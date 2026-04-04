इस 7-सीटर कार का ऐसा चला जादू, 365 दिन में 198855 लोगों ने खरीद डाला; कीमत ₹8.69 लाख

Apr 07, 2026 01:52 pm IST

देश के 7-सीटर सेगमेंट में मारुति सुजुकी अर्टिगा का एक तरफा जादू चल रहा है। हर महीने सेगमेंट को टॉप करने वाली ये कार फाइनेंशियल ईयर 2026 में भी सबसे आगे रही। दरअसल, अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के दौरान इस कार की कुल 198,855 यूनिट बिकीं। यानी 2 लाख का आंकड़े से सिर्फ ये 1145 यूनिट पीछे रह गई।

देश के 7-सीटर सेगमेंट में मारुति सुजुकी अर्टिगा का एक तरफा जादू चल रहा है। हर महीने सेगमेंट को टॉप करने वाली ये कार फाइनेंशियल ईयर 2026 में भी सबसे आगे रही। दरअसल, अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के दौरान इस कार की कुल 198,855 यूनिट बिकीं। यानी 2 लाख का आंकड़े से सिर्फ ये 1145 यूनिट पीछे रह गई। इन शानदार सेल्स डेटा के साथ ये मारुति के लिए दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी बन गई। पहले नंबर पर 207,906 यूनिट के साथ मारुति डिजायर रही। डिजायर FY26 में देश की भी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। बता दें कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹8.69 लाख रुपए है।

14 लाख यूनिट का सफर तय किया

मारुति अर्टिगा देश के MPV सेगमेंट की क्वीन है। ये कार सालों से सेगमेंट में नंबर-1 रही है। इसकी कामयाबी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि देश में लॉन्च होने के बाद से ये अब 1.4 मिलियन (14 लाख) से ज्यादा यूनिट की सेल्स दर्ज कर चुकी है। देश के अंदर इसने 1,117 यूनिट की सेल्स के साथ शुरुआती की थी। अब एक फेसियल में इसकी लगभग 2 लाख यूनिट बिक रही हैं। FY2026 मार्च में खत्म होगा, लेकिन फरवरी तक इसकी 1,81,783 यूनिट बिक चुकी हैं। यानी ये FY2026 अपनी अब तक की सबसे बड़ी सेल दर्ज करने को तैयार है।

मारुति अर्टिगा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इस अफॉर्डेबल MPV में 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 103PS और 137Nm जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें आपको CNG का ऑप्शन भी मिलता है। इसका पेट्रोल मॉडल 20.51 kmpl का माइलेज देता है। वहीं, CNG वैरिएंट का माइलेज 26.11 km/kg है। इसमें पैडल शिफ्टर्स, ऑटो हेडलाइट्स, ऑटो एयर कंडीशन, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 8.80 लाख रुपए से 12.94 लाख रुपए के बीच हैं।