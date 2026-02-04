₹51,000 में शुरू हुई इस 7-सीटर कार की प्री-बुकिंग, इसके आगे छूटेंगे फॉर्च्यूनर के पसीने; कई गजब फीचर्स से लोड
फॉक्सवैगन टेरॉन (Volkswagen Tayron) की प्री-बुकिंग शुरू हो गई है। ग्राहक इसको 51,000 रुपये में बुक कर सकते हैं। आइए इसके फीचर्स, पावर और लॉन्च की डिटेल्स जानते हैं।
फॉक्सवैगन इंडिया (Volkswagen India) ने साल 2026 की शुरुआत दमदार एंट्री के साथ की है। कंपनी ने अपनी बिल्कुल नई 7-सीटर प्रीमियम SUV फॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन (Volkswagen Tayron R-Line) की प्री-बुकिंग भारत में शुरू कर दी है। इस SUV को ग्राहक 51,000 रुपये के टोकन अमाउंट देकर देशभर के अधिकृत फॉक्सवैगन (Volkswagen) डीलरशिप या कंपनी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए बुक कर सकते हैं। फॉक्सवैगन टेरॉन (Volkswagen Tayron) को फरवरी 2026 में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा।
भारत में लोकली असेंबल्ड
फॉक्सवैगन टेरॉन (Volkswagen Tayron) को भारत में लोकल असेंबली (CKD) के जरिए तैयार किया जा रहा है, जिससे इसकी कीमत को काफी हद तक कंट्रोल में रखा जा सकेगा। उम्मीद की जा रही है कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 45 लाख हो सकती है।
लॉन्च के बाद टेरॉन (Tayron) का मुकाबला
लॉन्च के बाद टेरॉन (Tayron) का मुकाबला टोयोटा फॉर्च्युनर (Toyota Fortuner), स्कोडा कोडिएक (Skoda Kodiaq), एमजी ग्लोस्टर (MG Gloster), जीप मेरेडियन (Jeep Meridian) और अपकमिंग MG मजेस्टर जैसी प्रीमियम 7-सीटर SUVs से होगा।
R-लाइन डिजाइन: पहली नजर में दमदार इंप्रेशन
फॉक्सवैगन टेरॉन (Volkswagen Tayron) फुली-लोडेड R-लाइन में आएगी, जो इसे स्पोर्टी और प्रीमियम लुक देता है। मुख्य डिजाइन हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें IQ लाइट्स के साथ HD मैट्रिक्स LED हेडलैंप्स (सेगमेंट-फर्स्ट), स्पोर्टी R-लाइन बंपर और फ्रंट डोर एलिमेंट्स मिलते हैं। इसमें 19-इंच कॉवेंट्री अलॉय व्हील्स मिलते हैं। इसमें इल्यूमिनेटेड फ्रंट और रियर फॉक्सवैगन (Volkswagen) लोगो दिए गए हैं।
इंटीरियर से भी लग्जरी का पूरा पैकेज
टेरॉन R-लाइन (Tayron R-Line) का केबिन फीचर्स के मामले में भी किसी से कम नहीं है। इसके केबिन हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें पैनोरमिक सनरूफ, 15-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (सेगमेंट-फर्स्ट), 10.25-इंच डिजिटल कॉकपिट, ऑगमेंटेड रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले, 12-वे इलेक्ट्रिक फ्रंट सीट्स (मेमोरी, वेंटिलेशन, मसाज और लम्बर सपोर्ट के साथ), 30 कलर एम्बिएंट लाइटिंग, सेफ्टी और ADAS में भी फुल मार्क्स मिलते हैं।
सेफ्टी फीचर्स
फॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन (Volkswagen Tayron R-Line) सेफ्टी के मामले में भी काफी एडवांस है। इसके सेफ्टी फीचर्स में 9 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असेंट और डिसेंट कंट्रोल, लेवल 2 ADAS (14 एडवांस ड्राइवर असिस्ट फीचर्स), मल्टीपल ड्राइवर प्रोफाइल मोड्स मिलते हैं।
दमदार इंजन और AWD का मजा
इस प्रीमियम SUV में फॉक्सवैगन (Volkswagen) का पावरफुल पेट्रोल इंजन मिलेगा। इसमें 2.0-लीटर TSI EA888 evo4 टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 204PS की पावर और 320 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है। इसमें 4MOTION AWD (स्टैंडर्ड) ड्राइव सिस्टम दिया गया है।
परफॉर्मेंस की बात करें तो टेरॉन (Tayron) सिर्फ 7.3 सेकेंड में 0–100 kmph की स्पीड पकड़ने में सक्षम है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 224 kmph (इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड) है।
कलर ऑप्शन और कंपनी का बयान
फॉक्सवैगन टेरॉन (Volkswagen Tayron) कुल 7 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध होगी, जिनमें डॉलफिन ग्रे मेटालिक (Dolphin Grey Metallic), ऑरेक्स व्हाइट मदर ऑफ पियर्ल इफेक्ट (Oryx White Mother-of-Pearl Effect), नाइटशेड ब्लू मेटालिक (Nightshade Blue Metallic) जैसे प्रीमियम शेड्स शामिल हैं।
फॉक्सवैगन इंडिया (Volkswagen India) के ब्रांड डायरेक्टर नितिन कोहली के मुताबिक, कंपनी भारतीय ग्राहकों के लिए एक ऐसी लग्जरी 7-सीटर SUV पेश करने जा रही है, जो स्टाइल, परफॉर्मेंस और फंक्शनैलिटी तीनों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन होगी।
फॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन (Volkswagen Tayron R-Line) उन ग्राहकों के लिए एक मजबूत ऑप्शन बनकर आ रही है, जो प्रीमियम 7-सीटर SUV, दमदार परफॉर्मेंस, लेवल-2 ADAS और लग्जरी फीचर्स और AWD सिस्टम चाहते हैं। 51,000 में प्री-बुकिंग शुरू होने के साथ ही यह SUV लॉन्च से पहले ही चर्चा में आ चुकी है।
