6 Maruti Models in Top-10 Cars of November 2025
मारुति के इन 6 मॉडल ने लूट लिया मार्केट, महीनेभर में देश के 1 लाख से ज्यादा घरों में पहुंची; देखें सेल्स लिस्ट

संक्षेप:

Dec 10, 2025 02:15 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share

नवंबर 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप-10 कारों की लिस्ट में मारुत सुजुकी का दबदबा देखने को मिला। दरअसल, इस लिस्ट में मारुति के सबसे ज्यादा 6 मॉडल शामिल रहे। वहीं, टाटा के 2, हुंडई और महिंद्रा का 1-1 मॉडल रहा। हालांकि, 6 मॉडल होने के बाद भी मारुति नंबर-1 की पोजीशन पर अपना कब्जा नहीं जमा पाई। वैसे, इस लिस्ट में मारुति के लगभग सभी सेगमेंट के मॉडल शामिल रहे। ये वो मॉडल भी हैं जिन्होंने अपने-अपने सेमगेंट को टॉप करने का काम भी किया। इसमें डिजायर सेडान, स्विफ्ट हैचबैक, अर्टिगा MPV ने टॉप किया। इन 6 कारों की कुल 100,636 यूनिट बिकीं। चलिए एक बार नवंबर 2025 की सेल्स रिपोर्ट को देखते हैं।

टॉप-10 कारों की सेल्स में मारुति के मॉडल की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर की नवंबर 2025 में 21,082 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 11,779 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 79% की ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी स्विफ्ट की नवंबर 2025 में 19,733 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 14,737 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 34% की ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी अर्टिगा की नवंबर 2025 में 16,197 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 15,150 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 7% की ग्रोथ मिली।

ये भी पढ़ें:
जिसे देखो वही खरीद रहा ₹10.72 लाख की ये SUV, लोगों ने फिर बनाया नंबर-1

मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की नवंबर 2025 में 15,058 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 14,882 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 1% की ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी वैगनआर की नवंबर 2025 में 14,619 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 13,982 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 5% की ग्रोथ मिली। मारुति सुजुकी ब्रेजा की नवंबर 2025 में 13,947 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 14,918 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे -7% की डिग्रोथ मिली।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें

