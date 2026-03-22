अलविदा क्लच-गियर! अगले 10 साल में 80% कारें हो जाएंगी 'ऑटोमैटिक', जानिए क्यों बदल रही है भारतीयों की पसंद

Mar 22, 2026 04:44 pm IST

भारतीय कार मार्केट में इन दिनों एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा। यह बदलाव गियर बदलने के झंझट से जुड़ा है। स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर आशीष गुप्ता का मानना है कि आने वाले 10 सालों में भारत की 80 पर्सेंट कारें 'ऑटोमैटिक' हो जाएंगी।

भारतीय कार मार्केट में इन दिनों एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा। यह बदलाव गियर बदलने के झंझट से जुड़ा है। स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर आशीष गुप्ता का मानना है कि आने वाले 10 सालों में भारत की 80 पर्सेंट कारें 'ऑटोमैटिक' हो जाएंगी। यानी अब वो जमाना लद गया जब लोग मैनुअल गियर और क्लच दबाने को ही असली ड्राइविंग मानते थे। अब लोग ड्राइविंग में मेहनत नहीं, बल्कि आराम ढूंढ रहे हैं। यही वजह है कि पारंपरिक गियरबॉक्स की चमक धीरे-धीरे फीकी पड़ती जा रही है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

स्कोडा की 65% कारें ऑटोमैटिक इस बड़े बदलाव के पीछे सबसे बड़ी वजह है हमारे शहरों का जानलेवा ट्रैफिक। बम्पर-टू-बम्पर ट्रैफिक में बार-बार क्लच दबाना और गियर बदलना किसी सजा से कम नहीं है। पहले लोग माइलेज और कम मेंटेनेंस के चक्कर में मैनुअल कारें खरीदते थे, लेकिन अब सोच बदल गई है। आज ऑटोमैटिक कारों की हिस्सेदारी बाजार में करीब 40 पर्सेंट तक पहुंच गई है। स्कोडा जैसी प्रीमियम कंपनियों के लिए तो यह आंकड़ा और भी ज्यादा है। स्कोडा की 65 पर्सेंट कारें अब बिना क्लच वाली ही बिक रही हैं।

माइलेज पर नहीं पड़ता है असर पुरानी धारणा थी कि ऑटोमैटिक कारें माइलेज कम देती हैं और उनकी मरम्मत महंगी होती है। हालांंकि, नई टेक्नोलॉजी ने इन डर को खत्म कर दिया है। आज के मॉडर्न गियरबॉक्स मैनुअल कारों जितना ही माइलेज देते हैं और कुछ मामलों में तो उनसे भी बेहतर हैं। साथ ही, अब ये गियरबॉक्स पहले से कहीं ज्यादा भरोसेमंद हो गए हैं, जिससे ग्राहकों को भारी-भरकम रिपेयर बिल का डर नहीं सताता। लोग अब खुशी-खुशी ऑटोमैटिक कारों पर पैसा लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यह निवेश उनके सफर को आरामदायक बनाएगा।