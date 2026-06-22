बड़ी मिडिल क्लास फैमिली के लिए 3 सस्ती 7-सीटर CNG कार, 27Km का माइलेज; कीमत ₹5.21 लाख से शुरू

देश के अंदर 7-सीटर कार सेगमेंट में कई मॉडल मौजूद हैं। इतना ही नहीं, इनमें से कई मॉडल CNG किट के साथ भी आते हैं। यानी 7 लोगों की जगह के साथ ये बेहतर माइलेज भी देती हैं। हम देश की बड़ी मिडिल क्लास फैमिली के लिए ऐसी ही कुछ 7-सीटर के बारे में बता रहे हैं।

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कई भारतीय परिवारों में सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है। यानी इनमें 6 से 7 लोग भी होते हैं। ऐसे में 5 सीटर कार इन फैमिली के लिए छोटी होती हैं। हालांकि, 7-सीटर कार इनके लिए बढ़िया ऑप्शन बन सकती हैं। देश के अंदर 7-सीटर कार सेगमेंट में कई मॉडल मौजूद हैं। इतना ही नहीं, इनमें से कई मॉडल CNG किट के साथ भी आते हैं। यानी 7 लोगों की जगह के साथ ये बेहतर माइलेज भी देती हैं। हम देश की बड़ी मिडिल क्लास फैमिली के लिए ऐसी ही कुछ 7-सीटर के बारे में बता रहे हैं।

1. मारुति ईको

इस कार की शुरुआती कीमत सिर्फ 5.21 लाख है। जबकि, इसके CNG मॉडल की कीमत सिर्फ 6.36 लाख रुपए है। ईको देश की सबसे सस्ती 7-सीटर CNG कार भी है। इसमें K सीरीज 1.2-लीटर इंजन मिलता है। पेट्रोल से 80.76 PS का पावर और 104.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। जबकि CNG से घटकर 71.65 PS और 95 Nm का अधिकतम टॉर्क हो जाता है। टूर वैरिएंट के लिए कंपनी का दावा है कि गैसोलीन ट्रिम के लिए 20.2 km/l और CNG के लिए 27.05 km/kg है। वहीं, पैसेंजर ट्रिम के लिए पेट्रोल के लिए माइलेज 19.7 km/l और CNG के लिए 26.78 km/kg तक कम हो जाता है।

ईको में 11 सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जो सेफ्टी से जुड़े सभी मौजूदा और कुछ आने वाले नियमों को पूरा करती है। इनमें रिवर्स पार्किंग सेंसर, इंजन इमोबिलाइजर, दरवाजों के लिए चाइल्ड लॉक, सीट बेल्ट रिमाइंडर, EBD के साथ ABS, 6 एयरबैग शामिल हैं। ईको को अब एक नया स्टीयरिंग व्हील और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। दोनों यूनिट कंपनी ने अपनी एस-प्रेसो और सेलेरियो से ली हैं। पुराने स्लाइडिंग AC कंट्रोल को भी नई रोटरी यूनिट से बदल दिया गया है।

2. मारुति अर्टिगा

इस अफॉर्डेबल MPV की एक्स-शोरूम कीमतें 8.80 लाख रुपए से 12.94 लाख रुपए के बीच हैं। इसमें 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 103PS और 137Nm जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें आपको CNG का ऑप्शन भी मिलता है। इसका पेट्रोल मॉडल 20.51 kmpl का माइलेज देता है। वहीं, CNG वैरिएंट का माइलेज 26.11 km/kg है। इसमें पैडल शिफ्टर्स, ऑटो हेडलाइट्स, ऑटो एयर कंडीशन, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं।

अर्टिगा में 7-इंच टचस्क्रीन यूनिट के बजाय 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसमें सुजुकी की स्मार्टप्ले प्रो टेक्नोलॉजी दी है जो वॉयस कमांड और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है। कनेक्टेड कार फीचर्स में गाड़ी की ट्रैकिंग, टो अवे अलर्ट और ट्रैकिंग, जियो-फेंसिंग, ओवर-स्पीडिंग अलर्ट और रिमोट फंक्शन शामिल हैं। इसमें 360-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा दिया है। इसका मुकाबला टोयोटा रुमियन, मारुति XL6, किआ कैरेंस और किआ कैरेंस क्लैविस से होता है।

3. निसान ग्रेवाइट

निसान मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (NMIPL) ने ऑल-न्यू निसान ग्रेवाइट के लिए सरकार द्वारा सर्टिफाइट CNG रेट्रोफिटमेंट किट लॉन्च किया है। सेगमेंट में पहली बार स्मार्ट ट्विन-सिलेंडर टेक्नोलॉजी पेश की गई है, जिससे 7-सीटर मॉड्यूलैरिटी और यूजएबिलिटी दोनों बनाए रखने में मदद मिलेगी। इसे 16 राज्यों में 82,999 रुपए की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी कार की एक्स-शोरूम कीमत में इतने रुपए और जुड़ जाएंगे। ग्रेवाइट CNG को इस तरह से डिजाइन किया गया है, जिससे ग्राहकों को ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा किफायती और पर्यावरण के दृष्टिकोण से ज्यादा बेहतर समाधान मिलेगा।