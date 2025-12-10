मारुति के इन 6 मॉडल ने लूट लिया मार्केट, महीनेभर में देश के 1 लाख से ज्यादा घरों में पहुंची; देखें सेल्स लिस्ट
नवंबर 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-10 कारों की लिस्ट में मारुत सुजुकी का दबदबा देखने को मिला। दरअसल, इस लिस्ट में मारुति के सबसे ज्यादा 6 मॉडल शामिल रहे। वहीं, टाटा के 2, हुंडई और महिंद्रा का 1-1 मॉडल रहा। हालांकि, 6 मॉडल होने के बाद भी मारुति नंबर-1 की पोजीशन पर अपना कब्जा नहीं जमा पाई। वैसे, इस लिस्ट में मारुति के लगभग सभी सेगमेंट के मॉडल शामिल रहे। ये वो मॉडल भी हैं जिन्होंने अपने-अपने सेमगेंट को टॉप करने का काम भी किया। इसमें डिजायर सेडान, स्विफ्ट हैचबैक, अर्टिगा MPV ने टॉप किया। इन 6 कारों की कुल 100,636 यूनिट बिकीं। चलिए एक बार नवंबर 2025 की सेल्स रिपोर्ट को देखते हैं।
|टॉप-10 कार सेल्स नवंबर 2025
|रैंक
|मॉडल
|नवंबर 2025
|नवंबर 2024
|YoY
|1
|टाटा नेक्सन
|22,434
|15,329
|46%
|2
|मारुति सुजुकी डिजायर
|21,082
|11,779
|79%
|3
|मारुति सुजुकी स्विफ्ट
|19,733
|14,737
|34%
|4
|टाटा पंच
|18,753
|15,435
|21%
|5
|हुंडई क्रेटा
|17,344
|15,452
|12%
|6
|मारुति सुजुकी अर्टिगा
|16,197
|15,150
|7%
|7
|महिंद्रा स्कॉर्पियो
|15,616
|12,704
|23%
|8
|मारुति सुजुकी फ्रोंक्स
|15,058
|14,882
|1%
|9
|मारुति सुजुकी वैगनआर
|14,619
|13,982
|5%
|10
|मारुति सुजुकी ब्रेजा
|13,947
|14,918
|-7%
टॉप-10 कारों की सेल्स में मारुति के मॉडल की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर की नवंबर 2025 में 21,082 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 11,779 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 79% की ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी स्विफ्ट की नवंबर 2025 में 19,733 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 14,737 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 34% की ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी अर्टिगा की नवंबर 2025 में 16,197 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 15,150 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 7% की ग्रोथ मिली।
मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की नवंबर 2025 में 15,058 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 14,882 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 1% की ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी वैगनआर की नवंबर 2025 में 14,619 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 13,982 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 5% की ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी ब्रेजा की नवंबर 2025 में 13,947 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 14,918 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे -7% की डिग्रोथ मिली।
