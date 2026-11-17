इस सेगमेंट में भारत में पहले से राज कर रही कंपनियां भी अब अपने कई मॉडल को इलेक्ट्रिक बना रही है। साथ ही, नए मॉडल लाने की भी प्लानिंग कर रही हैं। आने वाले दिनों में बाजार में कई नए मॉडल आने वाले हैं।

जल्द लॉन्च होंगी ये 6 इलेक्ट्रिक SUV

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भारतीय बाजार में अब ऑटोमोबाइल कंपनियों का बड़ा फोकस इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर की तरफ आ गया है। पिछले कुछ सालों में इस सेगमेंट में तेजी से इजाफा भी हुआ है। जिसके चलते अब ग्लोबल इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए भी भारत बड़ा बाजार बन चुका है। इस सेगमेंट में भारत में पहले से राज कर रही कंपनियां भी अब अपने कई मॉडल को इलेक्ट्रिक बना रही है। साथ ही, नए मॉडल लाने की भी प्लानिंग कर रही हैं। आने वाले दिनों में बाजार में कई नए मॉडल आने वाले हैं। चलिए इनके बारे में जानते हैं।

1. हुंडई आयोनिक P

हुंडई एक नई कॉम्पैक्ट SUV के साथ इलेक्ट्रिक कार मार्केट के अफॉर्डेबल सेगमेंट में कदम रखने की तैयारी कर रही है, जिसका नाम आयोनिक P (Ioniq P) होने की उम्मीद है। हुंडई मैनेजमेंट ने इस नाम का जिक्र किया है और भारत में इसका ट्रेडमार्क भी ले लिया है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि नहीं की है कि आने वाले HE1i प्रोजेक्ट के लिए इसी नाम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके जनवरी 2027 में पेश होने की उम्मीद है। यह क्रेटा इलेक्ट्रिक से नीचे के सेगमेंट में आएगी। इसमें दो बैटरी ऑप्शन 42 kWh और 49 kWh मिल सकते हैं। इसमें E-GMP (K) प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होने की उम्मीद है। इसमें नेक्स्ट-जेनरेशन इंफोटेनमेंट सिस्टम और लेवल 2 ADAS शामिल हैं।

2. रेनो ब्रिजर्स EV

रेनो की अपकमिंग ब्रिजर्स (Bridger) सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर तक सीमित नहीं रहेगी। मार्च 2026 में एक कॉन्सेप्ट के जरिए इस कॉम्पैक्ट SUV की झलक दिखाई गई थी। इसे खास तौर पर भारत के लिए तैयार किया जा रहा है। इसका प्रोडक्शन मॉडल 2027 के आखिर तक आने की उम्मीद है। रेनो ने साफ किया है कि इसमें पेट्रोल, हाइब्रिड और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के ऑप्शन मिलेंगे, जो सभी कंपनी के नए R-GMP प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होंगे। इसके कॉन्सेप्ट में दमदार लुक के साथ 200 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस दिया गया है। यह चार मीटर से कम लंबाई वाली इस SUV होगी। इसके इलेक्ट्रिक वर्जन में 35 kWh और 55 kWh के बैटरी पैक मिल सकते हैं। रेनो ने अभी तक इसके फाइनल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन या रेंज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

3. नेक्स्ट-जनरेशन टाटा नेक्सॉन EV

टाटा नेक्सॉन EV में बड़ा अपडेट मिलने वाला है। टाटा मोटर्स कॉम्पैक्ट SUV की एक बिल्कुल नई जनरेशन पर काम कर रही है, जिसे इंटरनली गरुड़ (Garud) कोडनेम दिया गया है। इसके इलेक्ट्रिक वर्जन को टेस्टिंग के दौरान देखा भी जा चुका है। उम्मीद है कि यह नया मॉडल 2027 में आएगा, जिसमें बाहरी डिजाइन में बड़े बदलाव, पीछे की तरफ ज्यादा सीधा प्रोफाइल और पूरी तरह से नया डिजाइन किया गया केबिन देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक प्रोटोटाइप की कुछ तस्वीरों से इसकी बैटरी पैकेजिंग की झलक मिली है। मौजूदा नेक्सॉन EV में 30kWh और 45kWh बैटरी पैक के ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि नेक्स्ट जनरेशन में भी यही ऑप्शन मिलेंगे या नहीं।

4. महिंद्रा थार इलेक्ट्रिक

जब से महिंद्रा ने 2023 में थार.ई (Thar.e) कॉन्सेप्ट पेश किया है, तब से इलेक्ट्रिक थार चर्चा का विषय बनी हुई है। इसके बाद 2025 में विजन टी (Vision T) कॉन्सेप्ट सामने आया, जिसे हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। यह मॉडल अब प्रोडक्शन के लिए ज्यादा तैयार लग रहा है। आने वाली इस SUV में थार का जाना-पहचाना मजबूत और अपराइट लुक तो बरकरार रहेगा, लेकिन डेली के इस्तेमाल के लिए इसका डिजाइन ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। यह महिंद्रा के NU_IQ आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। कंपनी ने अभी तक यह पुष्टि नहीं की है कि विजन टी का प्रोडक्शन मॉडल पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ही होगा या नहीं।

5. होंडा अल्फा

भारत में बनी होंडा की पहली इलेक्ट्रिक SUV का आधिकारिक नाम अल्फा (ALPHA सामने आ चुका है। 2025 में पेश किए गए 0 अल्फा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, यह नया मॉडल 2 दिसंबर 2026 को भारत में अपनी ग्लोबल शुरुआत करेगा। इसका प्रोडक्शन राजस्थान में होंडा की टपूकड़ा फैसिलिटी में किया जाएगा। उम्मीद है कि प्रोडक्शन मॉडल में कॉन्सेप्ट का खास डिजाइन काफी हद तक बरकरार रहेगा, जिसमें कूपे जैसी रूफलाइन और फ्यूचरिस्टिक फ्रंट-एंड डिजाइन देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें 65kWh से 75kWh रेंज का LFP बैटरी पैक और सामने की तरफ एक मोटर दी जा सकती है।