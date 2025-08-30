6 Maruti cars are available with more than Rs 1 lakh discounts ₹1 लाख से 2 लाख तक डिस्काउंट, मारुति की 6 कारों को सस्ते में खरीदने का मौका; 1 दिन बाद खत्म हो जाएगा ऑफर, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़6 Maruti cars are available with more than Rs 1 lakh discounts

₹1 लाख से 2 लाख तक डिस्काउंट, मारुति की 6 कारों को सस्ते में खरीदने का मौका; 1 दिन बाद खत्म हो जाएगा ऑफर

कंपनी इस महीने फेस्टिव सीजन के मौके पर अपनी 6 कारों पर 1 लाख रुपए से भी ज्यादा का डिस्काउंट दे रही है। इस लिस्ट में मारुति जिम्नी, वैगनआर, स्विफ्ट, बलेनो, इनविक्टो और ग्रैंड विटारा शामिल हैं। खास बात ये है कि ये कंपनी के पोर्टफोलियो की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी हैं।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 02:26 PM
share Share
Follow Us on
₹1 लाख से 2 लाख तक डिस्काउंट, मारुति की 6 कारों को सस्ते में खरीदने का मौका; 1 दिन बाद खत्म हो जाएगा ऑफर

अगस्त खत्म होने में अब सिर्फ एक दिन ही बाकी है। 31 अगस्त के साथ ये महीने खत्म हो जाएगा। साथ ही, मारुति की जिन कारों पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, उन्हें खरीदना का मौका भी हाथ से निकल जाएगा। जी हां, कंपनी इस महीने फेस्टिव सीजन के मौके पर अपनी 6 कारों पर 1 लाख रुपए से भी ज्यादा का डिस्काउंट दे रही है। इस लिस्ट में मारुति जिम्नी, वैगनआर, स्विफ्ट, बलेनो, इनविक्टो और ग्रैंड विटारा शामिल हैं। खास बात ये है कि ये कंपनी के पोर्टफोलियो की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी हैं। खासकर वैगनआर, स्विफ्ट और बलेनो की डिमांड हाई रहती है। चलिए इन पर मिलने वाले डिस्काउंट पर एक नजर डालते हैं।

1. मारुति स्विफ्ट
आप इस कार को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको 1.29 लाख रुपए तक का फायदा मिलने वाला है। दरअसल, कंपनी इस महीने स्विफ्ट पर 50,355 किट कॉम्पलीमेंट्री के साथ 4,000 एडिशनल कैश डिस्काउंट, 15,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस, 50,000 रुपए तक का अपग्रेड बोनस, 25,000 रुपए तक का स्क्रैपेज बोनस और 10,000 रुपए तक का कॉर्पोरेट डिस्काउंट दे रही है। बता दें कि स्विफ्ट की एक्स-शोरूम कीमतें 6.49 लाख से 9.64 लाख रुपए तक हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Alto K10

Maruti Suzuki Alto K10

₹ 4.23 - 6.21 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki S-Presso

Maruti Suzuki S-Presso

₹ 4.26 - 6.12 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Celerio

Maruti Suzuki Celerio

₹ 5.64 - 7.37 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Kwid

Renault Kwid

₹ 4.7 - 6.62 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Eeco

Maruti Suzuki Eeco

₹ 5.69 - 6.95 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 28.54 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

2. मारुति वैगनआर
वैगनआर का नया मॉडल आने के बाद से इसकी सेल्स में तेजी से इजाफा हुआ है। ऐसे में कंपनी इस कार पर इस महीने यानी अगस्त में 1.21 लाख रुपए का तगड़ा डिस्काउंट दे रही है। इस कार को खरीदने पर 60,000 रुपए (कैश डिस्काउंट + एक्सचेंज बोनस + अपग्रेड बोनस + स्क्रैपेज बोनस + कॉर्पोरेट डिस्काउंट) के साथ 60,790 रुपए की कॉम्पीमेंट्री किट भी दे रही है। बता दें कि इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 5.79 लाख से 7.62 लाख रुपए तक हैं।

ये भी पढ़ें:ग्राहक ही नहीं GST के खेल में डीलर्स भी उलझे! कंपनियां बोल- स्टॉक जमा मत करना

3. मारुति बलेनो
इस महीने आप इस कार को खरीदते हैं तब 1.17 लाख रुपए तक का फायदा मिल सकता है। दरअसल, कंपनी बलेनो को पेट्रोल और CNG दोनों वैरिएंट पर ये डिस्काउंट दे रही है। बलेनो की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.74 लाख रुपए है। इस महीने ग्राहकों को इस कार पर कंज्यूमर ऑफर, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बोनस और कॉर्पोरेट डिस्काउंट का फायदा मिलेगा। साथ ही, कंपनी कॉम्पलीमेंट्री किट भी ऑफर कर रही है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला टोयोटा ग्लैंजा, टाटा अल्ट्रोज और हुंडई i20 जैसे मॉडल से होता है।

4. मारुति जिम्नी
कंपनी जिस कार पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रही है उस लिस्ट में जिम्नी का नाम भी शामिल है। दरअसल, इस महीने इस ऑफरोड SUV को खरीदने पर 1 लाख रुपए का फायदा मिलेगा। कंपनी ये बेनिफिट सीधे कैश डिस्काउंट के तौर पर दे रही है। इस कार पर एक्सचेंज और स्क्रैपेज जैसे बोनस नहीं मिलेंगे। कंपनी इसके अल्फा वैरिएंट पर ही ये डिस्काउंट दे रही है। बता दें जिम्नी की एक्स-शोरूम कीमतें 12.76 लाख रुपए से 14.96 लाख रुपए तक हैं।

5. मारुति इनविक्टो
कंपनी इस महीने इनविक्टो पर ग्राहकों को 1.40 लाख रुपए तक का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। कंपनी इसके जेटा वैरिएंट पर 1.15 लाख रुपए तक और अल्फा वैरिएंट पर 1.40 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। इनविक्टो को टोयोटा इनोवो के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। हालांकि, इनोवा की तुलना में इसकी डिमांड काफी कम रहती है। जुलाई में इसकी महज 351 यूनिट बिकीं। बता दें कि इनविक्टो की एक्स-शोरूम कीमतें 25.51 लाख रुपए से 29.32 लाख रुपए तक हैं।

ये भी पढ़ें:15.6-इंच की टचस्क्रीन, 360 डिग्री कैमरा, 530Km रेंज; 8.50 लाख में नई ई-कार लॉन्च

6. मारुति ग्रैंड विटारा
इस त्योहारी महीने में मारुति सुजुकी जिम्नी, स्विफ्ट, वैगनआर, इनविक्टो और ग्रैंड विटारा सहित कई मॉडलों पर 2 लाख रुपए तक की छूट दे रही है। भारत में प्रतिष्ठित जिप्सी की उत्तराधिकारी जिम्नी देश में अल्फा और जेटा मॉडल में उपलब्ध है। इस महीने जिम्नी के अल्फा वैरिएंट पर 1 लाख रुपए तक की बचत दे रही है। स्विफ्ट AMT वैरिएंट पर कंपनी 1.1 लाख रुपए तक की बचत दे रही है, जबकि वैगनआर LXi वैरिएंट पर 1.15 लाख रुपए तक की बचत हो रही है। अगर आप MPV और SUV खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो मारुति सुजुकी इनविक्टो और ग्रैंड विटारा पर क्रमशः 1.25 लाख रुपए और 2 लाख रुपए तक की बचत दे रही हैं।

Maruti Maruti Suzuki Maruti Car अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।