न्यू नेक्सॉन EV से लेकर थार इलेक्ट्रिक तक, जल्द लॉन्च होंगी ये 6 इलेक्ट्रिक SUV; इसमें सस्ती VF5 भी शामिल
इस सेगमेंट में भारत में पहले से राज कर रही कंपनियां भी अब अपने कई मॉडल को इलेक्ट्रिक बना रही है। साथ ही, नए मॉडल लाने की भी प्लानिंग कर रही हैं। आने वाले दिनों में बाजार में कई नए मॉडल आने वाले हैं।
भारतीय बाजार में अब ऑटोमोबाइल कंपनियों का बड़ा फोकस इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर की तरफ आ गया है। पिछले कुछ सालों में इस सेगमेंट में तेजी से इजाफा भी हुआ है। जिसके चलते अब ग्लोबल इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए भी भारत बड़ा बाजार बन चुका है। इस सेगमेंट में भारत में पहले से राज कर रही कंपनियां भी अब अपने कई मॉडल को इलेक्ट्रिक बना रही है। साथ ही, नए मॉडल लाने की भी प्लानिंग कर रही हैं। आने वाले दिनों में बाजार में कई नए मॉडल आने वाले हैं। चलिए इनके बारे में जानते हैं।
1. हुंडई आयोनिक P
हुंडई एक नई कॉम्पैक्ट SUV के साथ इलेक्ट्रिक कार मार्केट के अफॉर्डेबल सेगमेंट में कदम रखने की तैयारी कर रही है, जिसका नाम आयोनिक P (Ioniq P) होने की उम्मीद है। हुंडई मैनेजमेंट ने इस नाम का जिक्र किया है और भारत में इसका ट्रेडमार्क भी ले लिया है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि नहीं की है कि आने वाले HE1i प्रोजेक्ट के लिए इसी नाम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके जनवरी 2027 में पेश होने की उम्मीद है। यह क्रेटा इलेक्ट्रिक से नीचे के सेगमेंट में आएगी। इसमें दो बैटरी ऑप्शन 42 kWh और 49 kWh मिल सकते हैं। इसमें E-GMP (K) प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होने की उम्मीद है। इसमें नेक्स्ट-जेनरेशन इंफोटेनमेंट सिस्टम और लेवल 2 ADAS शामिल हैं।
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Kia EV5
₹ 30 - 45 लाख
MG 4 EV
₹ 30 - 32 लाख
Mahindra Thar OG
₹ 10.32 - 18.99 लाख
VinFast VF7
₹ 22.99 - 28.09 लाख
Mercedes-Benz S-Class
₹ 2.2 - 2.38 करोड़
Maruti Suzuki Brezza
₹ 7.5 - 13.71 लाख
2. रेनो ब्रिजर्स EV
रेनो की अपकमिंग ब्रिजर्स (Bridger) सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर तक सीमित नहीं रहेगी। मार्च 2026 में एक कॉन्सेप्ट के जरिए इस कॉम्पैक्ट SUV की झलक दिखाई गई थी। इसे खास तौर पर भारत के लिए तैयार किया जा रहा है। इसका प्रोडक्शन मॉडल 2027 के आखिर तक आने की उम्मीद है। रेनो ने साफ किया है कि इसमें पेट्रोल, हाइब्रिड और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के ऑप्शन मिलेंगे, जो सभी कंपनी के नए R-GMP प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होंगे। इसके कॉन्सेप्ट में दमदार लुक के साथ 200 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस दिया गया है। यह चार मीटर से कम लंबाई वाली इस SUV होगी। इसके इलेक्ट्रिक वर्जन में 35 kWh और 55 kWh के बैटरी पैक मिल सकते हैं। रेनो ने अभी तक इसके फाइनल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन या रेंज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।
3. नेक्स्ट-जनरेशन टाटा नेक्सॉन EV
टाटा नेक्सॉन EV में बड़ा अपडेट मिलने वाला है। टाटा मोटर्स कॉम्पैक्ट SUV की एक बिल्कुल नई जनरेशन पर काम कर रही है, जिसे इंटरनली गरुड़ (Garud) कोडनेम दिया गया है। इसके इलेक्ट्रिक वर्जन को टेस्टिंग के दौरान देखा भी जा चुका है। उम्मीद है कि यह नया मॉडल 2027 में आएगा, जिसमें बाहरी डिजाइन में बड़े बदलाव, पीछे की तरफ ज्यादा सीधा प्रोफाइल और पूरी तरह से नया डिजाइन किया गया केबिन देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक प्रोटोटाइप की कुछ तस्वीरों से इसकी बैटरी पैकेजिंग की झलक मिली है। मौजूदा नेक्सॉन EV में 30kWh और 45kWh बैटरी पैक के ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि नेक्स्ट जनरेशन में भी यही ऑप्शन मिलेंगे या नहीं।
4. महिंद्रा थार इलेक्ट्रिक
जब से महिंद्रा ने 2023 में थार.ई (Thar.e) कॉन्सेप्ट पेश किया है, तब से इलेक्ट्रिक थार चर्चा का विषय बनी हुई है। इसके बाद 2025 में विजन टी (Vision T) कॉन्सेप्ट सामने आया, जिसे हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। यह मॉडल अब प्रोडक्शन के लिए ज्यादा तैयार लग रहा है। आने वाली इस SUV में थार का जाना-पहचाना मजबूत और अपराइट लुक तो बरकरार रहेगा, लेकिन डेली के इस्तेमाल के लिए इसका डिजाइन ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। यह महिंद्रा के NU_IQ आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। कंपनी ने अभी तक यह पुष्टि नहीं की है कि विजन टी का प्रोडक्शन मॉडल पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ही होगा या नहीं।
5. होंडा अल्फा
भारत में बनी होंडा की पहली इलेक्ट्रिक SUV का आधिकारिक नाम अल्फा (ALPHA सामने आ चुका है। 2025 में पेश किए गए 0 अल्फा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, यह नया मॉडल 2 दिसंबर 2026 को भारत में अपनी ग्लोबल शुरुआत करेगा। इसका प्रोडक्शन राजस्थान में होंडा की टपूकड़ा फैसिलिटी में किया जाएगा। उम्मीद है कि प्रोडक्शन मॉडल में कॉन्सेप्ट का खास डिजाइन काफी हद तक बरकरार रहेगा, जिसमें कूपे जैसी रूफलाइन और फ्यूचरिस्टिक फ्रंट-एंड डिजाइन देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें 65kWh से 75kWh रेंज का LFP बैटरी पैक और सामने की तरफ एक मोटर दी जा सकती है।
6. विनफास्ट VF5
विनफास्ट भारतीय बाजार में अपनी पैर पसार चुकी है। अब कंपनी VF5 के जरिए भारत में एक ज्यादा अफॉर्डेबल इलेक्ट्रिक SUV ला सकती है। हाल ही में देश में इसके फेसलिफ्टेड वर्जन का डिजाइन पेटेंट सामने आया है। इस अपडेटेड मॉडल में नया फ्रंट लुक, पतले हेडलैंप, नया बोनट, नए डिजाइन वाले बंपर और अपडेटेड LED टेल-लैंप दिए गए हैं। इसके केबिन में भी बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन और नए डिजाइन वाला स्टीयरिंग व्हील मिलने की उम्मीद है। ग्लोबली VF5 अलग-अलग बैटरी और मोटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ उपलब्ध है। एक वर्जन में 29.6 kWh की बैटरी और 90 hp की मोटर है, जिसकी NEDC रेंज 268 km बताई गई है। वहीं, दूसरे वर्जन में 37.23 kWh का बैटरी पैक और 136 hp की मोटर है, जिसकी रेंज 326 km बताई गई है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें