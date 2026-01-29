Hindustan Hindi News
नई रेनो डस्टर के वो 6 खास फीचर्स, जो किसी दूसरी मिड-साइज SUV में नहीं मिलते; इसके आगे सब फेल

नई रेनो डस्टर के वो 6 खास फीचर्स, जो किसी दूसरी मिड-साइज SUV में नहीं मिलते; इसके आगे सब फेल

संक्षेप:

नई रेनो डस्टर (Renault Duster) सिर्फ नाम की वापसी नहीं है, बल्कि यह टेक्नोलॉजी, पावर और प्रैक्टिकैलिटी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन लेकर आई है, तो आइए नई डस्टर (Duster) की 6 खासियत जानते हैं।

Jan 29, 2026 08:51 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
रेनो (Renault) ने भारत में थर्ड-जेनरेशन डस्टर (Duster) को अनवील कर दिया है और साफ है कि कंपनी इस बार सिर्फ वापसी नहीं, बल्कि सेगमेंट में दबदबा बनाने आई है। मिड-साइज SUV सेगमेंट पहले ही हुंडई क्रेटा (Hyundai Creta), किआ सेल्टोस (Kia Seltos) और आने वाली टोयोटा सिएरा (Tata Sierra) जैसे बड़े नामों से भरा हुआ है, लेकिन नई डस्टर (Duster) कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स लेकर आई है, जो इसे सबसे अलग बनाते हैं। आइए वो 6 खास खूबियां जानते हैं, जो नई रेनो डस्टर (Renault Duster) को बाकी मिड-साइज SUVs से आगे ले जाती हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

1- सेगमेंट का सबसे पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन

नई डस्टर (Duster) अब पेट्रोल-ओनली SUV बन चुकी है। इसमें डीजल इंजन नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी भरपाई जबरदस्त पावर से होती है। इसका 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (TCE-160) 160 hp की पावर और 280 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है, जो इसे सेगमेंट का सबसे पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन बनाता है।

2- सबसे एडवांस्ड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम

जहां ज्यादातर SUVs अब भी माइल्ड हाइब्रिड तक सीमित हैं, वहीं डस्टर (Duster) असली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लेकर आई है। इसमें 1.8-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 1.4 kWh की बड़ी बैटरी के साथ आता है। इसमें डुअल इलेक्ट्रिक मोटर है। यह सेट-अप मारुति-टोयोटा (Maruti-Toyota) की हाइब्रिड SUVs से ज्यादा पावरफुल और टेक्नोलॉजी के मामले में आगे है। शहर में यह SUV काफी हद तक EV मोड में भी चल सकती है।

3- सेगमेंट का सबसे बड़ा बूट स्पेस

अगर आप लॉन्ग ट्रिप या फैमिली ट्रैवल पसंद करते हैं, तो यह फीचर आपको जरूर पसंद आएगा। नई डस्टर (Duster) में 700 लीटर (छत तक) बूट स्पेस है। वहीं, पार्सल ट्रे तक 518 लीटर है। यह मिड-साइज SUV सेगमेंट में सबसे ज्यादा बूट स्पेस है।

4-बिल्ट-इन-गूगल टेक्नोलॉजी

नई डस्टर (Duster) में गूगल ऑटोमोटिव सर्विसेज (Google Automotive Services) मिलता है, यानी आपको अलग से एंड्रॉएड ऑटो (Android Auto) चलाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे गूगल ID से लॉग-इन कर सकते हैं। इसमें गूगल मैप, असिस्टेंट और ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह फीचर फिलहाल इस सेगमेंट में किसी और SUV में नहीं मिलता।


5- वेट-क्लच DCT गियरबॉक्स

क्रेटा (Creta) और सेल्टोस (Seltos) जैसी SUVs में ड्राई-क्लच DCT मिलती है, लेकिन डस्टर (Duster) इससे एक कदम आगे है। नई डस्टर (Duster) में 6-स्पीड वेट-क्लच DCT दिया गया है। यह गियरबॉक्स ज्यादा स्मूथ, ज्यादा टिकाऊ, ज्यादा टॉर्क संभालने में सक्षम है, यानी इसमें लंबी उम्र और बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है।

6- हाइब्रिड के साथ 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स

रेनो डस्टर (Duster) में ई-टेक हाइब्रिड (E-Tech Hybrid) वर्जन मिलता है। इसमें 8-स्पीड मल्टी-मोड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ चार मोड मिलते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक (Electric), हाइब्रिड (Hybrid), ICE और एनर्जी रिकवरी (Energy Recovery) जैसे मोड शामिल हैं। इतना एडवांस गियरबॉक्स इस सेगमेंट में पहली बार देखने को मिलेगा।

ये भी पढ़ें:मारुति डिजायर को छोड़, इस सेडान के पीछे पड़े विदेशी; बना डाला नंबर-1

लॉन्च टाइमलाइन और बुकिंग डिटेल्स

इस एसयूवी के कीमतों का ऐलान मार्च के मिड तक हो सकता है। इसकी प्री-बुकिंग शुरू (Renault R-Pass के जरिए) हो गई है। इसके हाइब्रिड वैरिएंट की डिलीवरी अप्रैल 2026 से होगी। वहीं, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की डिलीवरी दिवाली 2026 से होगी।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
