ग्राहकों पर चला इस ईवी का जादू, छोटे शहरों में बिक रही 10 में से 7 गाड़ियां, कीमत और रेंज ने किया कमाल
MG Windsor लोगों को खूब पसंद आ रही है। खास बात है कि इस इलेक्ट्रिक कार को बड़े शहरों के मुकाबले छोट शहरों में ज्यादा खरीदा जा रहा है। छोटे शहरों में इसकी जबर्दस्त सफलता का एक बड़ा कारण इसकी पैकेजिंग और कीमत है।
MG Windsor लोगों को खूब पसंद आ रही है। खास बात है कि इस इलेक्ट्रिक कार को बड़े शहरों के मुकाबले छोट शहरों में ज्यादा खरीदा जा रहा है। Cartoq की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी एमजी विंडसर क्रॉसओवर की 70 पर्सेंट सेल चार बड़े मेट्रो सिटीज के बाहर से आ रही है। अक्टूबर 2024 में लॉन्च होने के बाद से विंडसर की कुल बिक्री लगभग 65 हजार यूनिट्स रही है। जियोग्राफिकल स्प्लिट पर गौर करें तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई का हिस्सा टोटल सेल का सिर्फ 30 प्रतिशत है। बाकी हिस्सेदारी टियर टू और टियर थ्री शहरों के बायर्स से आ रही है, जो इलेक्ट्रिक कारों की मांग में हो रहे बदलाव को दिखाता है।
सफलता का एक बड़ा कारण इसकी पैकेजिंग और कीमत
छोटे शहरों में इसकी जबर्दस्त सफलता का एक बड़ा कारण इसकी पैकेजिंग और कीमत है। विंडसर को इस तरह से डिजाइन किया गया है, जिससे केबिन स्पेस ज्यादा से ज्यादा मिले। इसमें लाउंज स्टाइल की रियर सीट्स हैं, जो 135 डिग्री तक झुक सकती हैं। साथ ही इसमें एक बड़ा 15.6 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। ये आरामदायक फीचर्स छोटे शहरों में रहने वाले बिजनेस फैमिलीज को बेहद पसंद आते हैं, जो हर दिन एक जगह से दूसरी जगह आने-जाने के लिए एक बड़ी गाड़ी चाहते हैं।
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MG Windsor EV
₹ 14 - 18.39 लाख
Kia Carens Clavis EV
₹ 17.99 - 24.99 लाख
Mahindra XUV 400 EV
₹ 15.49 - 17.69 लाख
Maruti Suzuki e Vitara
₹ 10.99 - 20.01 लाख
VinFast VF6
₹ 16.49 - 18.29 लाख
Tata Nexon EV
₹ 12.49 - 17.49 लाख
449 किलोमीटर तक की शानदार रेंज
कंपनी विंडसर को दो बैटरी ऑप्शन्स के साथ ऑफर करती है। स्टैंडर्ड वेरिएंट में 38 kWh का बैटरी पैक है, जो 331 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करता है। लंबी दूरी तय करने वाले ग्राहकों के लिए, प्रो वर्जन में 52.9 kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है, जिसकी रेंज 449 किलोमीटर तक है। विंडसर ईवी को 13.50 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। हालांकि, कंपनी ने अपने बैटरी ऐज ए सर्विस मॉडल को बढ़ावा दिया, जिससे शुरुआती खरीद लागत घटकर मात्र 9.99 लाख रुपये रह गई, साथ ही बैटरी का रेंटल 3.5 रुपये प्रति किलोमीटर हो गया।
कारमेकर ने लगभग एक लाख इलेक्ट्रिक वीइकल बेचे
विंडसर के आने से पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्रेज ज्यादातर बड़े शहरों तक ही सीमित था क्योंकि लोगों में जागरूकता कम थी और बड़े साइज के मास-मार्केट में बिकने वाले वीइकल्स की कमी थी। इस क्रॉसओवर को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स का कंपनी की कुल इलेक्ट्रिक सेल पर शानदार असर पड़ा है। अक्टूबर 2024 से फरवरी 2026 के बीच कारमेकर ने लगभग एक लाख इलेक्ट्रिक वीइकल बेचे, जिनमें विंडसर के साथ-साथ कॉमेट और जेडएस ईवी जैसे पुराने मॉडल भी शामिल हैं। बताते चलें कि छोटे शहरों में विस्तार करने की स्ट्रैटिजी साफ तौर पर ब्रैंड के प्रॉफिट में योगदान दे रही है। कंपनी ने पिछले साल कुल सेल में 19 प्रतिशत का ईयर-ऑन-ईयर ग्रोथ हासिल की थी।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
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