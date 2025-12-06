Hindustan Hindi News
70kWh Battery Pack Being Considered for BE 6 and 9e
कम कीमत में जबरदस्त रेंज, महिंद्रा BE 6 और XEV 9e में जोड़ेगी नया बैटरी पैक; बिक्री में होगा इजाफा

संक्षेप:

महिंद्रा का इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर पोर्टफोलियो तेजी से मजबूत हो रहा है। कंपनी ने हाल ही में इसमें नई XEV 9s 7-सीटर को जोड़ा है। ये टाटा मोटर्स और MG मोटर्स के बाद सेगमेंट में तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। कंपनी के लिए उसकी BE 6 और XEV 9e शानदार सेल्स आंकड़ों के साथ आगे बढ़ रही हैं।

Dec 06, 2025 05:16 pm IST
महिंद्रा का इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर पोर्टफोलियो तेजी से मजबूत हो रहा है। कंपनी ने हाल ही में इसमें नई XEV 9s 7-सीटर को जोड़ा है। ये टाटा मोटर्स और MG मोटर्स के बाद सेगमेंट में तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। कंपनी के लिए उसकी BE 6 और XEV 9e शानदार सेल्स आंकड़ों के साथ आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में अब महिंद्रा ने इन दोनों इलेक्ट्रिक SUVs में एक नया और बड़ा बैटरी पैक जोड़ने का मन बना लिया है। दरअसल, कंपनी इन कारों में अब 70kWh बैटरी पैक को शामिल करने पर विचार कर रही है। इस बैटरी पैक को 59kWh और 79kWh के बीच रखा जाएगा। जिससे टॉप बैटरी पैक की तुलना में इनकी कीमत भी कम होगी।

महिंद्रा BE 6 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

कंपनी का दावा है कि 79kWh बैटरी पैक वाली BE 6 ईवी 682km तक जा सकती है। ये ईवी ऑटो कार इंडिया के टेस्ट में 449km की एवरेज रेंज ही दे पाई। वहीं 59kWh वैरिएंट की क्लेम्ड रेंज 535km है। चार्जिंग को लेकर BE 6 काफी फ्लेक्सिबल है। AC चार्जर (11kW) से इसे 6-8 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा DC फास्ट चार्जर (140/175kW) से इसको सिर्फ 20 मिनट में 20% से 80% तक चार्ज किया जा सकता है।

SUV में दो बैटरी ऑप्शन मिलते हैं। इसमें 59kWh और 79kWh का बैटरी ऑप्शन मिलता है। खास बात यह है कि महिंद्रा इसमें लाइफटाइम वारंटी (पहले प्राइवेट ओनर के लिए) दे रही है। इसमें मिलने वाला 59kWh वैरिएंट 231hp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। वहीं, 79kWh वाला वैरिएंट 286hp की पावर जेनरेट करता है। दोनों ही वैरिएंट में 380Nm का टॉर्क जेनरेट करने की पावर है।

महिंद्रा ने इसमें टेक्नोलॉजी का पूरा तड़का लगाया है। इसमें पैनोरमिक ग्लास रूफ + एंबियंट लाइटिंग मिलती है। इसके अलावा इस ईवी में 12.3-इंच का टचस्क्रीन और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है। इसके साथ ही 16-स्पीकर वाला हर्मन कार्डॉन साउंड सिस्टम लगा हुआ है। इसमें 360° कैमरा, डुअल वायरलेस चार्जर, ADAS लेवल 2 जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें वेंटिलेटेड सीट्स, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और बहुत कुछ मिलता है।

महिंद्रा XEV 9e के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

बात करें महिंद्रा XEV 9e के डायमेंशन की तो इसकी लंबाई 4789mm, चौड़ाई 1907mm, ऊंचाई 1694mm और व्हीलबेस 2775mm है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 207mm है। इसका ट्यूरिंग डायमीटर 10m है। इसके टायर्स का साइज 245/55 R19 (245/50 R20) है। इसमें 663 लीटर का बूट स्पेस और 150 लीटर का फ्रंक दिया है।

इसमें 59kWh बैटरी पैक दिया है। इसमें 231hp/380Nm की मोटर मिलती है। ये RWD ड्राइव के साथ आती है। इसकी MIDC रेंज 542km है। ये 140kW के फास्ट चार्जर से 20 मिनट में चार्ज हो जाती है। वहीं, 7.2kW के चार्ज से 8.7 घंटे और 11kW के चार्ज से 6 घंटे में चार्ज हो जाती है।

XEV 9e 79kWh का बैटरी साइज 79kWh है। इसमें 286hp/380Nm की मोटर मिलती है। ये RWD ड्राइव के साथ आती है। इसकी MIDC रेंज 656km है। ये 170kW के फास्ट चार्जर से 20 मिनट में चार्ज हो जाती है। वहीं, 7.2kW के चार्ज से 11.7 घंटे और 11kW के चार्ज से 8 घंटे में चार्ज हो जाती है। ये 0-100kph की स्पीड 6.8 सेकेंड में पकड़ लेती है।

नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं।
