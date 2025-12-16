नंबर-1 बनने से चूकी स्कॉर्पियो, ₹8.80 लाख की इस 7-सीटर ने मारी बाजी; 26 km का है माइलेज

संक्षेप: भारतीय ग्राहकों के बीच लगातार 7-सीटर कारों की डिमांड में तेजी देखी जा रही है। बीते महीने यानी नवंबर, 2025 में हुई इस सेगमेंट की बिक्री में एक बार फिर मारुति सुजुकी अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) ने टॉप पोजिशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच बीते कुछ सालों से लगातार 7-सीटर कारों की डिमांड में तेजी देखी जा रही है। अगर बीते महीने यानी नवंबर, 2025 में हुई इस सेगमेंट के बिक्री की बात करें तो एक बार फिर मारुति सुजुकी अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) ने टॉप पोजिशन हासिल कर लिया। बता दें कि बीते महीने मारुति सुजुकी अर्टिगा को कुल 16,197 नए खरीददार मिले। इस दौरान सालाना आधार पर मारुति सुजुकी अर्टिगा की बिक्री में 7 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई।

इतनी है कीमत बता दें कि ठीक 1 साल पहले यानी नवंबर, 2024 में मारुति सुजुकी अर्टिगा को 15,150 ग्राहक मिले थे। भारतीय मार्केट में मारुति अर्टिगा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.80 लाख रुपये शुरू होती है। यह कार पेट्रोल पर 20 किमी और सीएनजी पर 26 किमी से ज्यादा माइलेज देने का दावा करती है। आइए जानते हैं इस दौरान इस सेगमेंट के 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

टॉप-10 7-सीटर नवंबर 2025 बिक्री मारुति सुजुकी अर्टिगा 16,197 महिंद्रा स्कॉर्पियो 15,616 महिंद्रा बोलेरो 10,621 टोयोटा इनोवा 9,295 किआ कैरेंस 6,530 महिंद्रा XUV700 6,176 टोयोटा फॉर्च्यूनर 2,676 मारुति सुजुकी Xl6 2,445 रेनॉल्ट ट्राइबर 2,064 टाटा सफारी 1,895

49% बढ़ गई महिंद्रा बोलेरो की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर महिंद्रा स्कॉर्पियो रही। महिंद्रा स्कॉर्पियो ने इस दौरान 23 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 15,616 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा बोलेरो रही। महिंद्रा बोलेरो ने इस दौरान 49 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10,521 यूनिट कार बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा इनोवा रही। टोयोटा इनोवा ने इस दौरान 18 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,295 यूनिट कार की बिक्री की।

सातवें नंबर पर रही टोयोटा फॉर्च्यूनर दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर किआ कैरेंस रही। किआ कैरेंस ने इस दौरान 15 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 6,530 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XUV 700 रही। महिंद्रा XUV 700 ने इस दौरान 32 परसेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 6,176 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा फॉर्च्यूनर रही। टोयोटा फॉर्च्यूनर ने इस दौरान 7 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 2,676 यूनिट कार की बिक्री की।