंपनियों ने एक्सपोर्ट के साथ-साथ एक्सपोर्ट प्रोडक्शन से जुड़े जरूरी इनपुट के इम्पोर्ट पर असर डालने वाले ऑपरेशनल और लागत के बड़े दबाव की जानकारी दी है।"

लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 20 से 40% बढ़ गई

ACMA का कहना है कि एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स लागत 20 से 40% बढ़ गई है और लीड टाइम दो से चार सप्ताह या उससे ज्यादा बढ़ गया है। इन दबावों की वजह से डिलीवरी में देरी हो रही है। साथ ही, ऑर्डर टल रहे हैं और पोर्ट और वेयरहाउस में इन्वेंट्री बढ़ रही है। ACMA ने एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन सपोर्ट को बढ़ाने और CTH 8708 के तहत ऑटो कम्पोनेंट्स के बड़े कवरेज की भी मांग की है, ताकि MSME एक्सपोर्टर्स को सही फाइनेंशियल मदद मिल सके। एसोसिएशन ने एक्सपोर्टर्स को लंबे लीड टाइम और ज्यादा इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट को मैनेज करने में मदद के लिए एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल सपोर्ट की भी रिक्वेस्ट की।