नंबर-1 बनने से चूकी स्कॉर्पियो, ₹8.80 लाख की इस 7-सीटर ने मारी बाजी; 26 km का है माइलेज
भारतीय ग्राहकों के बीच बीते कुछ सालों से लगातार 7-सीटर कारों की डिमांड में तेजी देखी जा रही है। अगर बीते महीने यानी नवंबर, 2025 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो एक बार फिर मारुति सुजुकी अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) ने टॉप पोजिशन हासिल कर लिया। बता दें कि बीते महीने मारुति सुजुकी अर्टिगा को कुल 16,197 नए खरीददार मिले। इस दौरान सालाना आधार पर मारुति सुजुकी अर्टिगा की बिक्री में 7 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई।
इतनी है कीमत
बता दें कि ठीक 1 साल पहले यानी नवंबर, 2024 में मारुति सुजुकी अर्टिगा को 15,150 ग्राहक मिले थे। भारतीय मार्केट में मारुति अर्टिगा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.80 लाख रुपये शुरू होती है। यह कार पेट्रोल पर 20 किमी और सीएनजी पर 26 किमी से ज्यादा माइलेज देने का दावा करती है। आइए जानते हैं इस दौरान इस सेगमेंट के 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।
|टॉप-10 7-सीटर
|नवंबर 2025 बिक्री
|मारुति सुजुकी अर्टिगा
|16,197
|महिंद्रा स्कॉर्पियो
|15,616
|महिंद्रा बोलेरो
|10,621
|टोयोटा इनोवा
|9,295
|किआ कैरेंस
|6,530
|महिंद्रा XUV700
|6,176
|टोयोटा फॉर्च्यूनर
|2,676
|मारुति सुजुकी Xl6
|2,445
|रेनॉल्ट ट्राइबर
|2,064
|टाटा सफारी
|1,895
49% बढ़ गई महिंद्रा बोलेरो की बिक्री
बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर महिंद्रा स्कॉर्पियो रही। महिंद्रा स्कॉर्पियो ने इस दौरान 23 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 15,616 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा बोलेरो रही। महिंद्रा बोलेरो ने इस दौरान 49 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,521 यूनिट कार बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा इनोवा रही। टोयोटा इनोवा ने इस दौरान 18 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,295 यूनिट कार की बिक्री की।
सातवें नंबर पर रही टोयोटा फॉर्च्यूनर
दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर किआ कैरेंस रही। किआ कैरेंस ने इस दौरान 15 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 6,530 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XUV 700 रही। महिंद्रा XUV 700 ने इस दौरान 32 परसेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 6,176 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा फॉर्च्यूनर रही। टोयोटा फॉर्च्यूनर ने इस दौरान 7 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 2,676 यूनिट कार की बिक्री की।
21% बढ़ गई टाटा सफारी की बिक्री
बिक्री इस लिस्ट में आठवें नंबर पर मारुति सुजुकी Xl6 रही। मारुति Xl6 ने इस दौरान 2 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 2,445 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रेनॉल्ट ट्राइबर रही। रेनॉल्ट ट्राइबर ने इस दौरान 39 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2064 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टाटा सफारी रही। टाटा सफारी ने इस दौरान 21 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,895 यूनिट कार की बिक्री की।
