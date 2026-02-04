Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़7-Seater Volkswagen Tayron Pre-bookings open at Rs. 51,000, check all details
₹51,000 में शुरू हुई इस 7-सीटर कार की प्री-बुकिंग, इसके आगे छूटेंगे फॉर्च्यूनर के पसीने; कई गजब फीचर्स से लोड

₹51,000 में शुरू हुई इस 7-सीटर कार की प्री-बुकिंग, इसके आगे छूटेंगे फॉर्च्यूनर के पसीने; कई गजब फीचर्स से लोड

संक्षेप:

फॉक्सवैगन टेरॉन (Volkswagen Tayron) की प्री-बुकिंग शुरू हो गई है। ग्राहक इसको 51,000 रुपये में बुक कर सकते हैं। आइए इसके फीचर्स, पावर और लॉन्च की डिटेल्स जानते हैं।

Feb 04, 2026 08:34 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

फॉक्सवैगन इंडिया (Volkswagen India) ने साल 2026 की शुरुआत दमदार एंट्री के साथ की है। कंपनी ने अपनी बिल्कुल नई 7-सीटर प्रीमियम SUV फॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन (Volkswagen Tayron R-Line) की प्री-बुकिंग भारत में शुरू कर दी है। इस SUV को ग्राहक 51,000 रुपये के टोकन अमाउंट देकर देशभर के अधिकृत फॉक्सवैगन (Volkswagen) डीलरशिप या कंपनी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए बुक कर सकते हैं। फॉक्सवैगन टेरॉन (Volkswagen Tayron) को फरवरी 2026 में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 96.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:ये हैं देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 कार, इनका नाम सुनते ही खरीद लेते हैं लोग

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Volkswagen Tayron R-Line

Volkswagen Tayron R-Line

₹ 48 - 50 लाख

मुझे सूचित करें
Volkswagen Tiguan R-Line

Volkswagen Tiguan R-Line

₹ 49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Audi Q3

Audi Q3

₹ 43.07 - 52.98 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq

₹ 39.99 - 45.96 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Nissan X-Trail

Nissan X-Trail

₹ 48.2 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें


भारत में लोकली असेंबल्ड

फॉक्सवैगन टेरॉन (Volkswagen Tayron) को भारत में लोकल असेंबली (CKD) के जरिए तैयार किया जा रहा है, जिससे इसकी कीमत को काफी हद तक कंट्रोल में रखा जा सकेगा। उम्मीद की जा रही है कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 45 लाख हो सकती है।

लॉन्च के बाद टेरॉन (Tayron) का मुकाबला

लॉन्च के बाद टेरॉन (Tayron) का मुकाबला टोयोटा फॉर्च्युनर (Toyota Fortuner), स्कोडा कोडिएक (Skoda Kodiaq), एमजी ग्लोस्टर (MG Gloster), जीप मेरेडियन (Jeep Meridian) और अपकमिंग MG मजेस्टर जैसी प्रीमियम 7-सीटर SUVs से होगा।

R-लाइन डिजाइन: पहली नजर में दमदार इंप्रेशन

फॉक्सवैगन टेरॉन (Volkswagen Tayron) फुली-लोडेड R-लाइन में आएगी, जो इसे स्पोर्टी और प्रीमियम लुक देता है। मुख्य डिजाइन हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें IQ लाइट्स के साथ HD मैट्रिक्स LED हेडलैंप्स (सेगमेंट-फर्स्ट), स्पोर्टी R-लाइन बंपर और फ्रंट डोर एलिमेंट्स मिलते हैं। इसमें 19-इंच कॉवेंट्री अलॉय व्हील्स मिलते हैं। इसमें इल्यूमिनेटेड फ्रंट और रियर फॉक्सवैगन (Volkswagen) लोगो दिए गए हैं।

इंटीरियर से भी लग्जरी का पूरा पैकेज

टेरॉन R-लाइन (Tayron R-Line) का केबिन फीचर्स के मामले में भी किसी से कम नहीं है। इसके केबिन हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें पैनोरमिक सनरूफ, 15-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (सेगमेंट-फर्स्ट), 10.25-इंच डिजिटल कॉकपिट, ऑगमेंटेड रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले, 12-वे इलेक्ट्रिक फ्रंट सीट्स (मेमोरी, वेंटिलेशन, मसाज और लम्बर सपोर्ट के साथ), 30 कलर एम्बिएंट लाइटिंग, सेफ्टी और ADAS में भी फुल मार्क्स मिलते हैं।

सेफ्टी फीचर्स

फॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन (Volkswagen Tayron R-Line) सेफ्टी के मामले में भी काफी एडवांस है। इसके सेफ्टी फीचर्स में 9 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असेंट और डिसेंट कंट्रोल, लेवल 2 ADAS (14 एडवांस ड्राइवर असिस्ट फीचर्स), मल्टीपल ड्राइवर प्रोफाइल मोड्स मिलते हैं।

दमदार इंजन और AWD का मजा

इस प्रीमियम SUV में फॉक्सवैगन (Volkswagen) का पावरफुल पेट्रोल इंजन मिलेगा। इसमें 2.0-लीटर TSI EA888 evo4 टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 204PS की पावर और 320 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है। इसमें 4MOTION AWD (स्टैंडर्ड) ड्राइव सिस्टम दिया गया है।

परफॉर्मेंस की बात करें तो टेरॉन (Tayron) सिर्फ 7.3 सेकेंड में 0–100 kmph की स्पीड पकड़ने में सक्षम है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 224 kmph (इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड) है।

कलर ऑप्शन और कंपनी का बयान

फॉक्सवैगन टेरॉन (Volkswagen Tayron) कुल 7 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध होगी, जिनमें डॉलफिन ग्रे मेटालिक (Dolphin Grey Metallic), ऑरेक्स व्हाइट मदर ऑफ पियर्ल इफेक्ट (Oryx White Mother-of-Pearl Effect), नाइटशेड ब्लू मेटालिक (Nightshade Blue Metallic) जैसे प्रीमियम शेड्स शामिल हैं।

फॉक्सवैगन इंडिया (Volkswagen India) के ब्रांड डायरेक्टर नितिन कोहली के मुताबिक, कंपनी भारतीय ग्राहकों के लिए एक ऐसी लग्जरी 7-सीटर SUV पेश करने जा रही है, जो स्टाइल, परफॉर्मेंस और फंक्शनैलिटी तीनों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन होगी।

ये भी पढ़ें:ये हैं देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 कार, इनका नाम सुनते ही खरीद लेते हैं लोग

फॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन (Volkswagen Tayron R-Line) उन ग्राहकों के लिए एक मजबूत ऑप्शन बनकर आ रही है, जो प्रीमियम 7-सीटर SUV, दमदार परफॉर्मेंस, लेवल-2 ADAS और लग्जरी फीचर्स और AWD सिस्टम चाहते हैं। 51,000 में प्री-बुकिंग शुरू होने के साथ ही यह SUV लॉन्च से पहले ही चर्चा में आ चुकी है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।