कार लेने में मत करना जल्दबाजी, इस महीने ये 6 नए मॉडल आ रहे; ₹5.76 लाख की 7-सीटर भी शामिल!

संक्षेप:

साल 2026 का नया महीना यानी फरवरी शुरू हो चुका है। इस महीने भारतीय बाजार में कई शानदार कारों की एंट्री होने वाली है। इसमें कुछ अफॉर्डेबल मॉडल भी शामिल होंगे। फरवरी में निसान, BMW, मारुति सुजुकी, फॉक्सवैगन और JSW MG मोटर जैसे ब्रांड्स के कई नए मॉडल अलग-अलग सेगमेंट में आने वाले हैं।

Feb 03, 2026 09:48 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
साल 2026 का नया महीना यानी फरवरी शुरू हो चुका है। इस महीने भारतीय बाजार में कई शानदार कारों की एंट्री होने वाली है। इसमें कुछ अफॉर्डेबल मॉडल भी शामिल होंगे। फरवरी में निसान, BMW, मारुति सुजुकी, फॉक्सवैगन और JSW MG मोटर जैसे ब्रांड्स के कई नए मॉडल अलग-अलग सेगमेंट में आने वाले हैं। चलिए इन सभी के बारे में डिटेल से जानते हैं।

1. Nissan Gravite
इस कार को पिछले महीने यानी जनवरी में लॉन्च करने की योजना थी, लेकिन अब उम्मीद है कि निसान जल्द ही भारत में ग्रेविट (Gravite) कॉम्पैक्ट MPV लाएगी। रेनो ट्राइबर के समान प्लेटफॉर्म पर तैयार इस तीन-रो वाली MPV में खास स्टाइलिंग और ज़्यादा फीचर वाला इंटीरियर मिलेगा। इसमें MT और AMT ऑप्शन के साथ 1.0L NA और टर्बो पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल जारी रहेगा। इसकी शुरुआती कीमत 5.76 लाख रुपए के आसपास हो सकती है।

2. Nissan Tekton
4 फरवरी को निसान टेक्टन मिडसाइज SUV पेश करेगी। हाल ही, में पेश की गई इंडिया-स्पेक रेनो डस्टर के समान आर्किटेक्चर पर बेस्ड, इसमें ज्यादा मस्कुलर एक्सटीरियर होगा जो ग्लोबल Patrol से काफी इंस्पायर्ड होगी। इंटीरियर में 10.1-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, पैनोरमिक सनरूफ, लेवल 2 ADAS और बहुत कुछ सहित अपमार्केट इक्विपमेंट होंगे।

3. BMW X3 30 xDrive M Sport Pro
BMW X3 30 xDrive M Sport Pro के लिए भारत में प्री-बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है। यह नया टॉप-ऑफ-द-लाइन मॉडल 16 फरवरी को बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसमें 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ 2.0-लीटर, फोर-सिलेंडर, टर्बो पेट्रोल इंजन होगा। यह पावरट्रेन 258 hp और 400 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। रेगुलर मॉडल की तुलना में इसमें खास एक्सटीरियर डिटेल्स और एक नया ग्रे शेड मिलता है।

4. Maruti Suzuki e Vitara
49 kWh और 61 kWh बैटरी पैक के साथ मारुति सुजुकी ई विटारा को नेक्सा डीलरशिप के जरिए बेचा जाएगा। यह एक बार चार्ज करने पर लगभग 543 km की ड्राइविंग रेंज देगी। यह फीचर्स से भरपूर होगी और डेडिकेटेड Heartect-e प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। दिसंबर 2025 में भारत NCAP क्रैश टेस्ट में इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।

5. Volkswagen Tayron
फॉक्सवैगन ने हाल ही में इंडिया-स्पेक टायरॉन को पेश किया और इसकी लोकल असेंबली पहले ही शुरू हो चुकी है। फ्लैगशिप SUV के तौर पर रेंज में सबसे ऊपर बैठने के लिए, यह 7-सीटर फॉर्च्यूनर, कोडिएक, ग्लॉस्टर, मेरिडियन और ऐसी ही दूसरी गाड़ियों को टक्कर देगी। इसकी कीमत लगभग 45-50 लाख रुपए होगी। सिंगल फुली-लोडेड R-लाइन वैरिएंट में स्टैंडर्ड के तौर पर AWD सिस्टम मिलेगा और यह 2.0L टर्बो पेट्रोल इंजन से पावर लेगा, जो 7-स्पीड DCT से जुड़ा होगा।

6. MG Majestor
12 फरवरी को, MG मेजेस्टर को लॉन्च करेगी। इसे एक साल पहले ऑटो एक्सपो 2025 में पहली बार दिखाया गया था। यह ग्लॉस्टर का ज्यादा अपस्केल वर्जन होगा। इसमें वही पावरट्रेन और गियरबॉक्स के ऑप्शन होंगे, लेकिन बड़ी SUVs के बीच साफ अंतर बनाए रखने के लिए फीचर्स लिस्ट और स्टाइलिंग को अपग्रेड किया जाएगा।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
