Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़6 Confirmed New Car Launches In January 2026 In India
आज बैंक जाकर निकाल लो मोटी रकम, नई सेल्टोस और डस्टर के साथ इस महीने लॉन्च हो रहीं ये 6 SUVs

आज बैंक जाकर निकाल लो मोटी रकम, नई सेल्टोस और डस्टर के साथ इस महीने लॉन्च हो रहीं ये 6 SUVs

संक्षेप:

आज से नया साल 2026 शुरू हो चुका है। साल के पहले ही महीने यानी जनवरी में भारतीय बाजार में कई शानदार लॉन्च होने वाले हैं। ऑटोमोबाइल कंपनियों का बड़ा फोकस SUV सेगमेंट पर है। जो कंपनियां अपनी नई SUV लॉन्च करने वाली हैं उसमें महिंद्रा, किआ, टाटा, रेनो और मारुति सुजुकी जैसे नाम शामिल हैं।

Jan 01, 2026 07:33 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आज से नया साल 2026 शुरू हो चुका है। साल के पहले ही महीने यानी जनवरी में भारतीय बाजार में कई शानदार लॉन्च होने वाले हैं। ऑटोमोबाइल कंपनियों का बड़ा फोकस SUV सेगमेंट पर है। जो कंपनियां अपनी नई SUV लॉन्च करने वाली हैं उसमें महिंद्रा, किआ, टाटा, रेनो और मारुति सुजुकी जैसे नाम शामिल हैं। इसमें ICE से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल तक शामिल हैं। ऐसे में आप अपने लिए कोई नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको इस महीने कौन से नए ऑप्शन मिलने वाले हैं एक बार इस पर नजर जरूर डाल लेन चाहिए।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 29.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
अभी ऑफर पाएं

1. नई किआ सेल्टोस (New Kia Seltos)
किआ 2026 की शुरुआत 2 जनवरी को अपनी सेकेंड जनरेशन सेल्टोस की कीमतों का खुलासा करके करेगी। इस मिडसाइज SUV में ध्यान देने लायक स्टाइलिंग बदलाव, एक बदला हुआ इंटीरियर और फीचर्स की लंबी लिस्ट है। K3 प्लेटफॉर्म पर बनी नई सेल्टोस में जाने-पहचाने इंजन और गियरबॉक्स के ऑप्शन जारी रहेंगे। अब ये SUV पुराने मॉडल से ज्यादा लंबी और लग्जरी भी हो गई है।

2. महिंद्रा XUV 7XO (Mahindra XUV 7XO)
महिंद्रा की XUV 7XO इस महीन 5 जनवरी को लॉन्च होने वाली है। असल में यह XUV700 का एक बड़ा अपडेटेड वर्जन है। 7XO में महिंद्रा के लेटेस्ट डिजाइन एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है जो इसकी प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUVs से इंस्पायर्ड हैं। इसमें तीन स्क्रीन, 16-स्पीकर ऑडियो, 540-डिग्री कैमरा सिस्टम, नए ADAS विज़ुअलाइजेशन ग्राफिक्स और अपग्रेडेड

ये भी पढ़ें:टोयोटा का बड़ा दांव... इस SUV पर दे रही ₹1 लाख का डिस्काउंट, इस दिन तक ऑफर

मटीरियल जैसे फीचर्स के साथ एक ज्यादा टेक-हैवी केबिन होगा।

3. नई रेनो डस्टर (New Renault Duster)
इस महीने के आखिर में रेनो एक जाने-पहचाने नाम को वापस लाएगी। कंपनी नेक्स्ट जनरेशन की डस्टर 26 जनवरी को नए CMF-B आर्किटेक्चर के साथ वापस आ रही है। यह इंटरनेशनल मॉडल से डिजाइन होगी, लेकिन भारत-स्पेसिफिक बदलाव भी साफ दिखेंगे। इंटीरियर आधुनिक उपकरणों और टेक्नोलॉजी से लैस होगा, जिसमें 10.1-इंच टचस्क्रीन और लेवल 2 ADAS शामिल हैं।

4. टाटा हैरियर और सफारी पेट्रोल (Tata Harrier & Safari Petrol)
इस महीने टाटा मोटर्स पावरट्रेन विस्तार पर ध्यान दे रही है, क्योंकि हैरियर और सफारी के पेट्रोल वर्जन जल्द ही बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। ये SUVs टाटा के नए 1.5-लीटर हाइपरियन टर्बो पेट्रोल इंजन से पावर्ड हैं। नए मोटर के साथ, दोनों मॉडल में महत्वपूर्ण अपग्रेड किए गए हैं, जिसमें OLED इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, लेवल 2 ADAS और नए अल्ट्रा ट्रिम्स शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:कुछ घंटे बाद खत्म हो जाएगा ऑफर, अभी महिंद्रा की 5 कारों पर ₹1.95 लाख की छूट

5. मारुति सुजुकी ई विटारा (Maruti Suzuki e Vitara)
मारुति सुजुकी ई विटारा के लॉन्च के साथ कंपनी EV सेगमेंट में कदम रखेगी। हार्टेक्ट-ई प्लेटफॉर्म पर बनी यह कार दो बैटरी ऑप्शन के साथ आएगी, जिसका दावा किया गया ड्राइविंग रेंज 500 km से ज्यादा होगा। इसमें ADAS, हेड-अप डिस्प्ले और एक बड़ी टचस्क्रीन जैसे कई फीचर्स होंगे। इसका सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक से होगा।

6. निसान ग्रेविट (Nissan Gravite)
जनवरी 2026 में लॉन्च होने वाली एक और कन्फर्म कार निसान की बिल्कुल नई कॉम्पैक्ट MPV होगी, जिसका नाम ग्रेविट है। यह ट्राइबर के ही CMF-B प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, इसमें खास स्टाइलिंग और ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर होगा, जबकि पावरट्रेन ऑप्शन जाने-पहचाने होंगे।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Maruti Maruti Suzuki Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।