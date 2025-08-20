7 things to know before buying a Mahindra BE 6, check details महिंद्रा BE 6 बुक करने से पहले जान लें ये 7 बड़ी बातें, दूर हो जाएगी सारी कंफ्यूजन; जानिए कितनी है इसकी रियल रेंज?, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़7 things to know before buying a Mahindra BE 6, check details

महिंद्रा BE 6 बुक करने से पहले जान लें ये 7 बड़ी बातें, दूर हो जाएगी सारी कंफ्यूजन; जानिए कितनी है इसकी रियल रेंज?

अगर आप महिंद्रा BE 6 (Mahindra BE 6) खरीदने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इसकी 7 बड़ी बातें जान लेना चाहिए। जी हां, क्योंकि ये ईवी मार्केट में मौजूद अन्य इलेक्ट्रिक कारों से बिल्कुल अलग है। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 20 Aug 2025 12:49 PM
share Share
Follow Us on
महिंद्रा BE 6 बुक करने से पहले जान लें ये 7 बड़ी बातें, दूर हो जाएगी सारी कंफ्यूजन; जानिए कितनी है इसकी रियल रेंज?

महिंद्रा ने अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV BE 6 के साथ मार्केट में हलचल मचा दी है। दमदार फीचर्स, एडवांस टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ यह गाड़ी युवाओं से लेकर फैमिली कार बायर्स तक सबका ध्यान खींच रही है। लेकिन, इसे खरीदने से पहले कुछ जरूरी बातें जानना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:अब मारुति की ये कार हो गई और भी बेहतरीन, सेफ्टी फीचर्स में भी हुआ इजाफा

1. कीमत कितनी है?

महिंद्रा BE 6 की कीमत 18.90 लाख से शुरू होकर 26.90 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है। ध्यान रखें कि चार्जर और इंस्टॉलेशन का खर्चा (50,000–75,000) अलग से देना होगा। ऑन-रोड प्राइस आपकी सिटी और वैरिएंट पर निर्भर करेगी, जो करीब 21.80 लाख से 31.25 लाख तक हो सकती है।

2. किनसे है टक्कर?

BE 6 की टक्कर सीधे-सीधे हुंडई क्रेटा ईवी (Hyundai Creta EV), टाटा कर्व ईवी (Tata Curvv EV) और MG ZS EV से होगी। यानी यह मिड-साइज इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट का नया दावेदार है।

3. बैटरी और वारंटी

SUV में दो बैटरी ऑप्शन मिलते हैं। इसमें 59kWh और 79kWh का बैटरी ऑप्शन मिलता है। खास बात यह है कि महिंद्रा इसमें लाइफटाइम वारंटी (पहले प्राइवेट ओनर के लिए) दे रही है।

इसमें मिलने वाला 59kWh वैरिएंट 231hp की पावर जेनरेट करने में सक्षम है। वहीं, 79kWh वाला वैरिएंट 286hp की पावर जेनरेट करता है। दोनों ही वैरिएंट में 380Nm का टॉर्क जेनरेट करने की पावर है।

4. रियल वर्ल्ड रेंज कितनी है?

कंपनी का दावा है कि 79kWh बैटरी पैक वाली BE 6 ईवी 682km तक जा सकती है। लेकिन, ये ईवी ऑटो कार इंडिया के टेस्ट में 449km की एवरेज रेंज ही दे पाई (शहर + हाइवे) है। वहीं 59kWh वैरिएंट की क्लेम्ड रेंज 535km है।

5. चार्जिंग टाइम

चार्जिंग को लेकर BE 6 काफी फ्लेक्सिबल है। AC चार्जर (11kW) से इसे 6-8 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा DC फास्ट चार्जर (140/175kW) से इसको सिर्फ 20 मिनट में 20% से 80% तक चार्ज किया जा सकता है।

6. फीचर्स की भरमार

महिंद्रा ने इसमें टेक्नोलॉजी का पूरा तड़का लगाया है। इसमें पैनोरमिक ग्लास रूफ + एंबियंट लाइटिंग मिलती है। इसके अलावा इस ईवी में 12.3-इंच का टचस्क्रीन और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है। इसके साथ ही 16-स्पीकर वाला हर्मन कार्डॉन साउंड सिस्टम लगा हुआ है। इसमें 360° कैमरा, ड्यूल वायरलेस चार्जर, ADAS लेवल 2 जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें वेंटिलेटेड सीट्स, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और बहुत कुछ मिलता है।

7. BE 6 या XEV 9e?

महिंद्रा ने BE 6 के साथ ही XEV 9e भी लॉन्च किया है। XEV 9e ज्यादा बड़ी है और इसमें फैमिली के लिए बेहतर स्पेस मिलता है। BE 6 ज्यादा स्पोर्टी लुक और ज्यादा रेंज (682km क्लेम्ड) के साथ आती है।

ये भी पढ़ें:ग्राहकों की बल्ले-बल्ले! सबसे ज्यादा बिकने वाली स्कॉर्पियो पर आई ₹70000 की छूट

अगर आप फैमिली के सााथ लंबी ड्राइव्स पर जाते हैं, तो XEV 9e आपके लिए सही है, लेकिन अगर आपको मॉडर्न डिजाइन, ज्यादा रेंज और सिटी ड्राइव चाहिए तो BE 6 बेस्ट ऑप्शन है। महिंद्रा BE 6 उन लोगों के लिए परफेक्ट EV है, जो फ्यूचरिस्टिक स्टाइलिंग और दमदार फीचर्स वाली इलेक्ट्रिक SUV लेना चाहते हैं, लेकिन बजट और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखना जरूरी है।

Auto News Hindi Electric Car Electric Vehicles

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।