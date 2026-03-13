कंपनी की 10 में से 7 कार सिर्फ इस एक मॉडल की बिक रहीं, कीमत सिर्फ ₹7.59 लाख; 5-स्टार सेफ्टी से लैस

स्कोडा काइलक देखते ही देखते कंपनी के पोर्टफोलियो की सबसे पॉपुलर और ज्यादा बिकने वाली SUV बन गई है। पिछले महीने, यानी फरवरी 2026 में कंपनी ने कुल 6,361 यूनिट्स बेचीं। इनमें से काइलक का योगदान 4,532 यूनिट्स का था। तो अगर दूसरे हिसाब से समझा जाए तो कंपनी की कुल बिक्री में काइलक का 71% हिस्सा रहा।

स्कोडा काइलक देखते ही देखते कंपनी के पोर्टफोलियो की सबसे पॉपुलर और ज्यादा बिकने वाली SUV बन गई है। पिछले महीने, यानी फरवरी 2026 में कंपनी ने कुल 6,361 यूनिट्स बेचीं। इनमें से काइलक का योगदान 4,532 यूनिट्स का था। तो अगर दूसरे हिसाब से समझा जाए तो कंपनी की कुल बिक्री में काइलक का 71% हिस्सा रहा। इसका मतलब यह भी है कि भारत में बिकने वाली हर 10 स्कोडा कारों में से 7 काइलक ही होती हैं। कंपनी काइलक के साथ अपने दूसरे मॉडल की बिक्री में ज्यााद इजाफा करने के लिए अब कुशाक फेसलिफ्ट और स्लाविया फेसलिफ्ट को लॉन्च करने की भी तैयारी कर रही है।

फरवरी 2026 में स्कोडा ऑटो इंडिया की कारों की कुल बिक्री 6,361 यूनिट्स थी। अलग-अलग बिक्री के आंकड़ों की बात करें, तो काइलक की बिक्री 4,532 यूनिट्स, स्लाविया की बिक्री 1,674 यूनिट्स और फ्लैगशिप कोडियाक SUV की बिक्री 146 यूनिट्स की रही। कुशाक मिड-साइज SUV, जो पहले इस ब्रांड की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक हुआ करती थी, उसकी सिर्फ 9 यूनिट्स ही बिकीं। कुशाक की बिक्री के इतने कम आंकड़ों की मुख्य वजह यह है कि इस महीने के आखिर में कंपनी कुशाक का नया फेसलिप्ट वर्जन लॉन्च करने वाली है।

फरवरी में स्कोडा ऑटो इंडिया की बिक्री में बढ़ोतरी की बात करें, तो साल-दर-साल (YoY) बढ़ोतरी 13.9% रही, क्योंकि पिछले साल फरवरी में बिक्री 5,583 यूनिट्स थी। वहीं, महीने-दर-महीने (MoM) आधार पर, बढ़ोतरी 10.8% रही, क्योंकि जनवरी में बिक्री 5,739 यूनिट्स थी। काइलक की ज्यादा बिक्री और पॉपुलैरिटी की मुख्य वजह इसकी अफॉर्डेबल कीमत है। इसकी शुरुआती कीमत 7.59 लाख रुपए है और यह 12.99 लाख रुपए तक जाती है। बहुत से ग्राहक काइलक को इसकी मजबूत बिल्ड क्वालिटी, प्रीमियम फिनिश और 1.0-लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन की विश्वसनीयता की वजह से चुन रहे हैं। इसे BNCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।

स्कोडा काइलक के वैरिएंट वाइज फीचर्स स्कोडा काइलक क्लासिक ट्रिम के फीचर्स: इसमें 16-इंच स्टील व्हील, 6 एयरबैग, सेंट्रल लॉकिंग, मैनुअल डे/नाइट IRVM, ISOFIX एंकर, सभी पैसेंजर्स के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट, सभी पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो इंजन स्टार्ट-स्टॉप, पावर विंडो, मैनुअल AC, रियर AC वेंट, डिजिटल MID के साथ एनालॉग डायल, फ्रंट सेंटर आर्म रेस्ट, 12V चार्जिंग सॉकेट (फ्रंट), टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्ट, पावर्ड विंग मिरर, फैब्रिक सीट और 4 स्पीकर शामिल है।

स्कोडा काइलक सिग्नेचर ट्रिम के फीचर्स: इसमें क्लासिक के फीचर्स के साथ 16-इंच एलॉय व्हील, टायर प्रेशर मॉनिटर, रियर डिफॉगर, डैश, डोर पैनल और सीट फैब्रिक पर डुअल-टोन फिनिश, 5-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, AC वेंट और डोर हैंडल पर क्रोम गार्निश, USB टाइप-C स्लॉट (सामने), रियर पार्सल शेल्फ और 2 ट्वीटर शामिल हैं।

स्कोडा काइलक सिग्नेचर+ ट्रिम के फीचर्स: इसमें सिग्नेचर के सभी फीचर्स के साथ 6MT और 6AT गियरबॉक्स ऑप्शन, रियर सेंटर आर्म रेस्ट, 10-इंच टचस्क्रीन, ऑटो AC, डिजिटल डायल, पावर फोल्डिंग विंग मिरर, क्रोम गार्निश के साथ लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग, क्रूज कंट्रोल, डैश इंसर्ट और पैडल शिफ्टर्स शामिल हैं।