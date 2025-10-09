मारुति की इन 6 कारों पर ग्राहकों ने जमकर खर्च किए लाखों रुपए, सितंबर में टॉप-10 की लिस्ट में शामिल रहीं
भारतीय बाजार टॉप कारों की बिक्री से मारुति सुजुकी इंडिया के मॉडल को बाहर रखना नामुमकिन है। सितंबर की टॉप-10 कारों की लिस्ट में कंपनी का दबदबा साफ तौर पर दिखाई दिया। दरअसल, इस लिस्ट में 6 मॉडल मारुति के शामिल रहे। इसमें मारुति डिजायर, मारुति स्विफ्ट, मारुति वैगनआर, मारुति फ्रोंक्स, मारुति बलेनो और मारुति अर्टिगा के नाम शामिल हैं। कंपनी के लिए चौंकाने वाली बात ये रही कि नए GST 2.0 से कारों की कीमतों में भारी टैक्स कटौती बाद भी इसकी इन पॉपुलर मॉडल को सालान डिग्रोथ का सामाना करना पड़ा। चलिए एक बार इनकी सेल्स को देखते हैं।
|टॉप-10 कार मॉडल सेल्स सितंबर 2025
|रैंक
|मॉडल
|सितंबर 2025
|सितंबर 2024
|YoY ग्रोथ %
|1
|टाटा नेक्सन
|22,573
|11,470
|97%
|2
|मारुति डिजायर
|20,038
|10,853
|85%
|3
|हुंडई क्रेटा
|18,861
|15,902
|19%
|4
|महिंद्रा स्कॉर्पियो
|18,372
|14,438
|27%
|5
|टाटा पंच
|15,891
|13,711
|16%
|6
|मारुति स्विफ्ट
|15,547
|16,241
|-4%
|7
|मारुति वैगनआर
|15,388
|13,339
|15%
|8
|मारुति फ्रोंक्स
|13,767
|13,874
|-1%
|9
|मारुति बलेनो
|13,173
|14,292
|-8%
|10
|मारुति अर्टिगा
|12,115
|17,441
|-31%
टॉप-10 कारों की लिस्ट में शामिल मारुति के मॉडल की बात करें तो मारुति डिजायर दूसरे नंबर पर रही। सितंबर 2025 में इसकी 20,038 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 10,853 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 85% की ईयरली ग्रोथ मिली। मारुति स्विफ्ट 6वें नंबर पर रही। सितंबर 2025 में इसकी 15,547 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 16,241 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4% की ईयरली डिग्रोथ मिली। मारुति वैगनआर 7वें नंबर पर रही। सितंबर 2025 में इसकी 15,388 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 13,339 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 15% की ईयरली ग्रोथ मिली।
मारुति फ्रोंक्स 8वें नंबर पर रही। सितंबर 2025 में इसकी 13,767 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 13,874 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 1% की ईयरली डिग्रोथ मिली। मारुति बलेनो 9वें नंबर पर रही। सितंबर 2025 में इसकी 13,173 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 14,292 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 8% की ईयरली डिग्रोथ मिली। मारुति अर्टिगा 10वें नंबर पर रही। सितंबर 2025 में इसकी 12,115 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 17,441 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 31% की ईयरली डिग्रोथ मिली।
ये मॉडल टॉप-10 से बाहर
सितंबर में मारुति के जिन कारों की टॉप-10 कारों की लिस्ट में जगह नहीं मिली उसमें उसकी पॉपुलर SUV मारुति ब्रेजा के साथ ईको वैन भी शामिल रही। दरसल, मारुति ब्रेजा की सितंबर 2025 में 10,173 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 15,322 यूनिट बिकी थी। यानी इसे 34% की सालाना गिरावट मिली। मारुति ईको की सितंबर 2025 में 10,035 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 11,908 यूनिट बिकी थी। यानी इसे 16% की सालाना गिरावट मिली।
दूसरी तरफ, मारुति ग्रैंड विटारा की सितंबर 2025 में 5,698 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 10,267 यूनिट बिकी थी। यानी इसे 45% की सालाना गिरावट मिली। मारुति ऑल्टो K10 की सितंबर 2025 में 5,434 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 8,655 यूनिट बिकी थी। यानी इसे 37% की सालाना गिरावट मिली। मारुति के लिए पिछले कुछ महीने से डिजायर सेडान उसकी बेस्ट सेलिंग कार बनी हुई है। ये सितंबर में नंबर-2 पोजीशन पर रही।
