7 इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल, सिंगल चार्ज पर रेंज 242Km तक; कीमत सिर्फ ₹65,059 से शुरू
हम यहां आपको ऐसे 7 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के बारे में बता रहे हैं जो आपके लिए हर दिन पेट्रोल की तुलना में पैसे बचाने का काम करेंगे। ये बाजार में अलग-अलग बजट और जरूरतों के हिसाब से मिलते हैं।
वरात्रि और दशहरा भले ही चला गया, लेकिन ऑटोमोबाइल कंपनियों पर मिलने वाले ऑफर्स का फायदा दीपावली तक मिलेगा। ऐसे में आप भी कोई व्हीकल खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब डीलर से मिलने वाले डिस्काउंट के बारे मं जरूर पता कर लें। हालांकि, हम यहां आपको ऐसे 7 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के बारे में बता रहे हैं जो आपके लिए हर दिन पेट्रोल की तुलना में पैसे बचाने का काम करेंगे। ये बाजार में अलग-अलग बजट और जरूरतों के हिसाब से मिलते हैं।
1. Zelio Legender+ Premium
कीमत: 65,059 रुपए
कम बजट में Zelio Legender+ Premium एक अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑप्शन बन सकता है। ये स्कूटर अपने डिजाइन के चलते दूसरे स्कूटर से बेहद अलग दिखता है। स्कूटर के फीचर्स डेली की राइड को सुविधाजनक बनाने में मदद करते हैं। इसमें एलॉय व्हील्स, LED लाइटिंग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिए गए हैं, जो इसके लुक के साथ-साथ राइडिंग एक्सपीरियंस को भी बेहतर बनाते हैं। सुरक्षा के लिहाज से इसमें एंटी-थेफ्ट अलार्म और सेंट्रल लॉकिंग मिलती है। इसकी टॉप स्पीड 25 km/h तक है। वैरिएंट के आधार पर ये सिंगल चार्ज पर 150 km तक की रेंज दे सकता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Bounce Infinity E1
₹ 55,000 - 1.26 लाख
TVS Orbiter
₹ 88,250 - 1.05 लाख
PURE EV ETrance Neo
₹ 79,699 - 1.06 लाख
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
Bajaj Pulsar 150
₹ 1.15 - 1.23 लाख
Honda SP 125
₹ 89,748 - 97,335
2. Ola S1 X
कीमत: 84,999 रुपए
ओला S1 X उन ग्राहकों को टारगेट करता है जो अफॉर्डेबल कीमत में इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ मॉर्डन फीचर्स भी चाहते हैं। ये 2 kWh, 3 kWh और 4 kWh बैटरी ऑप्शन में उपलब्ध है। 2 kWh variant की क्लेमड IDC रेंज 108 km है, जबकि बड़े बैट्ररी ऑपशन्स में रेंज 176 km और 242 km IDC तक जाती है। अलग-अलग बैटरी कॉन्फिगरेशन के कारण ग्राहक अपनी डेली राइड के हिसाब से मॉडल चुन सकते हैं।
3. Bajaj Chetak C25
कीमत: 91,399 रुपए
बजाज चेतक C25 को खासतौर पर अर्बन कम्युनिटी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें 2.5 kWh बैटरी पैक दिया गया है। कंपनी के मुताबिक, ये 113 km तक की सर्टिफाइट रेंज दे सकता है। चेतक C25 में मेटल बॉडी, हिल-होल्ड असिस्ट और 25-लीटर बूट स्पेस जैसे प्रेक्टिकल फीचर्स मिलते हैं। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर रोजाना इस्तेमाल को बेहतर बनाता है।
4. Ather Rizta
कीमत: 1,21,999 रुपए
फैमिली यूज के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर तलाश रहे ग्राहकों के बीच एथर रिज्टा एक बढ़िया ऑप्शन बन चुका है। इसे खासतौर पर कम्फर्ट और प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया रिज्टा के अलग-अलग वैरिएंट 123 km से लेकर 161 km तक की क्लेमड IDC रेंज के साथ आते हैं। इसकी टॉप स्पीड 80 km/h है। इसमें बड़ा सीटिंग एरिया, नेविगेशन और कनेक्टिड फीचर्स मिलते हैं। इसका फोकस परफॉरमेंस के बजाय कम्फर्टेबल और प्रैक्टिकल फैमिली कम्यूटिंग पर ज्यादा दिखाई देता है।
5. Revolt RV400
कीमत: 1.24 लाख रुपए
रिवोल्ट RV400 भारत में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल सेगमेंट के शुरुआती पसंदीदा नामों में से एक रही है। बाइक का डिजाइन कन्वेंशनल मोटरसाइकिल जैसा है, जबकि इसमें इलेक्ट्रिक पावरट्रेन दिया गया है। RV400 में 3.24 kWh लिथियम-आयन बैटरी और 3 kW की मोटर मिलती है। कंपनी के मुताबिक, ये सिंगल चार्ज में लगभग 150 km तक की रेंज दे सकती है। इसकी टॉप स्पीड 85 km/h है।
6. Oben Rorr Evo
कीमत: 1,24,999 रुपए
आप इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल की तलाश में हैं, तो Oben Rorr Evo इस लिस्ट में शामिल है। ये उन राइडर्स को ध्यान में रखती है जो इलेक्ट्रिक बाइक में बेहतर परफॉरमेंस और ज्यादा रेंज चाहते हैं। Rorr Evo में 3.4 kWh बैटरी पैक दिया गया है। कंपनी 180 km की IDC रेंज का दावा करती है। इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 9 kW का पीक पावर आउटपुट देती है। बाइक की क्लेंमड टॉप स्पीड 110 km/h है। इसमें अलग-अलग राइडिंग मोड्स के साथ 5-इंच TFT डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन और रिवर्स मोड जैसे फीचर्स मिलते हैं।
7. Tork Kratos R
कीमत: 1.49 लाख रुपए
टॉर्क क्रैटोस R उन राइडर्स के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल का ऑप्शन है जो ट्रेडिशनल बाइक डिजाइन के साथ बेहतर परफॉमेंस चाहते हैं। इसमें 4 kWh बैटरी पैक और इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है। बाइक की क्लेमड रेंज करीब 150 km तक है, जबकि इसकी टॉप स्पीड लगभग 105 km/h है। इसके स्पोर्टी डिजाइन और मोटरसाइकिल ऑरिएंटेड राइडिंग डायनामिक इसे ऐसे ग्राहकों के लिए अलग बनाते हैं जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाना चाहते हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें