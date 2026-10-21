7 इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल, सिंगल चार्ज पर रेंज 242Km तक; कीमत सिर्फ ₹65,059 से शुरू

हम यहां आपको ऐसे 7 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के बारे में बता रहे हैं जो आपके लिए हर दिन पेट्रोल की तुलना में पैसे बचाने का काम करेंगे। ये बाजार में अलग-अलग बजट और जरूरतों के हिसाब से मिलते हैं।

7 इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल

सिर्फ 1 मिनट में जानें

₹ 800 /माह से शुरू

वरात्रि और दशहरा भले ही चला गया, लेकिन ऑटोमोबाइल कंपनियों पर मिलने वाले ऑफर्स का फायदा दीपावली तक मिलेगा। ऐसे में आप भी कोई व्हीकल खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब डीलर से मिलने वाले डिस्काउंट के बारे मं जरूर पता कर लें। हालांकि, हम यहां आपको ऐसे 7 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के बारे में बता रहे हैं जो आपके लिए हर दिन पेट्रोल की तुलना में पैसे बचाने का काम करेंगे। ये बाजार में अलग-अलग बजट और जरूरतों के हिसाब से मिलते हैं।

1. Zelio Legender+ Premium

कीमत: 65,059 रुपए

कम बजट में Zelio Legender+ Premium एक अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑप्शन बन सकता है। ये स्कूटर अपने डिजाइन के चलते दूसरे स्कूटर से बेहद अलग दिखता है। स्कूटर के फीचर्स डेली की राइड को सुविधाजनक बनाने में मदद करते हैं। इसमें एलॉय व्हील्स, LED लाइटिंग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिए गए हैं, जो इसके लुक के साथ-साथ राइडिंग एक्सपीरियंस को भी बेहतर बनाते हैं। सुरक्षा के लिहाज से इसमें एंटी-थेफ्ट अलार्म और सेंट्रल लॉकिंग मिलती है। इसकी टॉप स्पीड 25 km/h तक है। वैरिएंट के आधार पर ये सिंगल चार्ज पर 150 km तक की रेंज दे सकता है।

2. Ola S1 X

कीमत: 84,999 रुपए

ओला S1 X उन ग्राहकों को टारगेट करता है जो अफॉर्डेबल कीमत में इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ मॉर्डन फीचर्स भी चाहते हैं। ये 2 kWh, 3 kWh और 4 kWh बैटरी ऑप्शन में उपलब्ध है। 2 kWh variant की क्लेमड IDC रेंज 108 km है, जबकि बड़े बैट्ररी ऑपशन्स में रेंज 176 km और 242 km IDC तक जाती है। अलग-अलग बैटरी कॉन्फिगरेशन के कारण ग्राहक अपनी डेली राइड के हिसाब से मॉडल चुन सकते हैं।

3. Bajaj Chetak C25

कीमत: 91,399 रुपए

बजाज चेतक C25 को खासतौर पर अर्बन कम्युनिटी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें 2.5 kWh बैटरी पैक दिया गया है। कंपनी के मुताबिक, ये 113 km तक की सर्टिफाइट रेंज दे सकता है। चेतक C25 में मेटल बॉडी, हिल-होल्ड असिस्ट और 25-लीटर बूट स्पेस जैसे प्रेक्टिकल फीचर्स मिलते हैं। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर रोजाना इस्तेमाल को बेहतर बनाता है।

4. Ather Rizta

कीमत: 1,21,999 रुपए

फैमिली यूज के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर तलाश रहे ग्राहकों के बीच एथर रिज्टा एक बढ़िया ऑप्शन बन चुका है। इसे खासतौर पर कम्फर्ट और प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया रिज्टा के अलग-अलग वैरिएंट 123 km से लेकर 161 km तक की क्लेमड IDC रेंज के साथ आते हैं। इसकी टॉप स्पीड 80 km/h है। इसमें बड़ा सीटिंग एरिया, नेविगेशन और कनेक्टिड फीचर्स मिलते हैं। इसका फोकस परफॉरमेंस के बजाय कम्फर्टेबल और प्रैक्टिकल फैमिली कम्यूटिंग पर ज्यादा दिखाई देता है।

5. Revolt RV400

कीमत: 1.24 लाख रुपए

रिवोल्ट RV400 भारत में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल सेगमेंट के शुरुआती पसंदीदा नामों में से एक रही है। बाइक का डिजाइन कन्वेंशनल मोटरसाइकिल जैसा है, जबकि इसमें इलेक्ट्रिक पावरट्रेन दिया गया है। RV400 में 3.24 kWh लिथियम-आयन बैटरी और 3 kW की मोटर मिलती है। कंपनी के मुताबिक, ये सिंगल चार्ज में लगभग 150 km तक की रेंज दे सकती है। इसकी टॉप स्पीड 85 km/h है।

6. Oben Rorr Evo

कीमत: 1,24,999 रुपए

आप इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल की तलाश में हैं, तो Oben Rorr Evo इस लिस्ट में शामिल है। ये उन राइडर्स को ध्यान में रखती है जो इलेक्ट्रिक बाइक में बेहतर परफॉरमेंस और ज्यादा रेंज चाहते हैं। Rorr Evo में 3.4 kWh बैटरी पैक दिया गया है। कंपनी 180 km की IDC रेंज का दावा करती है। इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 9 kW का पीक पावर आउटपुट देती है। बाइक की क्लेंमड टॉप स्पीड 110 km/h है। इसमें अलग-अलग राइडिंग मोड्स के साथ 5-इंच TFT डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन और रिवर्स मोड जैसे फीचर्स मिलते हैं।