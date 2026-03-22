अलविदा क्लच-गियर! अगले 10 साल में 80% कारें हो जाएंगी 'ऑटोमैटिक', जानिए क्यों बदल रही है भारतीयों की पसंद
भारतीय कार मार्केट में इन दिनों एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा। यह बदलाव गियर बदलने के झंझट से जुड़ा है। स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर आशीष गुप्ता का मानना है कि आने वाले 10 सालों में भारत की 80 पर्सेंट कारें 'ऑटोमैटिक' हो जाएंगी।
भारतीय कार मार्केट में इन दिनों एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा। यह बदलाव गियर बदलने के झंझट से जुड़ा है। स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर आशीष गुप्ता का मानना है कि आने वाले 10 सालों में भारत की 80 पर्सेंट कारें 'ऑटोमैटिक' हो जाएंगी। यानी अब वो जमाना लद गया जब लोग मैनुअल गियर और क्लच दबाने को ही असली ड्राइविंग मानते थे। अब लोग ड्राइविंग में मेहनत नहीं, बल्कि आराम ढूंढ रहे हैं। यही वजह है कि पारंपरिक गियरबॉक्स की चमक धीरे-धीरे फीकी पड़ती जा रही है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।
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Skoda Kodiaq
₹ 39.99 - 45.96 लाख
Skoda Slavia
₹ 10 - 17.99 लाख
Skoda Kylaq
₹ 7.59 - 12.99 लाख
Skoda Kushaq
₹ 10.69 - 18.99 लाख
स्कोडा की 65% कारें ऑटोमैटिक
इस बड़े बदलाव के पीछे सबसे बड़ी वजह है हमारे शहरों का जानलेवा ट्रैफिक। बम्पर-टू-बम्पर ट्रैफिक में बार-बार क्लच दबाना और गियर बदलना किसी सजा से कम नहीं है। पहले लोग माइलेज और कम मेंटेनेंस के चक्कर में मैनुअल कारें खरीदते थे, लेकिन अब सोच बदल गई है। आज ऑटोमैटिक कारों की हिस्सेदारी बाजार में करीब 40 पर्सेंट तक पहुंच गई है। स्कोडा जैसी प्रीमियम कंपनियों के लिए तो यह आंकड़ा और भी ज्यादा है। स्कोडा की 65 पर्सेंट कारें अब बिना क्लच वाली ही बिक रही हैं।
माइलेज पर नहीं पड़ता है असर
पुरानी धारणा थी कि ऑटोमैटिक कारें माइलेज कम देती हैं और उनकी मरम्मत महंगी होती है। हालांंकि, नई टेक्नोलॉजी ने इन डर को खत्म कर दिया है। आज के मॉडर्न गियरबॉक्स मैनुअल कारों जितना ही माइलेज देते हैं और कुछ मामलों में तो उनसे भी बेहतर हैं। साथ ही, अब ये गियरबॉक्स पहले से कहीं ज्यादा भरोसेमंद हो गए हैं, जिससे ग्राहकों को भारी-भरकम रिपेयर बिल का डर नहीं सताता। लोग अब खुशी-खुशी ऑटोमैटिक कारों पर पैसा लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यह निवेश उनके सफर को आरामदायक बनाएगा।
क्या है स्कोडा की प्लानिंग
स्कोडा इस बदलाव का पूरा फायदा उठाने की तैयारी में है। कंपनी अपनी सबसे सस्ती कार 'काइलाक' में भी शानदार 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स देने जा रही है, ताकि बजट सेगमेंट के खरीदार भी बिना क्लच वाली ड्राइविंग का मजा ले सकें। बता दें कि स्कोडा ने साल 2025 में 107 पर्सेंट की भारी ग्रोथ दर्ज की है। साल 2026 में भी कंपनी का लक्ष्य बिक्री में बढ़ोतरी का है। काइलाक जैसी कारों में 90 पर्सेंट से ज्यादा सामान भारत में ही बना होने की वजह से कंपनी इसकी कीमतें भी काफी कम रखने में कामयाब रही है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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