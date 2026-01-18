अगले 14 दिनों में लॉन्च होंगी ये 6 SUV; इसमें न्यू डस्टर, ई विटारा के साथ सस्ती ग्रेविट SUV भी शामिल

संक्षेप: ये साल यानी 2026 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए काफी खास रहने वाला है। जनवरी की शुरुआत में ही महिंद्रा XUV 7XO, ऑल-न्यू किआ सेल्टोस और नई टाटा पंच भारतीय बाजार में एंट्री कर चुकी हैं। हालांकि, जनवरी में भी अभी कई बड़े लॉन्च होने वाले हैं। इस महीने के सेकंड हाव में 6 नई SUVs डेब्यू करने वाली हैं।

ये साल यानी 2026 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए काफी खास रहने वाला है। जनवरी की शुरुआत में ही महिंद्रा XUV 7XO, ऑल-न्यू किआ सेल्टोस और नई टाटा पंच भारतीय बाजार में एंट्री कर चुकी हैं। हालांकि, जनवरी में भी अभी कई बड़े लॉन्च होने वाले हैं। इस महीने के सेकंड हाव में 6 नई SUVs डेब्यू करने वाली हैं। इसमें से कुछ मॉडल लॉन्च भी होंगे। चलिए एक बार इस महीने आने वाली सभी कारों के बारे में जानते हैं।

1. टोयोटा अर्बन क्रूजर इलेक्ट्रिक

19 जनवरी को टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) मारुति ई विटारा की मैकेनिकल कजिन, टोयोटा अर्बन क्रूजर का इंडिया डेब्यू करेगी। पहले से ही इंटरनेशनल मार्केट में बिक रही अर्बन क्रूजर को एक यूनिक फ्रंट एंड से अलग पहचान मिलती है, जो हैमरहेड शार्क से इंस्पायर्ड है। यह टोयोटा की लेटेस्ट ग्लोबल डिजाइन लैंग्वेज के हिसाब से है। अर्बन क्रूजर शायद दो FWD वैरिएंट में उपलब्ध होगी, जिसकी रेंज 543Km तक होगी।

2. निसान ग्रेविट MPV

निसान आने वाले हफ्तों में मैग्नाइट सब-4 मीटर SUV के समान CMF-A+ प्लेटफॉर्म पर आधारित एक नई सब-4 मीटर MPV ग्रेविट लॉन्च करेगी। यह रेनो ट्राइबर का रीबैज्ड वर्जन होगा, लेकिन इसमें यूनिक डिजाइन वाली ग्रिल, बंपर, व्हील्स और बदले हुए हेडलैंप और टेल लैंप क्लस्टर होंगे। इसमें शायद वही फीचर्स, 1.0-लीटर तीन-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा।

3. रेनो की न्यू डस्टर

26 जनवरी को रेनो नेक्स्ट जनरेशन की डस्टर के साथ मिड-साइज SUV सेगमेंट में वापसी करेगी। लेटेस्ट मॉडल पहले से ही ग्लोबली बिक्री के लिए उपलब्ध है, लेकिन इंडियन-स्पेक मॉडल में कुछ डिजाइन बदलाव होंगे।जैसे अलग DRL, रीपोजीशन किए गए फ्रंट फॉग लैंप और टेलगेट पर हॉरिजॉन्टल लाइट बैंड मिलेंगे। यह शायद केवल 1.0-लीटर तीन-सिलेंडर और 1.3-लीटर चार-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ पेश की जाएगी।

4. फॉक्सवैगन टैरॉन

फॉक्सवैगन 28 जनवरी को अपनी नई मिड-साइज SUV, टैरॉन का इंडिया डेब्यू करने की योजना बना रही है, जो टिगुआन ऑलस्पेस की जगह लेगी। कंपनी इसे 5 और 7-सीटर वर्जन में बनाती है। हालांकि उम्मीद है कि यह आखिरकार भारत में दोनों वर्जन पेश करेगी, लेकिन लॉन्च के समय यह शायद केवल बाद वाला वर्जन ही लाएगी। यह टैरॉन को 19-इंच एलॉय व्हील्स, मसाज फ्रंट सीट्स, 15-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और 30-कलर एम्बिएंट लाइटिंग सिस्टम जैसे फीचर्स के साथ पेश करेगी।

5. मारुति ई विटारा

मारुति सुजुकी जनवरी के आखिर में ई विटारा लॉन्च करने वाली है। हुंडई क्रेटा की टक्कर वाली यह कार दो FWD वैरिएंट में आएगी, जिसमें टॉप कॉन्फिगरेशन 543Km की रेंज देगा। इसमें 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10-वे पावर ड्राइवर सीट और स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग 40:20:40 रियर सीट जैसे फीचर्स मिलेंगे।